Ethereum Fiyat Tahmini: ETH’nin Yeni Zirveye Ulaşması Sadece Bir Başlangıç mı?

Ethereum (ETH), bu hafta etkileyici bir fiyat hareketi sergileyerek 4.700 doların üzerine çıktı ve piyasa değerini 569 milyar dolara taşıdı. Günlük yüzde 10’luk artış, yatırımcıların piyasayı kontrol altına almasıyla momentumun ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor.

Sadece iki işlem seansında ETH, 800 dolardan fazla değer kazandı. Bu yükselişi, daha temiz teknik sinyaller ve piyasanın büyük oyuncularından gelen artan ilgi destekledi.

4 saatlik grafiğe bakıldığında, ETH klasik bir ABCD harmonik formasyonu oluşturdu; bu, hareketin rastgele olmadığını, belirli bir yapıyı takip ettiğini gösteriyor.

Ayrıca 50 periyotluk SMA’yı 4.388 dolarda yukarı kırarken oluşan boğa yutan mum, satıcıların kontrolü kaybettiğine ve alıcıların piyasaya girmeye istekli olduğuna dair erken bir işaret olarak öne çıkıyor.

Ethereum (ETH/USD) İçin Takip Edilmesi Gereken Kritik Seviyeler

Ethereum fiyat tahmini hafifçe boğa yönlü görünüyor; ETH/USD paritesi güçlü bir seyir sergilerken aşırı alım seviyesine ulaşmış değil. Göreli güç endeksi (RSI) yaklaşık 65 seviyesinde seyrediyor; yüksek ama henüz aşırı alım sinyali vermiyor.

Diğer yandan, MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) boğa tarafında genişlemeye devam ediyor ve momentumun hâlâ alanı olduğunu gösteriyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Şu anda fiyat hareketi 4.700 dolar civarında konsolide oluyor; bu durum genellikle bir sonraki yükseliş öncesi kısa bir duraklama anlamına geliyor.

Ethereum is trading near $4,720 after a sharp breakout. Support sits at $4,600 & $4,400, while resistance at $4,900 could open the path to $5,300. 📈 #ETH #Crypto pic.twitter.com/e82KAWw9mG — Arslan Ali (@forex_arslan) August 23, 2025

Grafikte destek seviyeleri 4.600 dolar civarında, daha güçlü bir taban ise 4.400 dolarda bulunuyor. Direnç seviyesi 4.900 dolar; ETH burayı aşarsa, yol 5.300 dolara ve nihayetinde 5.700 dolara açılabilir.

Bu seviyeler, TradingView’in “path tool” uzatma hedefleriyle de uyum gösteriyor.

İleriye Bakış: Ethereum $6.000 Hedefleyebilir mi?

Yatırımcılar için ETH teknik analizi oldukça net: 4.900 doların üzerinde kapanış alım fırsatı sunarken, 4.600 doların altına stop konabilir. İlk hedef 5.300 dolar, ardından 5.700 dolar. Momentum devam ederse, Ethereum önümüzdeki aylarda 6.000 dolara doğru bir hareketin temelini atıyor olabilir.

Momentum is bullish: RSI near 65, MACD widening. A close above $4,900 sets sights on $5,700–$6,000. ETH’s $569B market cap signals this run may just be beginning. 🚀 #Ethereum — Arslan Ali (@forex_arslan) August 23, 2025

Ethereum’un 569 milyar dolarlık piyasa değeri, sadece bir rakam değil; DeFi, NFT ve blockchain altyapısındaki etkisinin ağırlığını gösteriyor.

Bu nedenle mevcut yükseliş, sıradan bir sıçrama gibi görünmüyor. ETH, zirveleri yeniden test edebilir ve dijital ekonominin omurgası haline gelmeye başlayabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Bitcoin Güvenliği ve Solana Hızı Bir Arada

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) ile desteklenen ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 çözümü olarak öne çıkıyor. Projenin amacı, yıldırım hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) ve hatta meme coin yaratımı ile Bitcoin ekosistemini genişletmek.

Bitcoin’in benzersiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren proje, BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının önünü açıyor.

Ekip, yatırımcı güveni ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor; proje Consult tarafından denetlenerek sağlam temeller üzerine kurulduğunu kanıtlıyor.

Momentum hızla artıyor. Ön satış şimdiden 11,3 milyon doları aştı ve sınırlı sayıda token hâlâ yatırımcı bekliyor. Mevcut aşamada HYPER token fiyatı 0,012775 dolar, ancak ön satış ilerledikçe bu rakam artacak.

HYPER token’lar, resmi Bitcoin Hyper web sitesinden kripto para veya banka kartıyla satın alınabiliyor.

Ön Satışa Katılmak İçin Buraya Tıklayın