Ethereum Fiyat Tahmini: Rekor Stabilcoin Akışı ETH’yi 5.000 Dolara Taşıyabilir mi?

Ethereum ağı son dönemde ciddi likidite çekiyor. Sadece geçtiğimiz hafta, ağın üzerine 6,7 milyar dolarlık stablecoin girişi oldu; bu miktar, birçok blok zincirinin yıllarca topladığı rakamlardan daha yüksek.

Bu sayede Ethereum’un toplam stablecoin rezervi 145 milyar doların üzerine çıktı ve böylece tüm piyasanın yarısından fazlasını kapsayarak ETH’yi dolar destekli tokenler için ana yerleşim katmanı hâline getirdi.

Stablecoin girişleri, genellikle yatırımcılar için “hazır kuruş” işlevi görür ve piyasa havası değiştiğinde ETH veya diğer varlıklara rotasyon yapmaya hazır bir sermaye sağlar. Öte yandan kurumsal talep de artış gösteriyor.

$ETH pulled in $6.7B of stablecoins in the past 7 days. That’s more new inflows in a week than most chains have managed in years.



Ethereum’s total stablecoin base now sits around $145B+ over half of the entire market. pic.twitter.com/HsUGXH7Lcj — NekoZ (@NekozTek) September 4, 2025

Özellikle BlackRock’un spot Ether ETF ürünü, yönetim altındaki varlıklarını istikrarlı şekilde artırıyor ve düzenlenmiş yapılar sayesinde profesyonel yatırımcılar için kapı aralanıyor.

Ethereum’un bu likidite ve kurumsal talep kombinasyonu, fiyatın uzun vadeli hareketleri ve piyasa likiditesi açısından olumlu bir temel oluşturuyor.

Ethereum’u Makro ve Ağ Desteği Güçlendiriyor

Ethereum’un yükselişini destekleyen unsurlar sadece likiditeyle sınırlı değil. Makro tarafta, ABD ekonomisi yavaşlarken yıl sonuna doğru Fed’in faiz indirimleri beklentisi güçleniyor. Daha gevşek mali koşullar, kripto varlıkları için genellikle olumlu olurken, Washington’daki stablecoin politikaları Ethereum’un tokenize dolarların temel altyapısı olarak rolünü pekiştiriyor.

Ayrıca Layer-2 ağları işlem kapasitesini artırıp maliyetleri düşürmeye devam ediyor, bu da ETH’nin uzun vadeli benimsenme potansiyelini güçlendiriyor.

Öne çıkan veriler şöyle:

Sadece bir haftada Ethereum’a 6,7 milyar dolarlık yeni stablecoin girişi oldu.

Ethereum, artık global stablecoin arzının %50’sinden fazlasını barındırıyor.

ETF girişleri ve politika netliği, kurumsal yatırımcıları Ethereum’a çekiyor.

Bu kombinasyon, Ethereum’un hem likidite hem de benimsenme tarafında güçlü bir temel oluşturduğunu gösteriyor.

Ethereum Teknik Görünüm: $5K Hedefi Masada

Ethereum (ETH) fiyatı yazım itibarıyla 4.298 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve Ağustos sonundan bu yana yükselişi sınırlayan bir düşen üçgen içinde konsolide oluyor. Satıcılar 4.490 dolardaki dirence tutunurken, alıcılar 4.250 dolardaki üçlü dip desteğini koruyor.

50-günlük hareketli ortalama ($4.363) kısa vadeli direnç sağlarken, 200-günlük ortalama ($3.885) uzun vadeli trendi destekliyor. RSI 47 ile nötr bölgede, henüz aşırı satım sinyali yok; bu da potansiyel bir kırılma için alan bırakıyor. ETH 4.490 doları ikna edici şekilde geçerse, kısa vadede 4.665 ve 4.865 dolar seviyeleri test edilebilir; bu alanlar aynı zamanda ETH’nin önceki ATH’lerine yakın.

Ethereum 4 Saatlik Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Teknik olarak, bir bullish engulfing ya da üç beyaz asker formasyonu momentumun teyidi için kritik. Öte yandan 4.250 desteğinin kaybı, fiyatı 4.070 ve potansiyel olarak 3.940–3.785 dolar aralığına çekebilir.

Yatırımcılar için strateji net: 4.490 doların üzerinde uzun pozisyon açmak ve 4.250 doların altına stop koymak, kısa vadede 4.665–4.865 dolar hedefi için uygun. Rekor seviyedeki stablecoin girişleri, ETF talebi ve makro koşullardaki iyileşme, Ethereum’un bu döngüde 5.000 dolarlık kırılma şansını güçlendiriyor.

