Ethereum Fiyat Tahmini: Büyük Kırılım Kapıda – 4.550 Dolar Yolculuğu Başladı mı?

Ethereum (ETH), 3.930 dolarlık destek seviyesine yakın işlem görerek 3.946 dolar civarında tutunuyor. Son 24 saatteki 17,8 milyar dolarlık işlem hacmi ile dünyanın en büyük ikinci kripto parası, 476,9 milyar dolarlık piyasa değeri taşıyor ve küresel kripto piyasası değerinin yaklaşık %17’sini oluşturarak dijital varlık alanındaki hakimiyetini koruyor.

Son 24 saatte %1,1’lik hafif bir artış kaydetmesine rağmen, ETH’nin fiyatı Ekim ayının büyük bir bölümünde kazançları sınırlayan kilit bir direnç bölgesinin altında kalmaya devam ediyor.

Kurumsal girişler ve spot ETF iyimserliği uzun vadeli güveni desteklemeye devam ederken, kısa vadeli yatırımcılar temkinli davranıyor. Ethereum’un fiyatının, genellikle yüksek volatiliteye sahip kopuşlardan önce gelen bir yapı olan daralan bir aralıkta (coiling) sıkışması dikkat çekiyor.

Kurumsal Benimseme Uzun Vadeli Güveni Güçlendiriyor

Kısa vadeli tereddütlere rağmen, Ethereum’un uzun vadeli temelleri, kurumsal benimseme ve artan ETF girişleriyle desteklenerek sağlamlığını koruyor.

Secure Digital Markets Kurucu Ortağı ve CSO’su Zach Friedman, Ethereum’un bir sonraki büyük fiyat aşamasının, küresel finansla artan entegrasyonuna bağlı olduğunu belirtti.

ETH tabanlı ETF’lere rekor girişler kaydedilirken, birkaç büyük banka artık Ethereum’u kredi teminatı olarak kabul ediyor. Bu durum, ana akım finansal faydaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Şu anda yaklaşık 138 milyar dolar değerinde 35,7 milyondan fazla ETH stake edilmiş durumda, bu da yatırımcıların Ethereum’un deflasyonist modeline ve yüksek getirilerine olan inancını yansıtıyor.

Friedman ayrıca, Katman-2 ölçeklendirmenin hızlı genişlemesi, stabilkoinlerin büyümesi ve tokenizasyonun Ethereum’u kurumsal portföylerin temel taşı olarak konumlandıran uzun vadeli katalizörler olduğunu vurguladı.

Ethereum Fiyat Tahmini – Teknik Görünüm

Ethereum (ETH/USD), genellikle büyük kopuşlardan önce gelen nötr bir formasyon olan simetrik üçgen içinde konsolide oluyor. Bu yapı, yakınsayan trend çizgileri arasındaki daralan fiyat hareketini yansıtarak yatırımcılar arasındaki kararsızlığın açık bir işaretini veriyor.

ETH şu anda 3.951 dolar civarında işlem görüyor. Kısa vadeli yön için kilit savaş alanı, 3.865 dolardaki güçlü destek ve 4.115 dolar civarındaki direnç arasında şekilleniyor.

20-Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve 50-EMA’nın 3.923 dolar civarında düzleşmesi, azalan volatiliteye işaret ediyor ancak potansiyel bir boğa kesişmesine dair ipuçları veriyor. Şu anda 57 civarında olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım bölgesine girmeden kademeli birikimi göstererek hafifçe pozitif eğilim sergiliyor. Ekim ortasından bu yana oluşan bir dizi yüksek dip (higher lows), yukarı yönlü bir hareket olasılığını destekliyor.

Mum grafikleri, piyasa genişlemeden önceki kararsızlığı yansıtan çok sayıda dönen top (spinning tops) ve Doji mumu gösteriyor. 4.115 doların üzerinde kararlı bir kapanış, Fibonacci direncinin hizalandığı 4.298 dolar ve 4.550 dolara doğru bir ivmeyi tetikleyebilir. Tersi durumda, 3.865 doların altındaki bir kırılma, ETH’yi 3.712 dolar veya 3.510 dolara maruz bırakabilir.

Trade Kurulumu:

Boğa Senaryosu: 4.115 doların üzerinde bir kopuş, hedef 4.298 – 4.550 dolar olacak şekilde uzun (long) pozisyon fırsatı sunar ve stoplar 3.865 doların altına yerleştirilir.

4.115 doların üzerinde bir kopuş, hedef 4.298 – 4.550 dolar olacak şekilde uzun (long) pozisyon fırsatı sunar ve stoplar 3.865 doların altına yerleştirilir. Ayı Senaryosu: Ancak, 3.865 doların altında bir kapanış, 3.510 dolara doğru kısa (short) kurulumları destekler.

Özetle, Ethereum’un üçgen formasyonu çözülmeye yaklaşıyor. Bir kopuş, kurumsal iyimserliği doğrulayabilir ve bir sonraki yükseliş ayağını yeniden ateşleyerek, potansiyel olarak ETH’yi Kasım ayı başlarında 4.550 dolara taşıyabilir.

