Cryptonews Fiyat Tahminleri

Evernorth’tan 1 Milyar Dolarlık XRP Planı! XRP Fiyatı Ne Olur?

Altcoinler Ripple XRP
Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Spot XRP ETF Başvuruları Yenilendi – Dev Şirketler SEC’in Kapısında

Ripple destekli Evernorth, XRP satın almak için 1 milyar dolar değerinde bir hazine oluşturmayı planlıyor.

Bu duyuru XRP için büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor çünkü söz konusu XRP alımlarının doğrudan açık piyasada gerçekleştirilmesi bekleniyor. Evernorth’un geleneksel finans ile Ripple’ın likidite ağı arasında köprü kurması bekleniyor.

Şirket, Armada Acquisition Corp II ile birleşerek halka arz olmayı planlıyor ve XRPN koduyla işlem görecek.

Ripple tarafından kurulan şirket, yatırımcılar düzenlemeye tabi bir şekilde XRP’ye erişmesini mümkün kılarken, aynı zamanda aktif ve profesyonel olarak yönetilen bir XRP hazinesi oluşturmayı planlıyor.

Evernorth’un XRP İçin Önemi Ne?

Evernorth sıradan bir kripto projesi değil; kurumsal yatırımcılar ve fonlar için XRP satın almak, elde tutmak ve yönetmek üzere tasarlanmış bir kuruluştur.

Şirket en büyük halka açık XRP hazinesini oluşturmak için 1 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi ve kurumsal benimsemeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Evernorth, Wall Street’in geleneksel piyasalar aracılığıyla kriptoya girmesinin önünü açacak.

Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken ve GSR gibi sektörün önde gelen isimleri Evernorth’u destekliyor.

Evernorth, sermayeyi düzenlemeyi tabi tek bir yatırım aracında toplayarak kurumsal yatırımcıların XRP’ye erişimini kolaylaştırıyor. Evernorth, doğrudan spot piyasadan kripto satın alamayan şirketlerin önünü açıyor.

Ripple Fiyat Tahmini: XRP 3 Doları Aşar mı?

Kaynak: XRPUSD / TradingView

Son zamanlarda piyasada yaşanan düşüşün ardından XRP fiyatı 2.30 dolar civarındaki destek bölgesini koruyor. Şu anda izlenmesi gereken kilit seviyes 2.60 dolar seviyesidir. XRP bu seviyeyi aşar ve üzerinde tutunursa 2.80 dolar ya da 3.00 dolara doğru yükselebilir.

RSI şu anda 60 civarında olup, ivmenin pozitife döndüğünü ancak aşırı alım bölgesine yaklaşmadığını gösteriyor. Alımlar artarsa XRP yukarı yönlü kırılma gerçekleştirebilir. Aksi durumda bir gerileme görülebilir.

XRP şu anda olumlu sinyaller veriyor ancak yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği 2.60 doları aşmasına bağlı olacaktır.

MAXI DOGE Ön Satışı Devam Ediyor

Yatırımcılar XRP’nin toparlanmasını beklerken MAXI Doge ön satışı da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yeni bir ön satış projesi olan Maxi Doge, herhangi bir kullanım durumu sunmuyor. Dolayısıyla projenin başarısının tamamen topluluk desteğine bağlı olduğu söylenebilir. Ayrıca Maxi Doge staking işlemlerinde %82’yee varan APY sunuyor.

Projenin ön satışında 3.70 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ön satışta elde edilen başarı küçük ve büyük yatırımcıların ilgisini yansıtıyor. Projenin web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
