Ethereum Fiyat Tahmini: Fusaka Yükseltmesine Haftalar Kaldı, ETH 10 Bin Dolar Olur mu?

Ethereum’un en büyük yükseltmelerinden biri olan Fusaka için geri sayım başlarken yatırımcılar “Ethereum fiyatı ne olur? Ethereum yükselir mi?” gibi sorular soruyor.

Fusaka yükseltmesinin Ethereum’un doğrulayıcılardan oluşan ağına katılım maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Understanding Fusaka in non-technical terms:

Ethereum’s upcoming Fusaka upgrade introduces a smarter way to distribute data across the network.

Instead of every node downloading all the data (which wastes bandwidth), a system called PeerDAS lets nodes share the work, i.e. each… pic.twitter.com/BXCW9YUiif — William Mougayar (@wmougayar) October 8, 2025

Bu yılın başlarında gerçekleştirilen Pectra yükseltmesi Ethereum’un 1.400 dolar civarından toparlanmasında etkili oldu.

Hem Pectra hem de Fusaka işlem ücretlerini düşürüp ağı ve Arbitrum gibi katman 2 zincirlerini daha ölçeklenebilir hale getirerek Ethereum’u çok daha verimli hale getiriyor.

Bu, kurumsal yatırımcıların blockchain teknolojisine ve gerçek dünya varlıklarına odaklandığı bir dönemde Ethereum’un kullanım durumlarını artırabilir.

Geliştiriciler, Fusaka’nın ilk testlerini bu ay Ethereum’un test ağında gerçekleştirecek. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olunduğunda yükseltmenin Ethereum’un ana ağında gerçekleştirilmesi için bir tarih belirlenecek.

Fusaka yükseltmesinin Kasım ya da Aralık 2025’te tamamlanması bekleniyor.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH 5.000 Doları Aşarsa Güçlü Bir Yükseliş Yaşayabilir

Ethereum geçtiğimiz günlerde 4.750 dolar seviyesinin üzerinde ret gördü ve şimdi 4.100 dolar civarındaki trend desteğini yeniden test etme ihtimali var.

Ethereum fiyatındaki bu gerilemeye rağmen göreceli güç endeksi (RSI) kısa bir süre önce alım sinyali verdi.

4.750 dolar seviyesinde işlem hacimlerinin son derece yüksek olması, satış baskısının devam ettiğini gösteriyor.

ETH’nin güçlü bir yükseliş yaşaması için 5.000 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Böyle bir yükseliş yaşanırsa ETH fiyatı bu döngüde 10 bin doları görebilir.

