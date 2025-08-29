Ethereum Fiyat Tahmini: Wall Street’in Tercihi Ethereum! ETH Bitcoin’i Geçer mi?

Ethereum son zamanlarda son derece iyi performans göstererek 4.953 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ETH şu anda 4.318 dolardan işlem görse de Ethereum fiyat tahminleri pozitif yönde.

Bu arada yatırım yönetimi şirketi VanEck’in CEO’su Jan van Eck, Wall Street’in ETH’yi tercih ettiğini söyledi.

28 Ağustos’ta Fox Business’a konuşan van Eck, bankaların Ethereum blok zincirini tercih edebileceğini söyledi.

Wall Street’in Stablecoin Vizyonu, Ethereum Fiyatının 5.000 Doları Aşmasını Sağlayabilir

Wall Street’in dev isimleri, stablecoin’lerin Ethereum’un yükselişinde önemli bir role sahip olacağını düşünüyor.

Fundstrat Global Advisors’ın Araştırma Müdürü Tom Lee ise 30 Temmuz’da verdiği bir röportajda stablecoin’lerin sektör için son derece önemli olduğunu söyledi.

Dijital varlık platformu Fireblocks’un bir raporuna göre, ankete tabi tutulan kurumsal yatırımcıların %90’ı operasyonlarına stablecoin’leri entegre etmenin yollarını arıyor.

Kaynak: Fireblocks

Ethereum’a yönelik ilginin artması Ethereum fiyat tahminlerinin de pozitife dönmesini sağladı.

VanEck, Aralık 2024’te Ethereum fiyatının 6.000 doları aşacağı bir boğa piyasasının yaşanabileceğini söylemişti.

VanEck 🤝10 Crypto Predictions for 2025



Prediction #1: Crypto bull market hits a medium-term peak in Q1, sets new highs in Q4. We project Bitcoin to be valued at around $180,000, Ethereum to trade above $6,000, Solana to exceed $500, and Sui to surpass $10. — VanEck (@vaneck_us) December 13, 2024

Fundstrat CIO’su Tom Lee, kısa bir süre önce Ethereum’un kısa vadede 5.500 dolara yükseleceğini ve yıl sonunda 12.000 doları görebileceğini söyledi.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH 4.044 Dolara Gerileyebilir

Ethereum’un 4 saatlik grafiğine bakıldığında kararsız fiyat hareketleri görülüyor.

ETH kısa bir süre önce gerilemeden önce 4.725 dolar civarına kadar yükseldi ve şimdi 4.372 dolar civarında işlem görüyor. ETH’nin destek seviyeleri ise 4.306 dolar ve 4.186 dolarda bulunuyor.

Bu arada 4.044 dolar seviyesi, korunması gereken önemli bir talep bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: TradingView

Öte yandan Ethereum ivmesini korursa 4.973 dolar seviyesini hedefleeybilir.

RSI 39-46 civarında olup, ETH’nin aşırı alım ya da aşırı satış bölgesinde olmadığına, yani nötr bölgede olduğuna işaret ediyor.

ETH fiyatı 4.306 dolar seviyesini aşağı kırarsa 4.186 dolar ve 4.044 dolar seviyesine gerileyebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.