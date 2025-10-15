Ethereum Fiyat Tahmini: ETH ETF’lerinden Çıkış Neye İşaret Ediyor?

Geçen Cuma yaşanan çöküşün ardından, yatırımcılar ETH tabanlı borsa yatırım fonlarından (ETF) Pazartesi günü yaklaşık 430 milyon dolar çekti. Analistler, bunun bir zayıflık işareti olmadığını ve Ethereum’un boğa senaryosunu desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

Farside Investors verilerine göre, çöküşten önce ETH ETF’leri 8 günlük kesintisiz pozitif net giriş kaydetmiş ve yatırım araçlarına yaklaşık 2 milyar dolar yeni sermaye gelmişti.

Bu küçük fon çıkışına rağmen, yatırımcıların flash crash’e aşırı tepki vermediği görülüyor; ETH sadece birkaç saat içinde 3.500 dolara kadar gerilemişti.

Bitnunix analisti Dean Chen, çıkışların “önümüzdeki birkaç işlem gününde devam etmesi halinde” bunun piyasa katılımcılarının piyasadan çekildiğinin bir işareti sayılabileceğini ve bunun çok daha derin ve kalıcı bir düşüşe yol açabileceğini söyledi.

Ethereum Fiyat Tahmini: Konsolidasyonu Aşarsa ETH %125 Yükseliş Potansiyeline Sahip

Günlük grafikler, Ethereum’un yaklaşık iki buçuk aydır 3.900 – 4.700 dolar aralığında işlem görerek bir konsolidasyon dönemi içine girdiğini gösteriyor. Benzer yapılar daha önce de görüldü ve kırılma onaylandıktan sonra altcoin için ciddi kazançlar sağladı.

ETH’nin son konsolidasyonunda, fiyat 2.150 dolardan 4.750 dolara çıkarak %125’lik bir yükseliş kaydetmişti. Eğer bu sefer benzer bir hareket gerçekleşirse, token önümüzdeki haftalarda 8.000 doların üzerine çıkabilir.

Ancak, momentum göstergeleri henüz bu yükselişi teyit etmiş değil. RSI, daha net bir alım sinyali için 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmalı ve token öncelikle 4.800 dolar direnç seviyesini kırmalı.

Kripto paralara olan yatırımcı ilgisi, geçen haftaki çöküşe rağmen sürerken, Bitcoin Hyper ($HYPER) gibi erken ön satışların lansman sonrası yakaladığı pozitif momentumun da devam etmesi bekleniyor.

