Ethereum Fiyat Tahmini: ETH’de Kurumsal Talep ve Aktivite Artışı Dikkat Çekiyor

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 18, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum, bu hafta da yükselişini sürdürerek 3.879 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatte %3,3 değer kazanan dünyanın ikinci en büyük kripto para birimi, yedi günlük rallisini de uzattı.

Gün içi en yüksek seviyesini 3.924 dolara taşıyan ETH, iyileşen zincir üstü temeller, yatırımcı güvenindeki artış ve büyüyen kurumsal birikim ile destekleniyor.

DefiLlama verilerine göre Ethereum’un Toplam Kilitli Değeri (TVL) yaklaşık 84 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve küresel DeFi likiditesinin yaklaşık üçte ikisini elinde bulundurarak merkeziyetsiz finans alanında lider konumunu koruyor. Günlük %0,7’lik sınırlı bir düşüşe rağmen, Ethereum ağındaki işlem aktivitesi güçlü kalmaya devam ediyor.

Ethereum Günlük Aktif Adresleri – Kaynak: ycharts

17 Ekim 2025 itibarıyla günlük aktif adres sayısı 612.377’ye ulaşarak bu ayın en güçlü seviyelerinden birini kaydetti. Günlük işlem hacmi 1,6 milyonun üzerinde seyrederken, ağ ücretleri 24 saatte 1,6 milyon doları aştı ve blok alanına yönelik sürdürülebilir talebi gösterdi.

Aynı zamanda, ETH borsalarındaki rezervler düşmeye devam ediyor; bu durum, yatırımcılar arasında uzun vadeli birikimin arttığını ve kısa vadeli satış baskısının azaldığını işaret ediyor.

Ethereum’un zincir üstü görünümünden öne çıkanlar:

Küçük geri çekilmeye rağmen TVL yaklaşık 84 milyar dolar

612 bin günlük aktif adres; 1,6 milyonun üzerinde işlem

Borsa bakiyelerinde düşüş, artan birikim sinyali

Asyalı Yatırımcılardan 1 Milyar Dolarlık Ethereum Hazinesi Hamlesi

Asyalı bir yatırımcı konsorsiyumu, Ethereum’u bölgesel rezerv varlığı haline getirmek amacıyla 1 milyar dolarlık bir ETH hazinesi oluşturmayı planlıyor. Proje, Huobi’nin kurucusu ve Avenir Capital’in başkanı Li Lin öncülüğünde yürütülüyor; HashKey Group’tan Xiao Feng, Fenbushi Capital’den Shen Bo ve Meitu’nun kurucusu Cai Wensheng de girişime katılıyor.

Ethereum getting another $1 billion ETH treasury company.



Bullish. pic.twitter.com/ghoU4Jg8aL — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) October 17, 2025

Bloomberg’in haberine göre, taahhütler şimdiden 1 milyar doları aştı; bunların içinde HongShan Capital Group’tan (eski Sequoia China) 500 milyon dolar ve Avenir Capital’den 200 milyon dolar bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen girişim, doğrudan ETH varlıklarını Ethereum’un DeFi ekosistemi üzerinde kurulu getiri odaklı stratejilerle birleştirmeyi öngörüyor.

Kurumsal portföyler de istikrarlı şekilde ETH biriktirmeye devam ediyor. Şirket hazineleri, toplamda yaklaşık 3,6 milyon ETH tutuyor; bunların başında 1,7 milyon ETH ile BitMine Immersion ve 797.000 ETH ile SharpLink Gaming geliyor. Bu miktarların toplam değeri yaklaşık 3 milyar doları buluyor.

Bazı analistler dijital varlık hazinelerinin aşırı değerlenmiş olabileceği konusunda uyarırken, diğerleri bunu piyasanın olgunlaşmaya başladığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Özellikle Ethereum’un ağ benimsenmesi ve likidite tutma performansında çoğu Layer-1 rakibini geride bırakması, bu yaklaşımı güçlendiriyor.

Ethereum Teknik Görünümü: Üçgen Formasyonu Kırılma Sinyali Veriyor

Teknik açıdan Ethereum fiyatı, simetrik bir üçgen içinde konsolide olarak nötr bir görünüm sergiliyor; bu formasyon genellikle sert kırılmaların habercisi olarak biliniyor. Üst direnç seviyesi 3.937 dolar civarında bulunuyor ve 100-EMA ile örtüşüyor. Destek ise 3.713–3.510 dolar aralığında şekilleniyor; burada 50-EMA ile birleşim gözleniyor.

3.937 doların üzerinde onaylanmış bir kırılma, ETH’yi 4.093 dolara taşıyabilir; genişletilmiş hedef ise Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle uyumlu olarak 4.299 dolar. Öte yandan 3.510 doların altına düşüş, fiyatı 3.350 dolara kadar çekebilir.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI 48 civarında seyrediyor ve hafif bir yükseliş uyumsuzluğu oluşuyor; bu da Ethereum’un yeniden yukarı yönlü momentum kazanabileceğine işaret ediyor. Fiyat direnç üzerinde teyit alırsa, ETH 4.300–4.550 dolar aralığına kadar yükselebilir ve düşen kanalın üst sınırıyla uyumlu bir hareket gerçekleştirebilir.

Ethereum’un mevcut konsolidasyonu, muhtemelen birikim dönemi niteliğinde ve bir sonraki ana yükseliş için zemin hazırlıyor. Bu senaryo, zincir üstü veriler, kurumsal girişler ve önümüzdeki 1 milyar dolarlık Asya hazinesi lansmanına dair iyimserlikle giderek güçleniyor.

Hem kurumsal hem de zincir üstü momentumun artmasıyla, Ethereum’un yapısı bu konsolidasyonun 4.500 dolar ve üzerine giden kararlı bir kırılmadan önce geldiğine işaret ediyor.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi mi?

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir soluk getiriyor. BTC güvenlik açısından hâlâ standart olarak görülürken, Bitcoin Hyper uzun süredir eksik olan bir özelliği sunuyor: Solana seviyesinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) ile çalışan ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak geliştirilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor. Sonuç: son derece hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin üretimi — tümü Bitcoin’in güvenliğiyle destekleniyor.

Consult tarafından denetlenen proje, benimsenme süreci ilerledikçe güven ve ölçeklenebilirliği öncelikli hedef olarak öne çıkarıyor. Ön satış süreci şimdiden 23,9 milyon doları aşarak güçlü bir momentum yakaladığını gösteriyor; tokenlar sonraki fiyat artışından önce yalnızca 0,013125 dolardan satılıyor.

Bitcoin aktivitesi arttıkça ve BTC tabanlı verimli uygulamalara talep yükseldikçe, Bitcoin Hyper iki büyük kripto ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Bitcoin temeli inşa ettiyse, Bitcoin Hyper onu tekrar hızlı, esnek ve eğlenceli hâle getirebilir.