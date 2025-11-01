Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Kritik Seviyede Sıkıştı – 5.000 Dolar Yolu Açılıyor mu?

Son 24 saatte Ethereum (ETH), 3.802 dolar civarında işlem görerek hafif kazançlar kaydetti. Trader’lar, bir sonraki hareketin yukarı yönlü bir kırılma mı yoksa geri çekilme mi olacağını tartıyor.

467,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle ikinci en büyük kripto para birimi olmaya devam eden ETH’nin fiyat hareketi, Ekim ortasından bu yana oluşan simetrik bir üçgen formasyonu içinde belirgin şekilde daraldı.

Bu teknik kurulum, volatilite 4.255 dolardaki kilit direnç ile 3.680-3.750 dolar civarındaki destek arasında sıkıştıkça piyasadaki kararsızlığın arttığını yansıtıyor.

Alıcılar alt sınırı savunmaya devam ederken, satıcılar zirveye yakın kontrolü sürdürüyor. Şimdilik piyasa durma noktasında ve trader’lar, Ethereum’un bir sonraki belirleyici hareketinin dengeyi yukarı mı yoksa aşağı mı çekeceğini yakından izliyor.

Ethereum Teknik Kurulumu: Momentum Birikiyor

ETH, simetrik üçgen formasyonu içinde yatay hareket ettiğinden, Ethereum fiyat tahmini nötr kalıyor. Ethereum’un 20 periyotluk EMA’sı (Üstel Hareketli Ortalama) düzleşerek trader’lar arasındaki kararsızlığı yansıtırken, 46 civarında seyreden RSI (Göreceli Güç Endeksi), aşırı satış koşullarından toparlanmanın erken sinyallerini gösteriyor.

Son dönemdeki dönen tepeler ve Doji mumları kısa vadeli belirsizliğe işaret etse de, Eylül ayından bu yana gözlemlenen yüksek dip serileri, yüzeyin altında birikimin devam ettiğini düşündürüyor.

4.030 doların üzerindeki bir kırılma, yükseliş momentumunu teyit ederek fiyatları potansiyel olarak 4.255 dolara ve ardından bir sonraki direnç bölgesi olan 4.536 dolara taşıyabilir.

Ancak, 3.680 doların altına bir düşüş, yeni satış baskısını davet edebilir ve daha yüksek zaman dilimlerinde görülen daha geniş yükseliş kanalındaki 3.509 dolar ve 3.356 dolarlık düşüş hedeflerini açığa çıkarabilir.

Ethereum Fiyat Tahmini: Yükseliş Eğilimi Önde

Piyasa katılımcıları, Ethereum’un mevcut formasyonunu Kasım ayında kararlı bir hareket için hazır olan bir yay olarak görüyor. Tarihsel olarak, kırılmanın hemen öncesinde oluşan simetrik üçgenler, teyit edildiğinde genellikle %10-15’lik bir sıçramaya yol açar.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Eğer ETH, güçlü hacimle 4.030 doların üzerinde momentumu sürdürürse, bu durum en son 2022’nin başlarında görülen psikolojik sınır olan 5.000 dolara doğru bir ralliye zemin hazırlayabilir. Tersine, 3.680 doların üzerinde tutunamama, zayıflığa işaret ederek bir sonraki yükseliş ayağından önce kısa vadeli konsolidasyonu tetikleyebilir.

Aktif trader’lar için esnek kalmak kritik; tahminde bulunmak yerine teyit beklemek gerekiyor. Ethereum’un volatilitesinin sıkışmasıyla birlikte, yaklaşan kırılma ayın geri kalanı için piyasa tonunu belirleyebilir.

İşlem Kurulumu

Giriş: 4.030 doların üstü (kırılma teyidi)

4.030 doların üstü (kırılma teyidi) Zarar Durdur (Stop-loss): 3.680 doların altı (trend çizgisi desteği)

3.680 doların altı (trend çizgisi desteği) Hedefler: 4.255 dolar, 4.536 dolar ve 5.000 dolar

