Ethereum Fiyat Tahmini: ETH 180 Günün Zirvesinde – Ralli Daha Yeni Başlıyor Olabilir!

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Ethereum, Mart ayında 1.392 dolar seviyelerinden başlattığı rallide %153 artışla 3.753 dolara yükselerek son 180 günün zirvesine ulaştı.

Yalnızca Temmuz ayında %47’lik rekor bir yükseliş kaydeden ETH, bu performansını başta günlük 720 milyon doları bulan spot ETF girişleri olmak üzere kurumsal taleple destekledi. Bu tarihi akışlar, Ethereum’un piyasa algısını tamamen değiştirdi.

ETH şu anda tüm ana hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor ve 4.000–4.200 dolar bandındaki güçlü direnç bölgesine yaklaşmış durumda.

Ethereum’a yönelik kurumsal ilgi, BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi devlerin ürünlerine milyarlarca dolarlık giriş yapmasıyla birlikte, Bitcoin ETF akışlarını bile geride bıraktı. Bu eğilim, Ethereum için teknik kırılmaları destekleyen güçlü bir temel sağlıyor.

Teknik analizler, Ethereum’un tarihi bir dönüm noktasına yaklaştığını gösteriyor. Döngüsel modeller, yükselişin en sert aşamasının henüz başlamamış olabileceğine işaret ediyor.

Yükselen Kanal Ethereum’da 4.100 Dolar Hedefini İşaret Ediyor

Ethereum’un 4 saatlik grafiği, Mart ayındaki dip seviyelerden bu yana istikrarlı bir yükseliş sergilediğini ve net bir yükselen kanal içinde ilerlediğini ortaya koyuyor.

ETH şu anda kanalın üst bandı olan 3.700–3.800 dolar aralığını test ediyor ve tüm üstel hareketli ortalamaların üzerinde, güçlü bir boğa düzeni içinde işlem görüyor. Bu konumlanma, geri çekilmelerin giderek daha yüksek seviyelerde destek bulabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 78,54 seviyesinde bulunuyor; bu da güçlü ancak aşırı alım bölgesine yaklaşan bir momentumu yansıtıyor. Ancak spot Ethereum ETF’lerine gelen yoğun kurumsal girişler, bu yükselişi destekleyen güçlü bir temel oluşturuyor.

4.100 dolar üzeri hedef, kanal kırılımına dayalı ölçümlü hareket beklentileriyle birlikte, önceki döngü zirveleriyle örtüşen direnç seviyelerine dayanıyor.

Ethereum ETF’lerine gelen sermaye akışı, Bitcoin’i dahi geride bırakırken; çok sayıda halka açık şirketin Ethereum’u hazinesine eklemeye başlaması, kurumsal tercihin hızla ETH yönüne kaydığını gösteriyor.

Döngü Analizi: Ethereum’da Patlayıcı Yükseliş Aşaması Yaklaşıyor

Ethereum, yeni bir boğa piyasası döngüsünün teyidi için geçilmesi gereken kritik bir direnç bölgesi olan 4.000–4.200 dolar aralığına yaklaşıyor.

Analistlere göre, bu “güçlü zirve” bölgesinin aşılması, döngünün en patlayıcı yükseliş evresini tetikleyebilir. Piyasa yapısına bakıldığında Ethereum’un, bu son kritik eşiğe yaklaşırken arka arkaya birçok ara direnci başarıyla kırdığı görülüyor.

Döngü karşılaştırmaları ise uzun vadeli görünüm açısından çok daha güçlü sinyaller veriyor.

Bitcoin, şu anda makro tabanının %1.949 üzerine çıkarak önceki döngülerde altcoin’lere yönelimin başladığı üst genişleme bölgesine yaklaşmış durumda.

Buna karşılık Ethereum, henüz yalnızca %961’lik bir yükseliş gösterdi ve bu da ETH’nin genişleme döngüsünde hâlâ oldukça erken bir aşamada olduğunu gösteriyor.

$ETH is doing exactly what it did before every major rally.



BTC is now trading 56% above its macro base.

ETH is at 83%, still below its full expansion zone.



This chart isn’t showing price targets.

It’s showing where we are in the cycle.$BTC reached its upper expansion band,… pic.twitter.com/jqyCZmAazt — Cas Abbé (@cas_abbe) July 20, 2025

Tarihsel veriler, bu noktada genellikle Bitcoin’in yatay seyrederken Ethereum’un agresif bir büyüme sürecine girdiğini ortaya koyuyor.

Güncel görünüm, geçiş noktasının hızla yaklaştığını işaret ediyor. Bitcoin’de yavaşlama sinyalleri görülürken, Ethereum parabolik bir genişleme evresine hazırlanıyor ve döngüsel eşitlik seviyelerini hedefliyor.

BTC Hyper’da Son Fırsat: 3 Milyon Dolarlık Ön Satışta Geri Sayım Başladı

Ethereum’un 4.000 dolar üzeri seviyelere ilerlemesiyle birlikte, Bitcoin de geri planda kalmıyor. Bitcoin yatırımcılarına merkeziyetsiz finans (DeFi) fırsatları sunan BTC Hyper, ilgi odağı hâline gelmiş durumda.

$HYPER token’ın ön satışı 3,7 milyon doları aştı ve sadece birkaç saat içinde bu fırsat penceresi kalıcı olarak kapanacak. Erken yatırımcılar, Bitcoin’i Ethereum’un hızla genişleyen DeFi ekosistemine entegre eden Layer-2 çözümünde şimdiden yerlerini alıyor.

Kaynak: BTC Hyper

Solana Sanal Makinesi (SVM) altyapısıyla çalışan platform, Bitcoin sahiplerinin pozisyonlarını satmadan Ethereum tabanlı DeFi protokollerine ve getiri çiftçiliğine (yield farming) katılmasına olanak tanıyor.

$HYPER sahipleri; yüksek APY oranlarında staking ödülleri, düşük işlem ücretleri ve 2025’in üçüncü veya dördüncü çeyreğinde devreye alınacak DAO ile yönetişim hakları gibi avantajlara sahip olacak. Bu tarihlerde aynı zamanda projenin mainnet lansmanı da planlanıyor.

Döngü analizlerine göre Ethereum, tarihinin en agresif büyüme evresine girerken Bitcoin konsolide oluyor. Bu da Ethereum merkezli altcoin sezonu öncesi BTC altyapısına erken erişim isteyenler için zamanın daraldığını gösteriyor.

Kısıtlı arz ve yaklaşan lansman takvimi, BTC Hyper’ı ölçekleme altyapısında yer almak isteyen yatırımcılar için kritik bir fırsat hâline getiriyor.