Ethereum Fiyat Tahmini: Günlük Aktif Adresler 2 Yılın Zirvesinde – Bu ETH İçin Ne Anlama Geliyor?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Ethereum yeniden gündemde – bu kez fiyatıyla değil, ağ üzerindeki hareketlilikle. Ethereum’un günlük aktif adres sayısı 841.100’e ulaşarak 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu metrik, her gün kaç benzersiz adresin ETH transferlerine katıldığını ölçerek kullanıcı etkileşimini yansıtıyor.

Bu artış, son aylarda 600.000 civarında seyreden yatay hareketin ardından önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Ancak bu durum yatırımcı ilgisini gösterse de, alış mı satış mı olduğunu ayırt etmiyor. Tarihsel olarak, bu tür adres aktivitesi sıçramaları fiyat oynaklığı öncesinde görülür – ve nitekim bu kez de Ethereum fiyatı, bu artışın ardından keskin bir şekilde geri çekildi.

Ethereum $ETH daily active addresses surged to 841,100, the highest in a year, just before the recent drop below $3,500. pic.twitter.com/uHIVLcfBbH — Ali (@ali_charts) August 2, 2025

Peki bu ne anlama geliyor? Genellikle işlem sayısındaki artış, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden ayarladığı bir döneme işaret eder – özellikle de piyasada önemli teknik kurulumlar ya da büyük haberler bekleniyorsa. Bu nedenle, ETH fiyatında kısa vadeli dalgalanma olasılığı yüksek.

USDT Trendleri Daha Geniş Piyasa Temkinini Gösteriyor

Glassnode verilerine göre, USDT’nin 30 günlük hareketli ortalama transfer hacmi 52,9 milyar dolara yükseldi. Bu artış, 2022’deki piyasa düşüşünden toparlanmaya işaret ediyor. Ancak aynı zamanda Ethereum’un USDT işlem hacmindeki payı düşüşte.

📈 USDT Transfer Volume Update: The 30-day moving average of $USDT transfers across major blockchains has steadily climbed since early 2022, now hitting $52.9B.



This slow but consistent rise signals a recovery in #stablecoin velocity and broader market activity.



Source:… pic.twitter.com/h5IFeuyCsL — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 1, 2025

Mevcut duruma göre:

Tron : 23 milyar dolarlık USDT hacmiyle lider

: 23 milyar dolarlık USDT hacmiyle lider BNB Chain : 14,9 milyar dolar ile ikinci sırada

: 14,9 milyar dolar ile ikinci sırada Ethereum: Her iki zincirin gerisinde kalıyor

Bu stablecoin transfer üstünlüğündeki düşüş, Ethereum ağındaki genel faaliyet artışına rağmen, USDT gibi stabil coin’ler için yatırımcıların daha düşük işlem ücretli ağları tercih ettiğini gösteriyor olabilir. Özellikle ETH ağındaki dalgalı gas ücretleri, bu tercihi daha da belirgin hale getiriyor.

ETH/USD Teknik Görünüm: Kısa Vadeli Trend Devam Ediyor

Ethereum fiyatı, son günlerde artan satış baskısıyla birlikte 3.548 dolar desteğinin altına düştü. Temmuz ortasından bu yana geçerli olan yükselen trend çizgisi de kırıldı. Bu teknik gelişmeler, kısa vadede düşüş eğiliminin güç kazandığına işaret ediyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Grafikte dikkat çeken ilk sinyal, büyük kırmızı mumlarla gelen bir ayı yutan formasyonu. Bu yapıyı üç güçlü satış mumu izledi; teknik analizde buna “Three Black Crows” (Üç Kara Karga) deniyor ve genellikle düşüş sinyali olarak görülüyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 28,97 seviyesinde. Bu değer, piyasanın aşırı satım bölgesine girdiğini gösteriyor ancak henüz bir toparlanma sinyali yok. 50 günlük hareketli ortalama ise 3.745 dolarda direnç olarak çalışıyor.

Öne çıkan destek seviyeleri:

3.428 dolar – Kritik eşik

– Kritik eşik 3.331 ve 3.235 dolar – Olası hedef seviyeler

Analistlere göre, ETH fiyatı 3.548 doları yeniden test eder ancak bu seviyeyi aşamazsa, yeni bir satış dalgası başlayabilir. Daha agresif senaryolarda ise 3.428 dolar altındaki kapanışlar, düşüşü hızlandırabilir.

Ethereum’un yeniden yükseliş sinyali verebilmesi için 3.651 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Aksi halde, düşen trendin devam etmesi bekleniyor.

Bitcoin Hyper Ön Satışı 6,2 Milyon Doları Aştı: Yeni Fiyat Aşaması Yaklaşıyor

Bitcoin tabanlı ilk Solana Sanal Makinesi (SVM) destekli Layer-2 ağı olan Bitcoin Hyper ($HYPER), ön satışta 6,2 milyon dolardan fazla yatırım topladı. Şu ana kadar 6.278.761 dolar, toplam hedef olan 21,6 milyon doların üzerinde toplanmış durumda. Token şu anda 0,0115 dolar seviyesinden satışta; bir sonraki fiyat aşamasının yakında açıklanması bekleniyor.

Bitcoin Hyper, Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın hız ve düşük maliyet avantajıyla birleştiriyor. Proje, akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin üretimi gibi işlevleri mümkün kılan, hızlı ve uygun maliyetli bir Layer-2 çözümü sunmayı hedefliyor. BTC köprüsü, güvenilir denetim (Consult tarafından denetlendi) ve ölçeklenebilir mimarisiyle öne çıkan proje, hem teknik hem topluluk desteği açısından dikkat çekiyor.

Ön satışta kullanıcı dostu bir süreç sunan proje, 2025’in ilk çeyreğinde tam lansman yapmayı planlıyor. Staking özelliği, yüksek hız, düşük işlem ücretleri ve gerçek kullanım alanlarıyla $HYPER, yalnızca bir meme token değil, aynı zamanda ciddi bir Layer-2 oyuncusu olarak görülüyor.