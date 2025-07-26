Ethereum Fiyat Tahmini: Yeni Ralli Bu Seviyeden Başlayabilir!

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Ethereum (ETH), 3.500 doları güçlü bir destek seviyesi olarak pekiştirirken, akıllı yatırımcıların Bitcoin’den Ethereum’a yönelmesi kurumsal talepte benzeri görülmemiş bir artış yarattı.

Yalnızca bu ay ETF’ler 1.368.980 ETH satın aldı. Aynı dönemde piyasaya yeni sürülen Ethereum miktarı sadece 72.513 ETH oldu. Yani ETF’ler, üç haftada 18 aylık arzı satın alarak büyük bir arz şoku yarattı.

Bu arz şoku, CME vadeli işlemlerinde -13.236 kontratla son derece ayı yönlü bir pozisyonlanmanın yaşandığı döneme denk geldi. Bu durum, büyük bir short squeeze (short pozisyon kapatma rallisi) ihtimalini artırıyor.

An itibarıyla 3.736 dolardan işlem gören Ethereum, 2.600-2.700 dolar aralığındaki önemli direnç seviyelerini aşmış durumda. Gözler şimdi 4.000 dolar sınırında; bu seviye, konsolidasyonla patlayıcı yükseliş arasında kritik bir eşik olarak görülüyor.

Kaynak: TradingView

Teknik analizler, ETH’nin 2023’ten bu yana genişleyen büyük bir takoz (broadening wedge) formasyonunda hareket ettiğini gösteriyor. Şu anda bu yapının üst sınırı test ediliyor.

Aşırı short pozisyonlar ve rekor ETF girişleriyle birlikte değerlendirildiğinde, Ethereum’un yeni bir hızlanma aşamasına girerek 4.878 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyelerini hedefleyebileceği sinyalleri güç kazanıyor.

Genişleyen Takoz Formasyonu Ethereum’da Hedefi 4.800 Dolara Taşıyor

Ethereum’un haftalık grafiği, genellikle güçlü fiyat patlamalarından önce görülen genişleyen bir takoz formasyonunu ortaya koyuyor. Giderek artan salınımlarla ilerleyen bu yapı, potansiyel bir büyük kırılımın habercisi olabilir.

ETH şu anda 3.742 dolar civarındaki üst sınırı test ediyor. Bu seviye aynı zamanda 4.000 dolarda yer alan kritik yatay dirençle örtüşüyor ve formasyonun kırılım seviyesi olarak öne çıkıyor.

$ETH is just one God candle away from the biggest breakout.



Once that happens, ETH will pump straight above the previous ATH.



It seems like another mic-drop moment is coming for @EricTrump. pic.twitter.com/Unti8pPVXi — Cas Abbé (@cas_abbe) July 26, 2025

Yükselen trend çizgisi güçlü bir destek oluştururken, büyük bir çıkışın gerçekleşmesi için bu yatay direncin aşılması gerekiyor.

Formasyonun matematiksel yapısı, içerde sıkışan bir enerjinin varlığına işaret ediyor. Bu enerji, üst sınırın kararlı bir şekilde kırılması durumunda sert yükselişlere neden olabilir.

Teknik hesaplamalar, formasyonun genişliğinden yola çıkarak 4.800 dolar seviyesinin potansiyel hedef olduğunu gösteriyor. Bu, mevcut fiyat seviyelerinden yaklaşık %30’luk bir yukarı yönlü hareket anlamına geliyor.

Mevcut görünüm, Ethereum’un büyük çıkış öncesindeki son konsolidasyon evresini tamamlamak üzere olduğunu ve bu hareketin, 4.878 doların üzerindeki önceki rekor seviyeleri de aşabilecek yeni zirvelere kapı aralayabileceğini gösteriyor.

Ethereum Fiyat Tahmini – Short Pozisyonlar Ralliye Yakıt Sağlıyor

CME Ethereum vadeli işlem verileri, tarihin en yüksek ayı yönlü pozisyonlanmasını ortaya koydu: -13.236 kontrat ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Bu tür “kapitülasyon” seviyesindeki short pozisyonlar, genellikle güçlü yukarı yönlü hareketlerden hemen önce gelir; çünkü zorunlu pozisyon kapatma işlemleri fiyatı hızla yukarı taşır.

Piyasada yaşanacak küçük bir yükseliş bile, bu aşırı short pozisyonların kapanmasına neden olarak zincirleme bir ralliye yol açabilir ve fiyatın normal teknik dirençlerin de ötesine geçmesini sağlayabilir.

Son dönemde ETH fiyatında dikkat çeken bir ivme gözleniyor. Art arda kaydedilen “9 günlük yeşil mum serisi” ve bu hareketi izleyen sınırlı düzeltmeler, güçlü trend hareketlerinin tipik bir göstergesi.

Fiyatın destek seviyelerinden direnç kırılımlarına doğru ilerlemesi, kurumsal yatırımcıların sistematik biçimde alım yaptığına işaret ediyor. Her seviyede sağlam bir temel oluşturuluyor.

Bu koşullar altında, ay sonu için öne çıkan 4.000 dolarlık hedef erişilebilir görünüyor. Aşırı short pozisyonların çözülmesi, normal alım talebinin üzerine ek bir yukarı yönlü baskı yaratıyor ve Ethereum’un daha yüksek seviyelere çıkma ihtimalini artırıyor.

Snorter: 2 Dolarlık Ön Satışta Son Günler – Fırsat Kapanıyor

Ethereum’un 4.000 dolar direncini aşma ve 4.800 dolara kadar ivmelenme potansiyeli, gelişmiş alım-satım stratejileri için zemin hazırlarken, Snorter’ın $SNORT token’ı bu dönemde öne çıkıyor.

Telegram tabanlı işlem botuyla dikkat çeken Snorter, $SNORT token ön satışında 2 milyon dolardan fazla fon topladı. Q3 2025’te gerçekleşecek mainnet lansmanı öncesi, sınırlı sayıdaki token satışı sona ermek üzere. Erken yatırımcılar, bu son fırsat penceresinde pozisyonlarını güçlendiriyor.

Kaynak: Snorter Bot

$SNORT, büyüyen ekosistemi sayesinde birden fazla gelir kanalının kapısını aralıyor.

Erken katılan kullanıcılar için staking getirileri yıllık %207’ye kadar çıkarken, yoğun işlem dönemlerinde %0,85’e düşen işlem ücretleri sayesinde avantajlı pozisyonlar korunabiliyor.

Token sahipleri ayrıca yönetişim hakları ve yeni projelere erken erişim gibi ek ayrıcalıklara da sahip oluyor. Bu da $SNORT’un yalnızca bir işlem aracı değil, aynı zamanda değer yaratan bir ekosistem varlığı haline gelmesini sağlıyor.

Piyasa projeksiyonlarına göre, artan işlem hacimlerinin yarattığı talep sayesinde $SNORT’un 2025 sonuna kadar 0,65 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kısıtlı token arzı ve yaklaşan lansman, yeni nesil işlevsel token arayan yatırımcılar için son bir fırsat sunuyor.