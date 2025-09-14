Ethereum Fiyat Tahmini: Büyük Ralli Kapıda mı?
Ethereum, Eylül başında $4.070 seviyesinden başlattığı güçlü yükselişin ardından $4.600 civarında konsolide oluyor.
Piyasanın ikinci büyük kripto parası, son iki haftada %13’ten fazla değer kazandı ve psikolojik direnç seviyesi olan $5.000’e yaklaşmış durumda.
Şu an itibarıyla ETH 4.597 dolardan işlem görüyor, piyasa değeri $559,9 milyar ve günlük işlem hacmi 27,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu hareket, Ethereum’un son haftalarda artan alım baskısı ve kurumsal ilgiden destek bulduğunu gösteriyor.
Ethereum (ETH) Arz Kısıtlaması Yükselişi Destekliyor
Ethereum piyasasında son dönemdeki en önemli olumlu faktörlerden biri arz sıkışması. Borsalardaki rezervler 18,8 milyon ETH’ye gerileyerek 2016’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Staking faaliyetleri de hız kazandı; toplam arzın yaklaşık %30’u olan 36 milyon ETH artık stake ediliyor. Bu durum, dolaşımdaki arzı azaltıyor, likiditeyi sıkılaştırıyor ve fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
Buna ek olarak, balina cüzdanları ve kurumsal yatırımcılar sessizce Ethereum biriktiriyor, bu da uzun vadeli güveni artırıyor.
Öne çıkan noktalar:
- Borsa rezervleri: 18,8M ETH (2016’dan bu yana en düşük seviye)
- Staking: 36M ETH (~%30 toplam arz)
- Balina birikimleri: Kurumsal güveni destekliyor
Ethereum (ETH/USD) Teknik Görünüm: Boğalar $5K Hedefli
Teknik açıdan Ethereum fiyat tahmini hafifçe boğa yönlü. ETH, yükselen bir kanalda işlem görüyor ve fiyat hareketleri daha yüksek dipler yaparak kanalın üst sınavını test ediyor.
$4,450 üzerindeki kırılma, uzun yeşil mumlar ve boğa yutan (bullish engulfing) formasyonuyla teyit edildi.
Momentum göstergeleri durumu destekliyor: RSI 69’dan 60’a gerileyerek konsolidasyon için hâlâ alan bırakıyor. Bu noktada bir spinning top veya Doji mum formasyonu, piyasa kararsızlığını gösterebilir.
Destek Seviyeleri: $4,550 ve $4,425 (50-SMA)
Direnç Seviyeleri: $4,760, $4,945 ve $5,135
Uzun Vadeli Destek: 200-SMA $3,994
Günlük kapanış $4,760 üzerinde gerçekleşirse, fiyatın $4,945’e ve ardından önceki rallilerin durduğu $5,135 seviyesine ulaşması muhtemel. Genel piyasa hissiyatı pozitif ve hem temel hem de teknik göstergelerle destekleniyor.
Ethereum (ETH) Piyasa Hissi ve Fiyat Beklentisi
Ethereum’un On-Balance Volume (OBV) göstergesi, son yükseliş öncesinde bir birikim sinyali verdi. Hacim son 24 saatte %12,26 artarak $43,4 milyara ulaştı ve momentumun teyit edildiğini gösteriyor.
Ticaret Stratejisi:
- Long pozisyon için giriş: $4,600 üzerinde
- Stop-loss: $4,425 altında
- Hedefler: $4,760 → $4,945 → $5,135
Yeni başlayanlar için özet: ETH yükselen bir kanalda işlem görüyor ve hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı sürece, $5,000 ve üzeri seviyelere doğru bir yükseliş ihtimali güçlü.
Kurumsal birikim, düşen borsa rezervleri ve sağlam teknik göstergeler bir araya geldiğinde, Ethereum’un önümüzdeki dönemde büyük bir hareket yapması muhtemel görünüyor.
Bitcoin Hyper ($HYPER): BTC Güvenliği ve Solana Hızı Bir Arada
Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) destekli, Bitcoin’e özgü ilk Layer 2 olarak konumlanıyor. Projenin hedefi, BTC ekosistemini düşük maliyetli, hızlı akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturma imkânlarıyla genişletmek.
BTC’nin eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren Bitcoin Hyper, sorunsuz BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarını mümkün kılıyor.
Proje, güven ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor ve yatırımcı güveni için Consult tarafından denetlendi.
Ön satış hızlı bir momentum yakaladı. Şu ana kadar $15,6 milyon toplandı ve sadece sınırlı bir tahsis kaldı. HYPER token fiyatı şu aşamada $0.012915 seviyesinde, ancak ön satış ilerledikçe bu rakam artacak.
