Ethereum Kritik Direnci Kırdı: Balinalar ETH Toplarken Gözler Yeni Zirvede!

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Son günlerde paylaşılan analiz verilerine göre, Ethereum büyük yatırımcıların hedefi haline geldi. Balinalar, merkezi borsalardan yüklü miktarda ETH çekerek varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saat içinde %33’lük etkileyici bir yükseliş sergiledi. ETH, yalnızca bir gün içinde 1.810 dolardan 2.414 dolara kadar çıkarak Mart ayının başlarından bu yana ilk kez bu seviyeleri gördü.

Ancak yükselişin ardından gelen kısa süreli bir düzeltme, fiyatı bir miktar geriye çekti.

Abraxas’tan 61.401 ETH’lik Dev Alım

Analitik platform Lookonchain’e göre, bu yükseliş hareketi sırasında 2017’den bu yana dijital varlık yönetimi yapan Abraxas Capital Management, ETH toplamaya devam etti. Bugün, çeşitli borsalardan toplam değeri 116,3 milyon dolar olan 61.401 ETH satın alarak bu varlıkları cüzdanlarına aktardı.

Aynı fon yöneticisi, yalnızca birkaç gün önce Binance üzerinden 92 milyon dolarlık 49.644 ETH alımı gerçekleştirmişti.

ETH has surged past $2,300, up more than 20% in the past 24 hours.



Meanwhile, Abraxas Capital continues to accumulate, withdrawing 61,401 $ETH($116.3M) from exchanges over the last 2 days.https://t.co/ObH6pw7cwd pic.twitter.com/cKk7K8ZXe0 — Lookonchain (@lookonchain) May 9, 2025

World Liberty Finance de Sahada

Senora (eski adıyla IntoTheBlock) tarafından yayınlanan verilere göre, balinalar üst üste üçüncü haftada da Ethereum çıkışı gerçekleştirdi. Son üç haftadaki toplam borsa çıkışı 559 milyon doları aştı.

Bunlara ek olarak, Donald Trump’a bağlı olduğu belirtilen World Liberty Finance da Ethereum alımına katıldı. Fon, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bütçeyle 1.587 ETH satın alırken, portföyüne ayrıca 1 milyon dolar değerinde 9,7 WBTC (Wrapped Bitcoin) ekledi.