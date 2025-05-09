BTC $102,945.04 0.38%
ETH $2,339.16 6.01%
SOL $171.53 5.54%
PEPE $0.000012 14.28%
SHIB $0.000015 5.26%
DOGE $0.20 5.03%
XRP $2.35 1.85%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

Ethereum Kritik Direnci Kırdı: Balinalar ETH Toplarken Gözler Yeni Zirvede!

Ethereum
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
Ethereum Kritik Direnci Kırdı: Balinalar ETH Toplarken Gözler Yeni Zirvede!

Son günlerde paylaşılan analiz verilerine göre, Ethereum büyük yatırımcıların hedefi haline geldi. Balinalar, merkezi borsalardan yüklü miktarda ETH çekerek varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saat içinde %33’lük etkileyici bir yükseliş sergiledi. ETH, yalnızca bir gün içinde 1.810 dolardan 2.414 dolara kadar çıkarak Mart ayının başlarından bu yana ilk kez bu seviyeleri gördü.

Ancak yükselişin ardından gelen kısa süreli bir düzeltme, fiyatı bir miktar geriye çekti.

Abraxas’tan 61.401 ETH’lik Dev Alım

Analitik platform Lookonchain’e göre, bu yükseliş hareketi sırasında 2017’den bu yana dijital varlık yönetimi yapan Abraxas Capital Management, ETH toplamaya devam etti. Bugün, çeşitli borsalardan toplam değeri 116,3 milyon dolar olan 61.401 ETH satın alarak bu varlıkları cüzdanlarına aktardı.

Aynı fon yöneticisi, yalnızca birkaç gün önce Binance üzerinden 92 milyon dolarlık 49.644 ETH alımı gerçekleştirmişti.

World Liberty Finance de Sahada

Senora (eski adıyla IntoTheBlock) tarafından yayınlanan verilere göre, balinalar üst üste üçüncü haftada da Ethereum çıkışı gerçekleştirdi. Son üç haftadaki toplam borsa çıkışı 559 milyon doları aştı.

Bunlara ek olarak, Donald Trump’a bağlı olduğu belirtilen World Liberty Finance da Ethereum alımına katıldı. Fon, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bütçeyle 1.587 ETH satın alırken, portföyüne ayrıca 1 milyon dolar değerinde 9,7 WBTC (Wrapped Bitcoin) ekledi.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
ABD'li Dev İlaç Dağıtım Şirketi XRP ile Ödeme Alacak
2025-05-09 15:42:44
Bitcoin Rallisi Sürecek mi? CryptoQuant CEO’su Dev ETF Akışlarına Dikkat Çekti
2025-05-09 15:07:29
Pepe Fiyatı %43 Sıçradı! MIND of Pepe İçin Ucuz Alım Fırsatında Son 21 Gün, 9 Milyon Dolar Sınırına Dayandı
2025-05-09 14:09:56
Ethereum Kritik Direnci Kırdı: Balinalar ETH Toplarken Gözler Yeni Zirvede!
2025-05-09 14:54:29
Trump'ın XRP Paylaşımıyla İlgili Şok Detay! XRP Fiyatı Ne Olur?
2025-05-09 14:25:44
Pepe Fiyatında Yüzde 45 Artış! Satın Almak İçin Çok mu Geç?
2025-05-09 12:20:02
Bitcoin 103.000 Doları Aştı! Best Wallet 12 Milyon Dolar Topladı, BEST Airdrobu 15 Mayıs’ta Bitiyor
2025-05-09 10:45:12
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Altcoin Haberleri
ABD’li Dev İlaç Dağıtım Şirketi XRP ile Ödeme Alacak
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-05-09 15:42:44
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Rallisi Sürecek mi? CryptoQuant CEO’su Dev ETF Akışlarına Dikkat Çekti
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-05-09 15:07:29
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi