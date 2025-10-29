Ethereum Fiyat Tahmini: Fed’in Faiz Kararı ETH’yi Nasıl Etkiler?

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararını beklerken Ethereum (ETH) son 24 saatte %3’lük bir düşüş yaşadı. FED beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirirse Ethereum fiyatı yükselir mi?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün toplandı ve bugün faiz kararının açıklanması bekleniyor. Analistler FED’in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini tahmin ediyor.

FedWatch verilerine göre FED’in 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirme olasılığı %99.9 olarak öngörülüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması FED’in durumu yeniden değerlendirmesine ve bu faiz indirimini ertelemesine yol açabilir.

Bu pek mümkün bir senaryo olarak görülmese de böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde kripto piyasası sarsılabilir.

Bu arada Ethereum’un işlem hacmi %10 arttı ve şu anda tokenin dolaşımdaki arzının %7’sinden fazlasına tekabül ediyor.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Kilit Destekten Sıçradı ve 6 Bin Doları Görebilir

Ethereum’un günlük grafiğine bakıldığında 3.800 dolarda güçlü bir destek bulduğu ve geçtiğimiz günlerde bu seviyeden sıçradığı görülüyor. FED’in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde ETH 4.200 doalrda satış baskısıyla karşılaştı.

FED piyasaların beklediği gibi 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirirse kripto piyasası toparlanmaya devam edebilir ve ETH yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir. Ayrıca makroekonomik koşullara bağlı olarak 6.000 dolar seviyesi de görülebilir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi konusundaki adımları endişe yaratsa da FED’in faiz indirimine gitmesi yatırımcıların risk iştahını artırabilir.

Kripto piyasası genelinde toparlanma belirtileri görülürken Pepenode (PEPENODE) gibi en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Pepenode ön satışı hızla devam ediyor ve şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar fon toplandı.

Pepenode (PEPENODE) Kullanıcıların Meme Coin Madenciliği Yapmasına İmkan Tanıyor

Pepenode (PEPENODE), kripto para madenciliği yapmak için pahalı ekipman ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kripto para madenciliğini oyunlaştıran Pepenode, herkesin sanal madencilik teçhizatlarını kullanarak kolayca madencilik yapmasına imkan tanıyor.

Kullanıcılar PEPENODE satın alarak istedikleri kadar madencilik teçhizatı kurabilir ve teçhizatlarını yükselterek çıktı sayısını artırabilirler. Ayrıca en iyi madenciler isimlerini liderlik tablolarına yazdırarak Bonk (BONK) ve Fartcoin (FARTCOIN) gibi meme coinler kazanabilirler.

Bu arada madencilik teçhizatlarını yükseltmek için harcanan Pepenode tokenlerin %70’i yakılacak ve böylece dolaşımdaki arz azaltılarak projenin deflasyonist yapısı desteklenecek.

Oyunun popülerliğinin artmasıyla birlikte Pepenode fiyatının da artabileceği yönünde tahminler var.

Pepenode’un resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satış fiyatından alım yapabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

