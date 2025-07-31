Ethereum Fiyat Tahmini: ETH 16 Bin Doları Görür mü?

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Ethereum (ETH) son 7 günde %5 değer kazanarak 4.000 dolar bölgesine yaklaştı ve bu süreçte ilk 5 kripto para arasında en iyi performans gösteren kripto para oldu. Bu durum Ethereum fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

ETH, yıl başından bu yana sergilediği fiyat performansıyla rakibi Solana’yı (SOL) geride bıraktı.

Ethereum yıl başından bu yana %15.1 değer kazandı. Ethereum’un yükselişinde etkili olan faktörler arasında Pectra yükseltmesinin gerçekleştirilmesi yer alıyor.

ETHEREUM BREAKING OUT ON THE MONTHLY!!!!!!!!!!!!



TARGET $7,700

YES

OOOH YES GUYS pic.twitter.com/z0sZvKxOYW — Ivan on Tech 🍳📈💰 (@IvanOnTech) July 20, 2025

X’te yaklaşık 500.000 takipçisi bulunan kripto yatırımcısı Ivan on Tech, Ethereum fiyat tahminini paylaştı. Yatırımcı, Ethereum fiyatının simetrik üçgen formasyonunu kırmasının ardından 7.700 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Simetrik üçgen formasyonları yansız formasyonlardır. Dolayısıyla bir kırılma gerçekleşmediği sürece bu formasyonlarının yükseliş ya da düşüş habercisi olduğu söylenemez.

Ethereum fiyatı yukarı yönlü kırılma gerçekleştirirse büyük bir fiyat artışı yaşayabilir.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH 4.000 Dolara Yaklaşırken İzlenmesi Gereken Seviyeler

ETH’nin haftalık grafiğine bakıldığında, 4.000 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte kilit direnç bölgesine girdiği görülüyor. Ancak ETH henüz bu eşiği görmedi.

Ethereum daha önce üç kez bu bölgeye yaklaştı ve ardından güçlü bir şekilde geriledi.

ETH’nin önümüzdeki günlerde 4 bin dolar seviyesini yeniden test etme ihtimali var. ETH bir ret görürse 2.700 dolar bölgesinde destek bulabilir.

Ethereum’un 2.700 dolara gerilemesi büyük bir düzeltme anlamına gelse de 5.000 dolar ve hatta 7.700 dolar seviyelerini görmesi için böyle bir gerileme kaydetmesi gerekir.

Ethereum’un şimdilik 16.000 doları görmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak ETH’nin teknik indikatörlerinin ve mevcut makroekonomik durumun pozitif Ethereum fiyat tahminlerini desteklediğini belirtmek gerekiyor.

Kripto piyasası genelinde yükseliş görülürken SUBBD (SUBBD) gibi gelecek vadeden kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

SUBBD (SUBBD) Ön Satışında Yaklaşık 1 Milyon Dolar Toplandı

SUBBD (SUBBD) içerik üreticilerinin içeriklerini özgürce paylaşabilmeleri için adil olmayan kısıtlamaları ve yasakları ortadan kaldırıyor.

Proje, yapay zeka ile içerik üretimini desteklerken, aynı zamanda içerik üreticileri için kazançlı bir platform sunuyor.

İçerik üreticileri, SUBBD token aracılığıyla platformun yönetim politikalarında söz sahibi olurken, kullanıcılar da abonelik ücretlerinden indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi çeşitli avantajlara sahip olacak.

SUBBD’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından SUBBD token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.