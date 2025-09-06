Ethereum Fiyat Tahmini: Kurumsal Talep Artıyor, Balinalar Birikiyor – Ralli Kapıda mı?

Hafta sonu Ethereum, $4,300 seviyesinde işlem görürken %2’nin üzerinde bir geri çekilme yaşadı. Kısa vadeli volatilite sürse de, kurumsal alımlar ve balina cüzdanlarındaki birikimler, olası bir toparlanma için piyasaya destek sağlıyor.

Teknik göstergeler ve pozisyonlamalar, ETH’nin önümüzdeki günlerde daha yüksek direnç seviyelerine doğru bir hamle yapabileceğine işaret ediyor. Yatırımcılar, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli fırsatlar sunduğunu göz önünde bulunduruyor.

Kurumsal Akımlar Ethereum’u Destekliyor: $450 Milyon ETF Yatırımı Piyasaya Güç Veriyor

Ethereum’un direnci, yaklaşık $450 milyon değerindeki ETF girişleriyle destekleniyor. BlackRock ve diğer büyük yatırımcılar, talebi artırarak ETH’yi sadece kısa vadeli bir işlem aracı değil, uzun vadeli bir varlık olarak konumlandırıyor.

Kurumsal katılım, fiyat hareketlerine alım baskısı ve istikrar sağlarken, ETH artık ana akım portföylerde de yer alıyor.

Yesterday $ETH ETFs recorded $446M in outflows, largest since Aug 4.#Ethereum Futures under pressure too, with net taker volume sharply negative.



Historically, this type of aggressive selling shows up near local tops.



But imo, this time feels different. What do you think? 🤔 pic.twitter.com/SMtN9y0q5b — Crypto Auris (@crypto_auris) September 6, 2025

ETF girişleri, bireysel yatırımcıların ilgisini de çekiyor; büyük ölçekli benimsenme, piyasaya güven kazandırıyor. Balina birikimleri ve kurumsal akımların birleşimi, direnç seviyeleri aşıldığında daha sürdürülebilir bir rallinin temelini oluşturuyor.

Öne çıkan göstergeler:

$450 milyon ETF akışı piyasa istikrarını destekliyor

BlackRock’un katılımı kurumsal benimsemeyi güçlendiriyor

Kurumsal sinyaller sonrası perakende yatırımcı ilgisi artıyor

Balina Birikimleri Ethereum’da Toparlanma Sinyali Veriyor

Büyük yatırımcılar, yani “balinalar,” fiyat düşüşlerinde sessizce ETH biriktiriyor. Bu durum, mevcut seviyelerde değer gördüklerini ve orta- ile uzun vadede kazanç beklediklerini gösteriyor.

Tarihsel olarak balina birikimleri, genellikle perakende yatırımcıların öncesinde gerçekleşen anlamlı fiyat toparlanmalarını işaret ediyor. Bu hafta Ethereum %2’den fazla düşse de birikim eğilimleri, yatırımcı güveninin sürdüğünü ve fiyatın mevcut dirençleri aşabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, makroekonomik ortam destekleyici olduğu sürece, “akıllı para”nın ETH’yi daha yüksek seviyelere taşımasını bekliyor.

Ethereum Teknik Analizi: Dirençler Test Ediliyor, Boğalar Hazır

Ethereum (ETH/USD), teknik görünümde hafif düşüş sinyalleri verirken, fiyat $4,250 destek seviyesini test etmeye devam ediyor ve $4,490 direnciyle mücadele ediyor. Bu sıkışma, genellikle kırılmanın habercisi olan daralan volatiliteyi gösteriyor.

Kısa vadede $4,370’deki 50-SMA direnç sağlarken, $3,872’deki 200-SMA uzun vadeli yükseliş trendini destekliyor. Doji ve spinning top mum formasyonları, piyasalardaki tereddüdü işaret ediyor; buna karşın RSI’daki 44 seviyesi hafif bir boğa sapması gösteriyor ve birikimin devam ettiğine işaret ediyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Analistler, ETH’nin $4,490 direncini aşması durumunda $4,665 ve $4,865 seviyelerine doğru bir yükseliş görebileceğini belirtiyor. Öte yandan, $4,250 desteğinin kırılması, fiyatı $4,070 ve $3,940’a çekebilir ve nihai destek olarak $3,872 devreye girecek.

Uzmanlar, yatırımcılara teyit beklemeyi öneriyor: Hacimli bir boğa yutan mum, yukarı yönlü hareketi doğrularken; destek seviyelerinde görülen üç siyah karga formasyonu satış baskısını tetikleyecek.

#Ethereum ($ETH) coiling in a descending triangle — support holding at $4,250, resistance capped at $4,490. RSI shows subtle bullish divergence. Break above $4,490 could target $4,665–$4,865, while a drop below $4,250 risks $4,070. Patience is key. pic.twitter.com/atzZpAncQm — Arslan Ali (@forex_arslan) September 6, 2025

Kurumsal talep ve balina birikimleri Ethereum için pozitif sinyaller veriyor. Ancak ETH’nin bir sonraki yükseliş hareketini başlatabilmesi için $4,490 direncinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviyenin aşılması, ETH’yi dijital ekonomideki lider akıllı kontrat platformu konumunu güçlendirecek daha geniş bir rallinin başlangıcını işaret edebilir.

