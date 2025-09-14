Ethereum Fiyat Tahmini: Büyük Ralli Kapıda mı?

Ethereum, Eylül başında $4.070 seviyesinden başlattığı güçlü yükselişin ardından $4.600 civarında konsolide oluyor.

Piyasanın ikinci büyük kripto parası, son iki haftada %13’ten fazla değer kazandı ve psikolojik direnç seviyesi olan $5.000’e yaklaşmış durumda.

Şu an itibarıyla ETH 4.597 dolardan işlem görüyor, piyasa değeri $559,9 milyar ve günlük işlem hacmi 27,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu hareket, Ethereum’un son haftalarda artan alım baskısı ve kurumsal ilgiden destek bulduğunu gösteriyor.

Ethereum (ETH) Arz Kısıtlaması Yükselişi Destekliyor

Ethereum piyasasında son dönemdeki en önemli olumlu faktörlerden biri arz sıkışması. Borsalardaki rezervler 18,8 milyon ETH’ye gerileyerek 2016’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Staking faaliyetleri de hız kazandı; toplam arzın yaklaşık %30’u olan 36 milyon ETH artık stake ediliyor. Bu durum, dolaşımdaki arzı azaltıyor, likiditeyi sıkılaştırıyor ve fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Buna ek olarak, balina cüzdanları ve kurumsal yatırımcılar sessizce Ethereum biriktiriyor, bu da uzun vadeli güveni artırıyor.

Öne çıkan noktalar:

Borsa rezervleri: 18,8M ETH (2016’dan bu yana en düşük seviye)

Staking: 36M ETH (~%30 toplam arz)

Balina birikimleri: Kurumsal güveni destekliyor

Ethereum (ETH/USD) Teknik Görünüm: Boğalar $5K Hedefli

Teknik açıdan Ethereum fiyat tahmini hafifçe boğa yönlü. ETH, yükselen bir kanalda işlem görüyor ve fiyat hareketleri daha yüksek dipler yaparak kanalın üst sınavını test ediyor.

$4,450 üzerindeki kırılma, uzun yeşil mumlar ve boğa yutan (bullish engulfing) formasyonuyla teyit edildi.

ETH Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Momentum göstergeleri durumu destekliyor: RSI 69’dan 60’a gerileyerek konsolidasyon için hâlâ alan bırakıyor. Bu noktada bir spinning top veya Doji mum formasyonu, piyasa kararsızlığını gösterebilir.

Destek Seviyeleri: $4,550 ve $4,425 (50-SMA)

Direnç Seviyeleri: $4,760, $4,945 ve $5,135

Uzun Vadeli Destek: 200-SMA $3,994

Günlük kapanış $4,760 üzerinde gerçekleşirse, fiyatın $4,945’e ve ardından önceki rallilerin durduğu $5,135 seviyesine ulaşması muhtemel. Genel piyasa hissiyatı pozitif ve hem temel hem de teknik göstergelerle destekleniyor.

Ethereum (ETH) Piyasa Hissi ve Fiyat Beklentisi

Ethereum’un On-Balance Volume (OBV) göstergesi, son yükseliş öncesinde bir birikim sinyali verdi. Hacim son 24 saatte %12,26 artarak $43,4 milyara ulaştı ve momentumun teyit edildiğini gösteriyor.

Ticaret Stratejisi:

Long pozisyon için giriş: $4,600 üzerinde

Stop-loss: $4,425 altında

Hedefler: $4,760 → $4,945 → $5,135

Yeni başlayanlar için özet: ETH yükselen bir kanalda işlem görüyor ve hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı sürece, $5,000 ve üzeri seviyelere doğru bir yükseliş ihtimali güçlü.

Kurumsal birikim, düşen borsa rezervleri ve sağlam teknik göstergeler bir araya geldiğinde, Ethereum’un önümüzdeki dönemde büyük bir hareket yapması muhtemel görünüyor.

