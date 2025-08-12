Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Kurumsal Talep Patlaması Görüyor – Hedef 10.000 Dolar mı?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum (ETH) fiyatı bugün 4.421 dolar seviyesinde güçlü duruyor. Piyasanın genelinde hafif bir duraklama olsa da, ETH güçlü rallisinin ardından konsolidasyon sürecinde.

Piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para, son bir haftada %17, son bir ayda %45, yıl başından bu yana ise %67 değer kazandı.

Bu yükselişin arkasında, Temmuz ayında Ethereum’un CME vadeli işlem hacminin 118 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunu kırması ve kurumsal yatırımcı ilgisinin hızla artması var. Bu gelişme, olası bir sonraki büyük kırılma için zemin hazırlıyor.

Artan kurumsal talep, Ethereum’un güçlü temelleriyle birleştiğinde, uzun vadeli fiyat görünümünün son derece pozitif olduğuna işaret ediyor.

Ethereum Fiyat Tahmini: Rekor Kurumsal İşlem Hacmi, 10.000 Dolarlık ETH Hedefini Gündeme Taşıyor

The Block verilerine göre, Ethereum CME vadeli işlem hacmi geçen ay 118 milyar dolar ile rekor kırmakla kalmadı, aynı zamanda açık pozisyon (open interest) şu anda 6,04 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu rakam da bir rekor ve temmuz sonundaki seviyesinden daha yüksek. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a olan ilgisinin artarak devam ettiğini gösteriyor.

Yükseliş görünümünü destekleyen bir diğer veri ise Ethereum ETF’leri ve stratejik ETH rezervlerinin, şu anda dolaşımdaki toplam Ethereum arzının yaklaşık %7,98’ini oluşturması. Bu oran, nisan başında sadece %3 seviyesindeydi.

Kaynak: Stratejik ETH Rezervi

Son haftalarda kurumsal ETH varlıklarındaki artış daha da hızlandı ve yakın vadede yavaşlayacağına dair bir işaret bulunmuyor.

Ethereum’un mevcut fiyat grafiğine baktığımızda, momentumun hâlâ son derece güçlü olduğunu görüyoruz. MACD göstergesi yılın en yüksek ikinci seviyesine dokunmuş durumda. RSI ise geçen hafta aşırı satım bölgesi olan 25 seviyesinden yükselerek 60’ın üzerine çıktı ve bu da alım baskısına işaret ediyor.

Bugün piyasada hafif bir soğuma olsa da, hafta sonuna doğru yeniden yükselişlerin gelmesi muhtemel görünüyor.

Ethereum’u özellikle pozitif kılan şey, Kasım 2021’de gördüğü 4.878 dolarlık tüm zamanlar rekorunun hâlâ %12 altında olması. Bu da fiyatın hâlâ yükselme alanı olduğunu ve 5.000 dolar seviyesini aşana kadar uzun bir durgunluk dönemi yaşamayabileceğini gösteriyor.

Kaynak: TradingView

Orta ve uzun vadede, yıl sonuna kadar daha yüksek seviyelerin görülmesi olası. Bunun nedeni, Ethereum’un 91,67 milyar dolarlık kilitli toplam değer (TVL) ile hâlâ en büyük Layer 1 ağı olması. Bu miktar, tüm kripto sektöründeki TVL’nin %61’ine karşılık geliyor.

Bu nedenle, Ethereum fiyatının 2025’in son çeyreğinde 6.000 doların üzerine çıkması ve 2026’da 10.000 dolara yönelmesi beklenebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışında 8,6 Milyon Dolar Toplandı – Sıradaki Büyük Layer 2 mi Olabilir?

Ethereum hâlâ piyasanın baskın gücü olmaya devam edecek gibi görünse de, birçok yatırımcı daha hızlı kazanç potansiyeli olan küçük ve yeni projelere yöneliyor.

Bu yıl, SPX6900, Pudgy Penguins ve Hyperliquid gibi yeni isimlerin beklentilerin üzerinde performans sergilediğini, ayrıca Solaxy gibi erken yatırımcısına yüksek kazanç sağlayan ön satış projelerinin öne çıktığını gördük.

Şu anda dikkat çeken ön satışlardan biri, Bitcoin ekosistemine hız, ölçeklenebilirlik ve yeni işlevler kazandırmayı hedefleyen Solana tabanlı bir Layer 2 ağı olan Bitcoin Hyper (HYPER).

Proje, yatırımcılar arasında şimdiden güçlü bir talep görüyor. Devam eden ICO sürecinde 8,6 milyon dolar toplandı ve yatırımcılar token’lar borsada işlem görmeden önce yerlerini almak için acele ediyor.

Bir Bitcoin Layer 2 çözümü olarak, BTC kullanıcılarına daha hızlı işlemler ve daha düşük ücretler sunacak; böylece Bitcoin ağının devasa değerini DeFi uygulamalarına açacak.

Zero-knowledge proof teknolojisi ile Solana Virtual Machine’i birleştiren Bitcoin Hyper, kitlesel benimseme için kritik olan yüksek ölçeklenebilirlik ve güçlü güvenliği aynı potada sunuyor.

HYPER token, ağın ödeme aracı olarak işlem ücretlerinin ödenmesinde kullanılacak. Platform faaliyete geçtiğinde bu doğal kullanım alanı, talebi ve fiyatı önemli ölçüde artırabilir.

Yatırımcılar, uyumlu bir cüzdan (ör. Best Wallet) bağlayarak resmi Bitcoin Hyper web sitesinden alım yapabilir. Şu anda fiyat 0,01265 dolar, ancak birkaç gün içinde artacak ve satış süresi boyunca kademeli olarak yükselmeye devam edecek.