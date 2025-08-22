Ethereum’un 2021 Rekoruna Ramak Kaldı: Yeni Zirve Kapıda mı?

Kripto piyasasının en büyük ikinci varlığı Ethereum (ETH), tarihi bir eşiğe dayanmış durumda. 21 Kasım 2021’de kaydedilen 4.878 dolar seviyesindeki tüm zamanların en yüksek değerine (ATH) sadece küçük bir fark kaldı. Piyasada bu durum, yeni bir boğa koşusunun kapıda olabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Kaynak: TradingView

Yükselişin Arkasındaki Dinamikler

Ethereum, son haftalarda hızlanan yükseliş trendiyle 4.800 doların üzerine çıkarak yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, bu hareketin yalnızca teknik göstergelerle açıklanamayacağını belirtiyor.

Kurumsal talep : Büyük yatırım fonları ve şirketler ETH’ye olan ilgisini artırırken, borsalardaki arz giderek daralıyor.

: Büyük yatırım fonları ve şirketler ETH’ye olan ilgisini artırırken, borsalardaki arz giderek daralıyor. Staking etkisi : Proof of Stake sisteminde kilitli kalan ETH miktarı, dolaşımdaki arzı kısıtlayarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

: Proof of Stake sisteminde kilitli kalan ETH miktarı, dolaşımdaki arzı kısıtlayarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Düzenleyici gelişmeler: ABD’de stablecoin düzenlemeleri ve Ethereum tabanlı ETF’lere yönelik adımlar, yatırımcı güvenini destekleyen önemli faktörler arasında.

Teknik Görünüm

Piyasa uzmanlarına göre Ethereum’un 4.700 – 4.900 dolar bandı kritik bir direnç alanı. Momentum göstergeleri aşırı alım sinyalleri vermeye yaklaşsa da, RSI henüz alarm seviyesinde değil. Bu da olası bir kırılmanın önünü açabilir.

Bazı analistler kısa vadede düzeltmelerin gelebileceğini, ancak 5.000 dolar seviyesinin güçlü bir psikolojik hedef olarak masada durduğunu ifade ediyor.

Analist Yorumları

Octa Brokers analisti David Chen , “Ethereum, Bitcoin’in ardından kendi rekorunu kırmaya çok yakın. Talep arzı ciddi şekilde aşıyor ve bu, kısa vadeli düzeltmeler yaşansa bile orta vadede yukarı yönlü hareketin sürebileceğine işaret ediyor” dedi.

, “Ethereum, Bitcoin’in ardından kendi rekorunu kırmaya çok yakın. Talep arzı ciddi şekilde aşıyor ve bu, kısa vadeli düzeltmeler yaşansa bile orta vadede yukarı yönlü hareketin sürebileceğine işaret ediyor” dedi. MarketPulse stratejisti Laura McCarthy , “ATH seviyesine neredeyse ulaşıldı. 4.900 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa 5.000 doların kırılması kaçınılmaz görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

, “ATH seviyesine neredeyse ulaşıldı. 4.900 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa 5.000 doların kırılması kaçınılmaz görünüyor” değerlendirmesinde bulundu. BraveNewCoin yorumcusu James Holland ise, “Ethereum için şu anda en büyük risk, piyasanın aşırı ısınması. Ancak RSI hâlâ aşırı alım seviyelerinde değil; bu da yükselişin devam edebileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların Gözü 5.000 Dolarda

Bitcoin’in art arda kırdığı rekorların ardından Ethereum’un “yakalama rallisi” beklentisi, piyasadaki heyecanı artırıyor. Yatırımcılar, 2021’den bu yana ilk kez böylesine güçlü bir şekilde rekor seviyelerin eşiğine gelen ETH’nin önümüzdeki günlerde yeni zirvelere ulaşıp ulaşmayacağını merakla bekliyor.