Ethereum Fiyat Tahmini: Ünlü Analist Alım Zamanının Geldiğini Söylüyor – ETH 8.000 Dolara mı Gidiyor?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sert düşüşten kısmen toparlanan Ethereum (ETH), son yedi günde %4’lük bir kazanç elde ederek piyasa direncini gösterdi.

Önde gelen bir kripto analisti, ETH’nin ders kitaplarına girecek türden bir akümülasyon (birikim) aşamasından çıkmak üzere olduğunu belirterek iddialı bir ethereum fiyat tahmini paylaştı.

If Richard Wyckoff were alive, he would buy $ETH here. pic.twitter.com/0ZWXcgJZ9C — Poseidon (@CryptoPoseidonn) October 22, 2025

X’te 170.000’den fazla takipçisi bulunan popüler trader Poseidon, Ethereum’un son geri çekilmesinin ardından alıcıların birkaç gündür token’ı biriktirdiğini tespit etmek için Wyckoff Analizi modelini kullandı.

Analiste göre bu durum, piyasa koşullarının olumlu olduğu bir zamanda ETH’nin bir sonraki ve muhtemelen döngünün en güçlü yükseliş ayağına zemin hazırlıyor. Poseidon, tahmininin gerçekleşmesi halinde Ethereum’un en az 8.000 dolar seviyesine tırmanacağını öngörüyor.

Poseidon’un tahminlerine göre izlenmesi gereken kilit destek seviyesi $3.800 olarak belirlendi. ETH’nin son zamanlarda bu seviyeden sıçrama yapması, o bölgede alım baskısının güçlü kaldığını ve bu fiyatın piyasa katılımcıları için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Ethereum Fiyat Tahmini: Konsolidasyondan Onaylı Kırılım ETH’yi 8.000 Dolara Taşıyabilir

Günlük grafik, geçmişte daha küçük akümülasyon aşamalarının nasıl sonuçlandığını ve ETH’yi önceki üç durumda daha yüksek zirvelere nasıl taşıdığını net bir şekilde gösteriyor.

Bu önceki yükseliş hareketlerinden son ikisi, bir konsolidasyon dikdörtgeninden onaylanmış bir boğa kırılımı sonrası %67’lik bir kazanç sağlamıştı. O dönemde Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım bölgesine tırmanarak boğa momentumunun hızlandığını teyit etmişti.

$4.800’ün üzerine hacimli bir hareket, ETH için bu bir sonraki yükseliş ayağının başlangıcını işaretleyebilir. İlk hedef, Poseidon’un tahminleriyle de uyumlu olarak en az $8.000 seviyesi olarak belirlenmiş durumda.

Tıpkı Ethereum gibi, erken aşamadaki ön satış projeleri de bu döngü sırasında önemli yükseliş potansiyeli sunuyor. Bu kapsamda SUBBD ($SUBBD) adlı bir proje, yapay zeka (AI) destekli merkeziyetsiz içerik dağıtım platformunu hayata geçirmek için 1 milyon dolardan fazla yatırım toplamayı başararak son günlerde yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

SUBBD ($SUBBD): İçerik Oluşturmayı Kolaylaştırmak İçin Yapay Zeka ve Web3 Birleşimi

SUBBD ($SUBBD), influencer’lar için daha iyi bir ortam inşa etmek amacıyla Web3’ün gücünden yararlanan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturucu platformu geliştiriyor. Platform, birden fazla araçla uğraşma veya yüksek platform ücretleri ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SUBBD ile içerik üreticileri, videolar oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için yapay zekadan faydalanabilir; üstelik tüm bunları aynı platform üzerinde gerçekleştirebilirler.

$SUBBD token‘ı, tüm ekosistemi besler. Token sahiplerine çekici staking ödülleri ve abonelik indirimleri gibi avantajlar sunarken, aynı zamanda içerik üreticilerine platformun yol haritası ve içerik denetleme politikaları hakkında oy kullanma şansı tanır.

SUBBD’yi diğerlerinden ayıran, kullandığı Yapay Zeka katmanıdır. Basitleştirilmiş kripto ödemeleri ve yaratıcı odaklı bir yaklaşımla birleşen SUBBD, dijital içeriğin oluşturulma ve para kazanma şeklini yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Bir sonraki fiyat artışından önce $SUBBD satın almak için, resmi SUBBD web sitesini ziyaret ederek cüzdanınızı (örneğin Best Wallet) bağlamanız yeterlidir. Yatırım yapmak için USDT, ETH takası yapabilir veya banka kartınızı kullanabilirsiniz.

SUBBD Web Sitesini Ziyaret Edin