Ethereum Fiyat Tahmini: İşte ETH’de İzlenmesi Gereken Seviyeler

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum kısa bir süre önce yeni bir rekor kırdı ve şimdi 10.000 doları görüp göremeyeceği merak ediliyor. Ethereum fiyatı ne olur?

Pectra yükseltmesi, Ethereum fiyatının yükselmesinden etkili oldu ve ETH’nin henüz ivme kaybetmediği söylenebilir.

X’te 200.000’den fazla takipçisi bulunan Ted Pillows gibi analistler, ETH’nin önümüzdeki haftalarda kayda değer fiyat artışları yaşayabileceğini düşünüyor.

$ETH is going above $10,000 this cycle.



But before that, a correction will happen, and right now, it's happening.



I think ETH could drop towards the $3,600-$3,800 level before a reversal and a new ATH. pic.twitter.com/Yy87rjHVAB — Ted (@TedPillows) September 23, 2025

Pillows’a göre Ethereum halihazırda bir sonraki yükselişine hazırlıyor.

Mevcut döngüde ‘öfori’ aşamasına girildiğinde ETH’nin 10.000 doları görebileceğine dair tahminler var. Ayrıca ETF’lerin son zamanlarda kaydettiği girişler de bu fikri destekliyor.

Ethereum tabanlı ETF’ler geçen hafta 560 milyon dolar giriş kaydetti. Bu, yatırımcıların düşük fiyatlardan alım yaptıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Bu Seviyeyi Aşarsa 10 Bin Doları Görebilir

Ethereum (ETH) 4.956 dolara kadar yükseldikten sonra gerileme kaydetti ve şu anda 4.170 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

ETH bu düzeltmeyle birlikte önemli bir seviye olan 4.000 dolar seviyesine geriledi.

4.000 dolar seviyesi korunur ve ETH yeniden ivme kazanırsa 5.000 doların üzerine çıkabilir ve mevcut döngünün sonlarına doğru 10.000 dolara ulaşabilir.

ETH 4.000 doların altına düşerse izlenmesi gereken kilit seviye 3.500 dolar destek bölgesi olacaktır. Ethereum 3.500 dolardan sıçrarsa pozitif görünümünü koruyacaktır.

RSI’nin 40’ın altına düşmesi, aşırı satış koşullarına işaret ederken MACD’in negatif olması ise mevcut gerilemenin yakında sona erebileceğini düşündürüyor.

ETH yeniden güçlenirse büyük bir yükseliş yaşayabilir.

