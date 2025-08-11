Ethereum Geliştiricisi İzmir’de Gözaltına Alındı

“Fede’s Intern” takma adıyla bilinen bir Ethereum geliştiricisi, İzmir’de blockchain ağının “suistimal edilmesine yardım etmek”le suçlanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Geliştirici bu iddiaları reddederken, kripto para topluluğu olayla ilgili şeffaflık ve hukuki sürece dair çağrılarda bulundu.

X platformunda paylaştığı bir dizi mesajda, yetkililerin avukatına kendisi hakkında suçlama getirebileceklerini ilettiğini belirten Fede’s Intern, “Bu açıkça yanlış, biz sadece altyapı geliştiricileriyiz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarını sınırlaması gerektiği konusunda uyarıldığını da ekleyen geliştirici, destekçilerini kendisi adına konuşabilecek kişilerle iletişime geçmeye çağırdı.

So we now have more information. The minister of internal affairs of Turkey is saying I helped people misuse @ethereum. I’m fully open to cooperate with any authorities from Turkey or any country, we didn’t help anybody do anything, but we will also defend ourselves. — Fede’s intern 🥊 (@fede_intern) August 10, 2025

Ethereum Geliştiricisi Savunmasında Uluslararası Bağlantılarını Öne Sürdü

Geliştirici, kendisini Avrupa merkezli, hükümetlerle çalışan ve bir düzineden fazla sektörde faaliyet gösteren şirketlere sahip bir iş insanı olarak tanımladı. “Eğer biz kötü tarafsak, diyecek bir şeyim yok. Yaptığımız her şey açık şekilde yürütülüyor,” dedi.

Avrupa, ABD, BAE ve Asya dahil olmak üzere 10’dan fazla ülkedeki üst düzey bağlantılarına ulaştığını belirtti. Farklı ülkelerden arkadaşlarının da Türkiye’deki yetkilileri aradığını söyleyen geliştirici, ülkeyi terk ederek iddialara yurt dışından yanıt verme ihtimalinin de bulunduğunu ekledi.

Daha sonra, İçişleri Bakanlığı’nın kendisini insanların Ethereum’u kötüye kullanmasına yardım etmekle suçladığını ifade etti. Türk yetkililerle veya başka herhangi bir hükümetle iş birliği yapmaya istekli olduğunu yinelerken, ne kendisinin ne de şirketlerinin suç faaliyetlerine yardımcı olmadığını vurguladı.

Bir avukat ekibinin üzerinde çalıştığını ve yakında özel jetle Avrupa’ya uçma ihtimali olduğunu da belirtti.

Şüphecilik Tutuklamanın Kamuya Açıklanmasını Geciktirdi

Geliştirici, tutukluluğu sırasında yaşadığı bazı sıra dışı olayları da anlattı. Örneğin, gözaltındayken bir deprem deneyimlediğini belirtti. Ayrıca, aynı bekleme odasında sarhoş bir İngiliz vatandaşının karıştığı bir kavgaya tanık oldu.

Fede’s Intern, daha önce açıklama yapmayı geciktirdiğini çünkü insanların şüpheci yaklaşacağını düşündüğünü söyledi. Ayrıca, avukatının kamuya konuşması için onay vermesini beklemek istediğini ekledi. “Bana böyle bir şeyin olduğunu uydurarak ne kazanırım bilmiyorum,” dedi.

Geliştiricinin tutuklanması, bu yıl Nijerya’da Nadeem Anjarwalla ile birlikte gözaltına alınan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan vakasıyla karşılaştırılıyor. Her iki olay da hükümetlerin blockchain altyapı sağlayıcılarına yönelik uygulamalarında aşırıya kaçıp kaçmadığı konusunda tartışmaları körükledi.

Ethereum “Kötüye Kullanım” Tanımı Henüz Netleşmedi

Kripto topluluğunun bazı üyeleri, sorunun çeviri hatalarından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Bazıları ise meselenin Ethereum altyapısıyla ilgili yanlış anlamalardan kaynaklandığını düşünüyor. Öte yandan, bazıları bunun bölgedeki daha sert bir düzenleyici yaklaşımın işareti olabileceğinden endişe ediyor.

Önemli sorular yanıt bekliyor. Örneğin, suçlamaların Fede’s Intern’e kişisel mi yoksa bağlantılı bir şirkete mi yönelik olduğu belirsiz. Ayrıca, gözaltının İçişleri Bakanlığı’nın bu hafta başında duyurduğu geniş çaplı tutuklamalarla bağlantılı olup olmadığı da bilinmiyor. Son olarak, Ethereum’un hangi özel faaliyetlerinin “kötüye kullanım” olarak tanımlandığına dair netlik bulunmuyor.

Geliştirici, Türkiye’den ayrıldıktan sonra daha fazla detay paylaşacağına söz verdi. Yasal izin aldıktan sonra da daha fazla açıklama yapacağını belirtti. Bu arada, dava dünya genelinde blockchain geliştiricileri ile düzenleyici otoriteler arasındaki gerilimde önemli bir dönüm noktası haline geldi.