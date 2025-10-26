Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Kritik Seviyeye Yaklaşıyor – Yükseliş Devam Eder mi?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 26, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum (ETH), boğa eğilimi göstererek yaklaşık 4.071 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 16,5 milyar doları buluyor. Dünyanın en büyük ikinci kripto parası, $490 milyar piyasa değeri ile son 24 saatte %3,1’lik bir artış kaydetti.

Son piyasa volatilitesine rağmen, ETH’nin daha yüksek dip seviyelerini koruyabilmesi, potansiyel bir kırılıma yaklaşırken yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor. Son fiyat hareketleri, ETH’nin $3.920 ve $4.115 arasında sıkılaşan bir aralıkta konsolide olmasıyla, alıcıların yavaşça kontrolü ele aldığının sinyalini veriyor—bu bölge, genellikle büyük yönlü hareketlerden önce gelir.

Ethereum (ETH/USD) Teknik Görünümü: Simetrik Üçgen Kırılımı ve $4.300 Hedefi

4 saatlik zaman diliminde, ETH/USD’nin olası bir simetrik üçgen kırılımı için hazırlandığı görülüyor. Bu tür bir formasyonun kırılması, özellikle mevcut kırılım yönünde, keskin fiyat hareketlerini tetikler. Bu durumda, ETH yukarı yönlü bir kırılıma işaret ediyor.

Kilit Teknik Sinyaller:

Mum Formasyonları: Son dönemdeki dönen top (spinning tops), Doji ve boğa yutan (bullish engulfing) mum formasyonları, boğalar ve ayılar arasındaki çekişmeyi, momentumun yavaşça alıcılara doğru kaydığını vurguluyor.

Hareketli Ortalamalar (EMA): 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama ($3.935), 50 günlük EMA’nın ($3.926) üzerine çıktı. Bu, momentumun yakında hızlanabileceğini gösteren kısa vadeli bir boğa sinyalidir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi): 58 civarında seyreden RSI, aşırı alım koşullarına girmeden hafif bir boğa eğilimi olduğunu gösteriyor ve yukarı yönlü hareket için yer bırakıyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Ethereum fiyat tahmini, ETH’nin $4.115 üzerini kırması durumunda boğa yönlü olma olasılığı yüksektir. Bu durumda, bir sonraki direnç seviyeleri, geçmiş Fibonacci seviyeleri ile desteklenen $4.298 ve $4.550’dir. Ancak, mevcut seviyelerde bir reddedilme (rejection), ETH’yi daha önce talebin ortaya çıktığı $3.712 veya $3.510 seviyelerine sürükleyebilir.

Trade İşlemi ve Piyasa Görünümü

$4.115 üzerindeki bir kırılım, hedefi $4.298–$4.550 olan ve stop (zarar durdurma) seviyesi $3.920’nin altında belirlenen uzun pozisyonlar için cazip bir fırsat sunar.

Tersine, $3.920 altına bir düşüş, $3.510’a doğru kısa vadeli ayı (bearish) kurulumlarının yolunu açabilir.

Ethereum’un sıkılaşan fiyat yapısı, genellikle keskin genişleme hareketlerinin takip ettiği bir volatilite birikimini yansıtıyor. İster boğa sürprizi ister ayı geri çekilmesi olsun, bu kırılım, ETH’nin Kasım 2025’e doğru gideceği yönü tanımlayacaktır.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir aşama getiriyor. BTC güvenlik açısından “altın standart” olmaya devam ederken, Bitcoin Hyper her zaman eksik olanı ekliyor: Solana düzeyinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-yerel Katman-2 olarak inşa edilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı çerçevesiyle birleştiriyor.

Sonuç: hepsi Bitcoin tarafından güvence altına alınan şimşek hızında, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkezsiz uygulamalar (dApps) ve hatta meme coin oluşturma imkanı.

Consult tarafından denetlenen proje, benimseme arttıkça güvene ve ölçeklenebilirliğe odaklanıyor. İvme şimdiden güçlü; ön satış $24,7 milyon doları aşmış durumda ve tokenler bir sonraki artıştan önce yalnızca $0.013165 olarak fiyatlanıyor.

Bitcoin aktivitesi tırmanırken ve verimli BTC tabanlı uygulamalara olan talep artarken, Bitcoin Hyper, kripto dünyasının en büyük iki ekosistemini birleştiren köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli inşa ettiyse, Bitcoin Hyper onu tekrar hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirebilir.