Ethereum Fiyat Tahmini: ETH, Fed’in Faiz İndirimi Umuduyla Yükselişe Geçti

Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 0,54 yükselişle 4.500 dolar seviyesini geri kazandı. Piyasa değeri 543,9 milyar dolara ulaşan ETH’deki bu ivmelenme, küresel para politikası beklentilerindeki değişimle yakından ilişkili.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi patikasına ilişkin beklentilerini yeniden şekillendiriyor ve bu durum Ethereum gibi dijital varlıklara alım yönlü destek sağlıyor.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, eylül ayında gerçekleştirilen çeyrek puanlık faiz indiriminin zayıflayan iş gücü piyasasını koruma amacı taşıdığını, ancak Fed’in ekonomiyi aşırı teşvik etmemesi gerektiğini söyledi. Enflasyon hâlâ hedefin üzerinde seyrederken, artan tarifelerin kısa vadede fiyatları yükseltebileceği değerlendiriliyor.

Hedef Faiz Oranı Olasılıkları 29 Ekim 2025 Fed Toplantısı – Kaynak: CME Group

Yine de piyasalar, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceğine emin görünüyor. CME Group’un FedWatch Tool verilerine göre, ekim ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığı yüzde 97, aralıkta ise bir indirimin daha gelme ihtimali yüzde 85 olarak fiyatlanıyor.

ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelenen tarım dışı istihdam raporu yatırımcıların yönünü değiştirmedi. Analistler, alternatif göstergelerin iş gücü piyasasında kademeli bir yumuşama sinyali verdiğini ve bunun da Ethereum’un yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.

Faiz İndirimi Beklentileri Ethereum’un Yükselişini Neden Destekliyor

Düşük faiz beklentileri, Ethereum için en güçlü makroekonomik destek unsurlarından biri haline geldi. Faiz oranları düştüğünde yatırımcılar, getiri sağlayan tahvil gibi varlıklardan çıkarak riskli ve büyüme odaklı alanlara, teknoloji hisseleri ve kripto paralara, yönelme eğiliminde oluyor. Bu durum, Ethereum özelinde hem tokena hem de çevresindeki DeFi ekosistemine daha fazla likidite akışı anlamına geliyor.

Ethereum’un avantajı, blokzincir uygulamalarının büyük kısmına, stablecoin’lerden NFT’lere, staking protokollerine kadar, altyapı sağlamasından kaynaklanıyor. Reel getiriler azaldıkça, yıllık ortalama yüzde 3–4 arasında getiri sunan ETH staking daha cazip hale geliyor. Bu da son haftalarda Ethereum’un, küçük altcoin’lere kıyasla daha iyi performans göstermesini açıklıyor.

Artan kurumsal katılım da bu tabloyu güçlendiriyor. Faiz indirimleri bekleyen fonlar, genellikle portföylerini uzun vadeli inovasyon varlıklarına kaydırıyor. Eğer faiz indirimleri gerçekleşirse, Ethereum tabanlı ETF’lere, staking ürünlerine ve DeFi platformlarına sermaye girişlerinin hızlanması bekleniyor. Bu da ETH’nin, piyasanın ikinci büyük varlığı ve kripto likidite döngülerinin barometresi olarak konumunu daha da sağlamlaştırabilir.

Ethereum Fiyat Tahmini – Teknik Görünüm

Teknik açıdan Ethereum (ETH) yükseliş eğilimini koruyor. Fiyat, 4.500 doların üzerinde konsolide olurken, eylül sonundan bu yana oluşan yükselen paralel kanal içinde hareket etmeye devam ediyor. Grafik, daha yüksek dipler ve zirvelerle desteklenen net bir yükseliş trendine işaret ediyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

50 periyotluk hareketli ortalamanın (4.372 $), 100 periyotluk ortalamanın (4.294 $) üzerine çıkmasıyla oluşan boğa kesişimi, pozitif momentumu güçlendiriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 58 seviyesinde seyrediyor; bu da aşırı alım bölgesinden bir miktar soğuma olsa da piyasanın hâlâ pozitif ivmeye sahip olduğunu gösteriyor.

Ethereum holds steady above $4,500, riding a strong uptrend within an ascending channel. RSI cooling near 58 hints at healthy consolidation — a bounce from $4,440–$4,420 could fuel the next leg toward $4,675–$4,765. #Ethereum #ETH #Crypto pic.twitter.com/JxjWCnrAAL — Arslan Ali (@forex_arslan) October 4, 2025

Son mum formasyonları, küçük gövdeli ve birkaç Doji yapısı ile kısa süreli bir yatay seyir işaret ediyor. Kanalın alt bandı olan 4.440–4.420 dolar bölgesinden olası bir sıçrama, “dipten alım” fırsatı sunabilir. Bu durumda hedef dirençler 4.675–4.765 dolar aralığında.

Aşağı yönlü risklere karşı 4.375 doların altına stop-loss yerleştirilmesi önerilebilir. Bu seviye kırılırsa fiyatın 4.200 dolara kadar gerileme riski bulunuyor. Ancak Ethereum mevcut kanal yapısını koruduğu sürece, genel görünüm yükseliş yönünde olmaya devam ediyor.

