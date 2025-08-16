Ethereum Fiyat Tahmini – SharpLink’in Dev ETH Birikimi Ralliye Yön Verebilir mi?

Ethereum, SharpLink Gaming (SBET) şirketinin çeyreklik net zararının 103,4 milyon dolara ulaşmasının ardından erken işlemlerde %2 düşüşle 4.457 dolara geriledi.

Bu gerilemeye rağmen şirket, Haziran ayında başlattığı ETH odaklı hazine stratejisi doğrultusunda Ethereum varlıklarını 728.804 ETH seviyesine çıkararak 3,2 milyar doları aşan bir değere ulaştırdı. Bu rapor, SharpLink’in ETH odaklı stratejiye geçişinden sonraki ilk finansal raporu oldu.

SharpLink Zararına Rağmen ETH Hazinesini Büyütüyor

SharpLink, Ethereum rezervlerini oluşturmak için 2,6 milyar dolardan fazla fon topladı ve neredeyse tüm varlıklarını staking’e yönlendirerek 1.326 ETH ödül kazandı.

Bu strateji, yüksek profilli yönetim değişiklikleriyle de desteklendi; Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin başkan olarak katılırken, eski BlackRock yöneticisi Joseph Chalom ise eş-CEO olarak göreve başladı.

Şirket ayrıca Consensys ile ortaklık kurarak danışmanlık hizmetleri karşılığında 16,4 milyon dolar değerinde hisse bazlı ödeme kaydetti. Chalom, stratejinin hızlı ilerlemesini vurgulayarak ETH pozisyonlarının “yüksek katma değerli bir şekilde” ölçeklendirildiğini belirtti.

Buna karşın, 2025 ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre %30 düşerek 1,0 milyon dolardan 0,7 milyon dolara geriledi; brüt kar ise yalnızca 0,2 milyon dolarda kaldı. Zararın büyük kısmı, ABD GAAP gereklilikleri doğrultusunda likit stake edilmiş ETH üzerinde kayda alınan 87,8 milyon dolarlık nakit dışı değer düşüklüğü nedeniyle oluştu; bu, çeyrekte ETH’nin işlem gördüğü en düşük fiyat olan 2.300 dolar üzerinden hesaplandı.

Tüm bu muhasebe zararlarına rağmen SharpLink, hiçbir ETH’nin satılmadığını veya geri alınmadığını vurguladı ve uzun vadeli Ethereum hazinesi modeline bağlılığını sürdürdü.

Piyasa Etkisi ve Ethereum Fiyat Görünümü

SharpLink’in açıklamasının ardından hisseleri %15 düşerek 19,85 dolara gerilerken, Ethereum’da volatilite yükseldi. Daha geniş piyasada ise son 24 saatte vadeli işlemlerdeki tasfiyeler 169 milyon dolara ulaştı; bu, yatırımcılar arasında temkinli duruşun devam ettiğini gösteriyor.

Analistler, SharpLink’in ETH ağırlıklı stratejisinin yüksek risk-yüksek getiri modelini ortaya koyduğunu belirtiyor. Büyük ETH rezervleri ve staking getirileri uzun vadeli potansiyel sunsa da, kısa vadeli gelir kayıpları ve değer düşüklüğü etkilerini henüz telafi edebilmiş değil.

Ethereum kritik bir testten geçiyor. Teknik göstergeler, 4.100 dolar desteğinin kırılması halinde fiyatın 3.500 dolara gerileyebileceğini işaret ediyor. Öte yandan 4.350 doların üzerinde tutunması, yükseliş için yeşil ışık olarak değerlendiriliyor.

Ethereum Teknik Analizi – İzlenmesi Gereken Kritik Seviyeler

Ethereum fiyat tahmini olumlu. ETH şu anda 4.405 dolar civarında işlem görüyor ve yükselen bir kanal içinde konsolide olarak uzun vadeli boğa yapısını koruyor.

50 dönemlik SMA 4.379 dolarda ve kanal desteği 4.350–4.400 dolar arasında kritik bir talep bölgesi oluşturuyor. Bu seviyeden gelecek bir toparlanma, fiyatın 4.785 dolara doğru devamını teyit edebilir; üst kanal sınırı ise psikolojik 5.000 dolar seviyesine kadar uzanıyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Destekler: 4.350–4.400 dolar bölgesi; daha derin destek 4.170 dolar

Dirençler: 4.785 dolar, ardından 5.000 dolar

4.350–4.400 dolar bölgesi; daha derin destek 4.170 dolar 4.785 dolar, ardından 5.000 dolar RSI: 44, aşırı satım seviyelerinden toparlanıyor

MACD: Negatif ama zayıflıyor, düşüş baskısının azaldığını gösteriyor

Traderlar, 4.450 dolar üzerinde oluşacak bir boğa mumu ile yukarı yönlü momentumun teyit edilebileceğini izleyebilir. Kalıcı bir kırılma, Ethereum’un 5.000 dolara hızlı yükseliş yolunu açabilir. Ancak 4.170 doların altında kapanış, kanal yapısını geçersiz kılarak aşağı yönlü hedefleri 3.950 dolara çekebilir.

