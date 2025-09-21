Ethereum Fiyat Tahmini: Coinbase Analistleri ETH’nin Düşüşünü Alım Fırsatı Olarak Görüyor

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 21, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, ağın uzun vadeli büyümesini güvence altına almak için daha istikrarlı bir finansal temel oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Buterin’e göre, düşük riskli DeFi protokolleri, tıpkı Google Arama’nın Alphabet için sağladığı gibi, Ethereum’a istikrarlı bir gelir kaynağı sunabilir. Bu yaklaşım, Ethereum’un finansal dayanıklılığını korurken deneysel ve kültürel uygulamaları desteklemeye devam etmesini sağlayacak.

Buterin, DeFi’nin başarılı olması için gösterişli veya devrim niteliğinde olmasına gerek olmadığını belirterek, protokollerin etik açıdan güvenli ve Ethereum değerleriyle uyumlu bir gelir kaynağı sunması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca geliştiricileri, Ethereum’un küresel finansal inovasyondaki rolünü güçlendirebilecek sepet para birimleri ve tüketici fiyat endeksine bağlı dijital paralar gibi yeni varlık biçimlerini keşfetmeye davet etti.

If you want to educate yourself on Ethereum and the future of $ETH, go read Vitalik’s new blog post.



Low-risk DeFi should definitely be a part of Ethereum. We’re nowhere near where we want to be, and this is just another showcase of where we’re heading. https://t.co/1lhYoohtCk pic.twitter.com/OS2rfXqpkR — Djani (@DjaniWhaleSkul) September 20, 2025

Bu açıklamalar, Ethereum’un DeFi ekosisteminin 2022 başından bu yana ilk kez 100 milyar dolarlık toplam kilitli değer (TVL) eşiğini aşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Bu başarı, hem ayı piyasasından toparlanmayı hem de Ethereum’un DeFi’deki hakimiyetini sürdüğünü gösteriyor.

Verilere göre, Ethereum ve katman-2 çözümleri, toplam TVL’nin %64,5’ini kontrol ederken, Solana’nın payı %9’un altında kaldı.

On-Chain Aktivite Ethereum’un Gücünü Yansıtıyor

Ethereum’un temel göstergeleri, DeFi ekosisteminin yeniden canlanmasıyla birlikte güçleniyor. Ağ ücretleri geçtiğimiz hafta %40 artarken, aktif cüzdan adresleri %10 yükseldi. Tüm işlemlerin ETH ile gerçekleştirilmesi, kullanım artışıyla birlikte token talebini doğrudan artırıyor.

Artan işlem ücretleri, Ethereum’un otomatik yakma mekanizmasını besleyerek arzı azaltırken, ağ güvenliğini güçlendiriyor ve doğrulayıcılar için ek fayda sağlıyor.

Blockchain’ler 7 günlük ücretlere göre sıralanmıştır (USD). Kaynak: Nansen

Ağdaki yüksek aktivite ve yapısal arz azalması, Ethereum’un uzun vadeli yatırım cazibesini artırıyor. Bu süreçte, merkezi olmayan borsaların (DEX) işlem hacmi 3,5 trilyon doları aşarak, Ethereum’un merkezi olmayan uygulamalardaki eşsiz ölçeğini bir kez daha ortaya koydu.

Tüm bu olumlu göstergelere rağmen, ETH son seanslarda zor bir görünüm sergiledi. Haftalık bazda %4,15 düşüşle 4.468 dolar civarında işlem gören ETH’nin, günlük işlem hacmi %30’un üzerinde azalarak 18 milyar dolara geriledi. Bu durum, piyasanın daha sakin ancak konsolide bir seyir izlediğini gösteriyor.

Ethereum (ETH) Teknik Görünüm – Fiyat Tahmini

Ethereum (ETH/USD), Eylül ortasından bu yana simetrik bir üçgen içinde daralan bir aralıkta işlem görüyor ve kısa vadeli görünüm nötr.

50 günlük EMA 4.519 dolar seviyesinde direnç oluştururken, 200 günlük EMA 4.394 dolarda destek sağlıyor. Volatilite düşük, ancak simetrik üçgenler genellikle güçlü ve kararlı hareketlerle çözülüyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Momentum göstergeleri piyasadaki temkinli tutumu yansıtıyor; RSI 40 seviyesinde, zayıflayan alım gücünü gösteriyor. Ayrıca 4.587 dolar civarındaki tekrarlayan yukarı yönlü fitiller, arz baskısının sürdüğünü ortaya koyuyor. Öte yandan, formasyonun yükselen tabanı, alıcıların 4.418–4.394 dolar aralığını koruduğunu işaret ediyor.

Olası senaryolara göre:

4.394 doların altına bir kırılma, 4.350 ve potansiyel olarak 4.280 dolara düşüşü tetikleyebilir.

Yukarı yönde ise 4.520 doların geri kazanılması, 4.587 ve 4.670 dolar seviyelerinin yeniden test edilmesini sağlayabilir; ölçülü bir kırılma ise 4.760 ve hatta 5.000 dolara kadar bir yükselişi işaret edebilir.

Yatırımcıların, destek seviyelerine yakın oluşan yükseliş mumlarını dikkatle takip etmesi kritik. Bu konsolidasyon süreci, Ethereum’un 2026’daki bir sonraki büyük yükselişi için temel oluşturabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı Başladı: BTC Güvenliği Artık Solana Hızıyla Buluşuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) desteğiyle geliştirilen ilk Bitcoin tabanlı Katman 2 platformu olarak kripto ekosisteminde yerini aldı. Proje, yıldırım hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve meme coin oluşturma imkânı sunarak Bitcoin altyapısını genişletmeyi hedefliyor.

Platform, BTC’nin yüksek güvenliğini Solana’nın hızlı işlem altyapısıyla birleştirerek sorunsuz BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi yeni kullanım alanları yaratıyor. Ekip, Consult denetimiyle güvenlik ve ölçeklenebilirliğe öncelik vererek yatırımcıların temellere güvenmesini sağlıyor.

Ön satış şimdiden 17,3 milyon doları aştı ve kalan tahsisler sınırlı. HYPER token’ları şu anda 0,012955 dolardan satışta, ön satış ilerledikçe fiyatın artması bekleniyor.

Tokenler, Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesi üzerinden kripto para veya banka kartıyla satın alınabiliyor.