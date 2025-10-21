Ethereum’un Düşüşü Kurumsal Yatırımcılara Yaradı: SharpLink 19 Bin ETH Satın Aldı

Ethereum son zamanlarda zayıf performans gösterse de kurumsal yatırımcı ilgisi devam ediyor.

Dünyanın en büyük kurumsal Ethereum yatırımcılarından biri olan SharpLink Gaming, piyasadaki gerileme sırasında 19.000’den fazla ETH satın alarak varlıklarını artırdığını bildirdi.

19 Ekim 2025 itibariyle şirketin sahip olduğu Ethereum miktarı 859.853’e çıktı.

Öte yandan Ethereum ise son 24 saatte %0.7 ve bir ayda %12’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 3.960 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik faktörler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatı için gümrük vergilerinin artırılacağını duyurması Ethereum’da düşüşe yol açtı.

Ancak bu düşüşe rağmen yatırımcılar alımlarını sürdürdü. Piyasadaki gerilemeye rağmen alım yapanlar arasında SharpLink ve BitMine da yer alıyor.

BitMine Immersion Technologies geçen hafta yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde 379.271 ETH satın alarak toplam varlıkları 3 milyon ETH’ye çıkardı. Bu miktar Ethereum’un dolaşımdaki arzının yaklaşık %2.5’ine tekabül ediyor.

💰 BitMine @BitMNR added 104,336 ETH worth about $417M to its treasury through wallets linked to Kraken and BitGo, according to Lookonchain data.#BitMine #TomLee https://t.co/JSBCMREtGR — Cryptonews.com (@cryptonews) October 16, 2025

Ancak Ethereum’un performansına ilişkin endişeler devam ediyor. Örneğin CoinGlass’ın verilerine göre yılın dördüncü çeyreği Ethereum’un en zayıf performans gösterdiği dönemlerden biri olarak öne çıkıyor.

SharpLink ETH Alımlarını Sürdürüyor

SharpLink, piyasadaki düşüş sırasında ETH başına ortalama 3.892 dolar fiyatla 19.271 ETH satın aldığını bildirdi.

Bu alım, SharpLink’in hisse senedi teklifi aracılığıyla 76.5 milyon dolar sermaye toplamasının ardından gerçekleştirildi.

Kurumsal yatırımcılardan toplanan bu sermaye şirketin Ethereum hazinesini büyütmek için kullanıldı.

💎 @SharpLinkGaming one of the world’s largest corporate holders of Ether, has raised $76.5M via an equity offering at $17/share. #Ethereum #Sharplinkhttps://t.co/vijb8mtutY — Cryptonews.com (@cryptonews) October 16, 2025

SharpLink’in eş CEO’su Joseph Chalom, “Disipline dayalı yönetim ve ETH birikimine odaklanarak hissedarlarımız için değer yaratmaya öncelik vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Chalom, şirketin son fonlama turu sayesinde düşük fiyatlardan ETH satın aldıklarını da sözlerine ekledi.

Bu arada şirket, Haziran 2025’te hazine stratejisini başlattığından bu yana staking işlemlerinden 5.671 ETH elde etti.

1.000 adet seyreltilmiş hisse başına düşen ETH varlıklarını ölçen bir metrik olan ETH konsantrasyon oranı haziran ayından bu yana 4.0 seviyesine çıktı. Bu durum şirketin bilançosunda Ethereum’a ağırlık verdiğini gösteriyor.

SharpLink ayrıca 36.4 milyon dolar değerinde nakit ve nakit eşdeğerine sahip olduğunu söyledi.

Piyasa analistleri, SharpLink ve BitMine da dahil olmak üzere kurumsal yatırımcıların alımlarının Ethereum’un büyümesinde önemli bir role sahip olduğunu düşünüyor.

Bitwise Verilerine Göre Kurumsal Yatırımcılar Bu Çeyrekte Ethereum’a Büyük İlgi Gösterdi

StrategicEthReserve.xyz verilerine göre 69 kurumsal Ethereum yatırımcısı şu anda yaklaşık 23 milyon dolar değerinde 5.74 milyon ETH’ye sahip. Bu Ethereum arzının yaklaşık %4.75’ine tekabül ediyor.

SharpLink Ethereum arzının hemen hemen %0.69’unu elinde tutuyor ve şu anda BitMine Immersion Technologies, Coinbase ve The Ether Machine gibi isimlerle birlikte en büyük kurumsal yatırımcılar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda kurumsal yatırımcıların Ethereum’a ilgisinde önemli bir artış görüldü.

Bitwise verilerine göre halka açık şirketlerin elindeki Ethereum miktarının %95’i son çeyrekte satın alındı. Ayrıca bu şirketlerin sahip olduğu Ethereum sayısı 4.6 milyonu aşmış durumda.

Bu arada SharpLink, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıtlı adi hissesini doğrudan Ethereum blok zincirinde tokenleştirmeyi planladığını açıkladı.

Opening Bell platformu aracılığıyla Superstate işbirliğiyle başlatılan bu girişimle düzenlemeye tabi hisse senetlerinin blok zincirine taşınabileceğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

Kısa bir süre önce Londra’da gerçekleştirilen Dijital Varlık Zirvesi 2025 etkinliğinde konuşan Chalom, kurumsal finansın geleceğinde Ethereum’un önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

🗣️ At #DAS2025 in London, @ethereum’s Joseph Lubin and @SharpLinkGaming Joseph Chalom outlined what comes next for crypto after the recent crash.https://t.co/ODVncnhZ5Y — Cryptonews.com (@cryptonews) October 14, 2025

Chalom, giderek daha fazla kurumsal yatırımcının Ethereum ve Bitcoin’i zamana meydan okuyabilecek yüksek kaliteli varlıklar olarak gördüğünü dile getirdi.

Chalom, panel sırasında yaptığı konuşmada kurumsal yatırımcıların spekülasyon değil kaliteye yöneldiğini de sözlerine ekledi.

Lubin de benzer görüşlerini dile getirerek Ethereum’un tokenleştirme, staking getirileri ve on-chain altyapısının etkisiyle önemli bir noktada olduğunu söyledi.