Cryptonews Fiyat Tahminleri

Ethereum Fiyat Tahmini: İşte ETH’de İzlenmesi Gereken Seviyeler

eth Ethereum
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum kısa bir süre önce yeni bir rekor kırdı ve şimdi 10.000 doları görüp göremeyeceği merak ediliyor. Ethereum fiyatı ne olur?

Pectra yükseltmesi, Ethereum fiyatının yükselmesinden etkili oldu ve ETH’nin henüz ivme kaybetmediği söylenebilir.

X’te 200.000’den fazla takipçisi bulunan Ted Pillows gibi analistler, ETH’nin önümüzdeki haftalarda kayda değer fiyat artışları yaşayabileceğini düşünüyor.

Pillows’a göre Ethereum halihazırda bir sonraki yükselişine hazırlıyor.

Mevcut döngüde ‘öfori’ aşamasına girildiğinde ETH’nin 10.000 doları görebileceğine dair tahminler var. Ayrıca ETF’lerin son zamanlarda kaydettiği girişler de bu fikri destekliyor.

Ethereum tabanlı ETF’ler geçen hafta 560 milyon dolar giriş kaydetti. Bu, yatırımcıların düşük fiyatlardan alım yaptıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Bu Seviyeyi Aşarsa 10 Bin Doları Görebilir

Ethereum (ETH) 4.956 dolara kadar yükseldikten sonra gerileme kaydetti ve şu anda 4.170 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

ETH bu düzeltmeyle birlikte önemli bir seviye olan 4.000 dolar seviyesine geriledi.

4.000 dolar seviyesi korunur ve ETH yeniden ivme kazanırsa 5.000 doların üzerine çıkabilir ve mevcut döngünün sonlarına doğru 10.000 dolara ulaşabilir.

ethereum fiyat grafiği

ETH 4.000 doların altına düşerse izlenmesi gereken kilit seviye 3.500 dolar destek bölgesi olacaktır. Ethereum 3.500 dolardan sıçrarsa pozitif görünümünü koruyacaktır.

RSI’nin 40’ın altına düşmesi, aşırı satış koşullarına işaret ederken MACD’in negatif olması ise mevcut gerilemenin yakında sona erebileceğini düşündürüyor.

ETH yeniden güçlenirse büyük bir yükseliş yaşayabilir.

Bu arada alternatif kripto projelerini de değerlendirmek isteyen yatırımcılar Pepenode (PEPENODE) gibi kripto ön satış projelerine göz atabilirler.

Pepenode ($PEPENODE) Ön Satışı Devam Ediyor

Pepenode ($PEPENODE), kripto madenciliğini oyunlaştırarak kullanıcıların sanal madencilik teçhizatlarıyla madencilik yapmalarına imkan tanıyor.

Kripto madenciliğine yeni bir soluk getirerek yatırımcıların ilgisini çeken Pepenode (PEPENODE), devam eden ön satışında 1.4 milyon dolardan fazla fon topladı.

pepenode crypto presale

Bu arada en iyi madenciler PEPE ve FARTCOIN gibi popüler meme coin’leri kazanma imkanına sahip olacak.

Pepenode’un resmi web sitesini ziyaret edip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından PEPENODE satın alabilirsiniz.

Kripto ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
