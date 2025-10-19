Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Tekrar 4.000 Dolar Üzerinde – Yükseliş Devam Eder mi?

Ethereum fiyatı 4.000 dolar seviyesinin üzerinde dengelenmeye çalışırken, 16 Ekim’de spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 536 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Bu rakam, 2025 ortasından bu yana görülen en büyük günlük çıkışlardan biri olarak dikkat çekti. Satış baskısı, kurumsal yatırımcıların duyarlılığında bir değişim sinyali verirken hem Bitcoin hem de Ethereum piyasalarındaki likiditeyi geçici olarak zayıflattı.

Wu Blockchain’in paylaştığı verilere göre, o gün işlem gören 12 Bitcoin ETF’nin hiçbirine giriş olmadı. Spot Ethereum ETF’lerinde de 56,88 milyon dolarlık çıkış görüldü. Ancak BlackRock’ın ETHA fonu küçük de olsa net giriş kaydederek genel tabloya olumlu bir istisna oluşturdu.

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri arasındaki bu ayrışma, yatırımcıların kripto varlık riskine yönelik kararsızlığını ortaya koyuyor. Bazı yatırımcılar mevcut volatilite döneminde temkinli davranmayı tercih ederken, uzun vadeli yatırımcılar hâlâ “bekle-gör” stratejisini koruyor.

On October 16 (ET), spot Bitcoin ETFs saw a total net outflow of $536 million, with none of the twelve ETFs recording net inflows. Spot Ethereum ETFs had a total net outflow of $56.88 million, with only BlackRock’s ETHA posting a net inflow.https://t.co/Hj2Gs48E6C pic.twitter.com/iTOhEBRS34 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 17, 2025

Analistler, özellikle yüksek hacimli ETF çıkışlarının devam etmesi durumunda, kripto piyasalarında likidite sıkışıklığı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu da fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmaları artırabilir.

Öte yandan Ethereum’un 3.984 doların üzerinde tutunmayı sürdürmesi, yatırımcıların hâlâ varlığa güven duyduğuna ve panik satışına yönelmediğine işaret ediyor.

Ethereum Kritik Destek Bölgesini Korumayı Sürdürüyor

ETF kaynaklı satış baskısına rağmen Ethereum, 3.930–3.950 dolar aralığındaki kritik destek bandını korumaya devam ediyor. Bu seviye, Ekim başından bu yana güçlü bir taban işlevi görüyor. Coin, kısa süre önce simetrik bir üçgen formasyonundan çıkış yaptı; bu tür konsolidasyon yapıları genellikle yön belirleyici hareketlerin habercisi olarak kabul ediliyor.

50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde kapanış yapan kararlı bir mum, yükseliş momentumunun yeniden güçlendiğini doğruluyor. Ayrıca bu breakout mumunun oluşturduğu boğa yutan mum formasyonu, alım gücünün önceki zayıflığı geride bıraktığını gösteriyor.

Göreli Güç Endeksi (RSI) 68 seviyesinde seyrederek sağlıklı bir toparlanma sinyali verirken, aşırı alım bölgesine girmemesi hâlâ yukarı yönlü hareket için alan bırakıyor. İki saatlik grafikte art arda gelen daha yüksek dipler, ETH’nin teknik alıcılar tarafından desteklenen yükseliş yapısını güçlendiriyor ve birikim sinyali veriyor.

Ethereum Teknik Analizi: ETH 4.300 Dolar Yolunda

Ethereum, kritik 3.930 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başarırsa, bir sonraki güçlü direnç seviyesi 4.093 dolarda bulunuyor. Buradan sonra fiyat, 4.299 dolara doğru yeni bir yükseliş denemesi yapabilir. Bu seviyeyi aşarsa, 4.554 doları test etme ve son konsolidasyon aralığının tamamını ölçme olasılığı doğuyor. Ancak destekler tutmazsa, ETH 3.713 dolara, hatta piyasa baskısı artarsa 3.510 dolara kadar gerileyebilir.

Ethereum (ETH/USD) Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Takip Edilmesi Gereken Önemli Seviyeler

Destek: 3.930 / 3.713 / 3.510

Direnç: 4.093 / 4.299 / 4.554

Kısa vadeli kazanç hedefleyen yatırımcılar için, 3.950 doların üzerinde açılacak bir long pozisyon, 3.710 dolarlık stop-loss ile makul bir strateji olarak öne çıkıyor. Momentum devam ederse, hedefler 4.299 ile 4.554 dolar arasında şekillenebilir.

Önümüzdeki dönemde Ethereum’un ETF’lerden çıkışlar yaşanırken kritik desteklerde tutunup tutamayacağı, kripto piyasasının yönünü belirlemede kilit rol oynayabilir. 3.800 doların korunması durumunda, ETH, altcoinler arasında yeniden liderliği ele geçirebilir ve sermaye rotasyonu hızlandıkça yükseliş fırsatlarını değerlendirebilir.

