Ethereum Fiyatı 4.000 Doların Üzerinde: Yeni Bir Rekor mu Geliyor?

Yazar Zehra Ahmed



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Ekim 20, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Geçen hafta görülen volatil fiyat hareketlerine rağmen Ethereum fiyatı bir kez daha 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yatırımcıların düşük fiyatlardan yararlanarak alım yapması ETH’nin bir kez daha ivme yakalayarak rekor seviyelere ulaşabileceğini düşündürüyor.

ETH tabanlı borsa yatırım fonları (ETF) geçen hafta 312 milyon dolar çıkış gördü. Ancak söz konusu ETF’lerin yönetim altındaki toplam varlıklarının 14.6 milyar dolar civarında olduğu göz önüne alındığında bunun nispeten küçük bir miktar olduğu söylenebilir.

Bu arada yatırımcıların son 24 saatte yüklü miktarda ETH satın almasıyla birlikte işlem hacimleri %42 artışla 36 milyar doları gördü.

Sonuç olarak ETH fiyatı da %3 arttı ve bu durum altcoinin toparlanmaya hazır olduğunun bir işareti olabilir.

Bu arada bu hafta izlenmesi gereken önemli gelişmeler arasında cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verileri yer alıyor. ABD’nin eylül ayı enflasyonu analistlerin tahminlerinin altında kalırsa FED’in faiz indirimine gitme olasılığı artacaktır.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH’de Hedef Seviye Ne?

Ethereum fiyatı nisan ayından bu yana yükseliş trendinde ve Pectra yükseltmesinin ağın ölçeklenebilirlik ve maliyet sorunlarının büyük bir kısmının çözmesiyle birlikte bu yıl rekor seviyeye ulaştı.

ETH kısa bir süre önce 200 günlük EMA ile örtüşen kilit trene desteğinden sıçradı. Tokenin yeniden hareketlenmesi 4.900 dolara doğru bir hamle yapabileceğini düşündürüyor.

Dolayısıyla ETH fiyatı bu hafta 5.000 dolar seviyesini aşabilir.

ETH fiyatı toparlanırken kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Yeni bir ön satış projesi olan Pepenode (PEPENODE), Ethereum tabanlı bir kripto madenciliği oyunudur. Projenin ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar fon toplandı.

Pepenode (PEPENODE) Kripto Madenciliğini Oyunlaştırıyor

Kripto madenciliği yapmak için ekipmanlara binlerce dolar yatırım yapmak ve teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Ancak Pepenode (PEPENODE) kripto madenciliğini oyunlaştırarak madencilik yaparak gelir elde etmenize imkan tanıyor.

Pepenode, kullanıcıların sanal sunucular kurmalarına ve ne kadar çok Pepenode çıkarmak isterlerse o kadar çok madencilik cihazı çalıştırmalarına imkan tanıyor.

En başarılı madenciler isimlerini liderlik tablolarına yazdırabilir ve Pepe (PEPE) ve Bonk (BONK) gibi meme coinler kazanabilirler.

Pepenode ile madencilik yaparken teçhizat sayısınız arttıkça daha fazla kazanırsınız.

Oyunun popülerliğinin artmasıyla birlikte PEPENODE tokene yönelik talebin de artması bekleniyor.

Pepenode’un resmi web sitesine gidip Best Wallet gibi Ethereum uyumlu bir kripto cüzdanı bağlayarak ön satıştan PEPENODE token satın alabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

PEPENODE Satın Al

