Fed Faiz Oranlarını Düşürdü: Bitcoin Fiyatı 500.000 Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık ayından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesinin ardından Bitcoin 117.000 dolar sevieysinde işlem görüyor. FED, faizi 25 baz puan düşürerek %4-%4.25 seviyesine çekti.

ABD’nin istihdam verileri önceki yıla göre 911.000 daha düşük gerçekleşirken, enflasyon ise %2.9 ile FED’in %2’lik beklentisinin üzerinde kaldı.

JUST IN: -911,000 fewer jobs were created between April ’24 and March ’25, the BLS says. Wow, that’s a big revision. That means the labor market was weak even before the tariffs kicked in. The job market was mostly frozen in 2024, too.



Average job gains before revision =147,000… pic.twitter.com/7BecpeWt0d — Heather Long (@byHeatherLong) September 9, 2025

FED’in projeksiyonları bu yıl iki faiz indiriminin daha gerçekleştirilebileceğini gösteriyor.

Bu arada altın 3.700 doların altında işlem görürken, Bitcoin ise 117.200 dolar seviyesinde konsolide oluyor.

Piyasaların Faiz İndirimine Tepkisi

FED Başkanı Jerome Powell, faiz kararlarının verilere dayalı olduğunu söyledi. FED’in bu ihtiyatlı yaklaşımı doların büyük kayıplar yaşamasını engellese de ABD dolarının üzerindeki baskı devam ediyor.

FED’in projeksiyonlarına göre işsizliğin yüksek seviyelerde kalması ve enflasyonun devam etmesi bekleniyor.

Two standout statements from yesterday:



Fed's Powell: The case for there being a persistent inflation outbreak are less



Fed's Powell: Labor market is softening, don't need it to soften more, don't want it to



Powell reiterated that he expects inflation to instead be a one-time… — Eliant Capital (@eliant_capital) September 18, 2025

Piyasalar şimdi ABD’nin istihdam ve enflasyon raporlarını bekliyor. Bu veriler FED’in ilerleyen zamanlarda atacağı adımlar için gösterge niteliği taşıyabilir.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin şu anda 2 saatlik grafikte yer alan yükselen kama formasyonunun içinde, 117.200 dolar civarında konsolide oluyor. Öte yandan 116.000 dolardaki 50 SMA’nın üzerinde yer alan yüksek dipler ve destek seviyesi ivmeyi koruyor. 113.800 dolardaki 200 SMA ise pozitif görünümü destekliyor.

Bitcoin’in RSI’si 59 seviyesinde ancak henüz aşırı alım bölgesine girmedi. Bu haftanın başlarında 115.800 dolar civarında şekillenen yutan boğa mumu ise düşük fiyat seviyelerinde talebin güçlü olduğunu doğruladı.

#Bitcoin is consolidating near $117,200 in a rising wedge. Key support at $116,000 (50-SMA) with higher lows intact. RSI steady at 59. #BTC #Crypto pic.twitter.com/CAlpEt5z1Q — Arslan Ali (@forex_arslan) September 18, 2025

BTC 117.600 doların üzerine çıkarsa 118.500 dolar ve 119.350 dolara doğru yükselebilir ve kısa vadede 120.000 doları görebilir. Bitcoin 116.000 dolar seviyesinin altına düşerse 114.400 dolar ve 113.200 dolara doğru gerileyebilir.

A break above $117,600 opens $118,500–$119,350. Losing $116,000 risks $114,400–$113,200. Bias favors cautious longs aiming for $120K. #Bitcoin #BTC #CryptoTrading — Arslan Ali (@forex_arslan) September 18, 2025

Bitcoin’in uzun vadede 130.000 doları ve makroekonomik koşulların uygun olması ve kurumsal yatırımcı talebinin artması durumunda ise 500.000 dolara kadar yükselebileceği yönünde tahminler var.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.