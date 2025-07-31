Ethereum’a İlgi Artıyor: Bir Şirket Daha ETH Satın Aldı!

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Pantera Capital ve Kraken gibi birçok önemli yatırımcının desteklediği Ether Machine, uzun vadeli hazine stratejisi kapsamında 15.000 ETH satın aldığını duyurdu.

Resmi açıklamaya göre şirket, token başına 3.809,97 dolar fiyatla 56.9 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldı. Şirket şu anda 334.757 ETH’ye ve daha fazla Ethereum satın almak için 407 milyon dolara sahip.

Şirketin yaptığı açıklamada, söz konusu alımın Ethereum’un 10. yıldönümünde gerçekleştirildiği belirtildi.

🧬 Ethereum turns 10 — from smart contracts to global finance.

Tune into the livestream with Vitalik, Lubin, Beiko & more.#Ethereum10 #Web3 https://t.co/cAShmawjMT — Cryptonews.com (@cryptonews) July 30, 2025

Ethereum, akıllı sözleşmelerden finansal altyapıya uzanan yolculuğunu Vitalik Buterin ve diğer önemli katılımcılarla gerçekleştirilecek bir canlı yayınla kutlayacak.

Ether Machine, ETH Varlıkları Açısından Ethereum Vakfı’nın Geçti

Ether Machine, üçüncü en büyük ETH hazine şirketi haline gelerek Ethereum Vakfı’nı geride bıraktı. Ethereum Vakfı şu anda 234.600 ETH’ye sahip.

After this increase, The Ether Machine now holds more ETH than the Ethereum Foundation, becoming the third publicly listed company to surpass the Foundation's holdings, following Bitmine and SharpLink. pic.twitter.com/xsQAsBRXXM — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 31, 2025

Ether Machine, bilançosunda 400.000 ETH (1.53 milyar dolar) olması beklenen ve Nasdaq’da listelenmeye hazırlanan yeni bir yatırım aracıdır.

Şirket, Ether Machine’in ETHM koduyla işlem göreceğini duyurdu.

Ether Machine’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Andrew Keys, “Daha yeni başlıyoruz. Amacımız ETH’ye uzun vadeli yatırım yapmak ve sadece finansal bir varlık olarak değil, aynı zamanda yeni internet ekonomisi olarak ETH’yi desteklemek” dedi.

CoinMarketCap verilerine göre ETH son 24 saatte %1’lik bir artış yaşadı ve şu anda 3.860 dolardan işlem görüyor.

Ether Machine Kurucu Ortağından 100 Bin Dolarlık Bağış

Ether Machine’in Kurucu Ortağı Keys, Ethereum’un çekirdek gelişmelerin çalışmaları olmadan var olamayacağını vurguladı. Keys, Ethereum’un protokol katılımcılarını destekleyen topluluk yönetimindeki bir fonlama girişimi olan Protocol Guild’e 100.000 dolar bağışladığını duyurdu.

Keys, “Bu bağış, protokol yöneticilerine teşekkür etmek ve Ethereum’un son on yılda mümkün kıldığı her şeyi kutlamak için gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.