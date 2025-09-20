Ethereum Fiyat Tahmini: Bu Seviye Aşılırsa Hedef 5.000 Dolar Olabilir

Ethereum (ETH), son 24 saatte %1,14 değer kaybıyla 4.471 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve piyasa değeri 539,7 milyar dolar civarında seyrediyor.

Kısa vadeli volatiliteye rağmen on-chain göstergeler, yeni ETF girişleri ve kurumsal hazine hareketleri, ETH’nin 5.000 dolar seviyesine doğru olası bir yükseliş trendi için hazırlık yaptığı sinyalini veriyor.

Ethereum Ağ Sinyalleri ve Kurumsal Güç Artışı

Ethereum’da fiyat hareketleri son dönemde karışık bir seyir izliyor. Doğrulayıcıların çıkışları artarken, 2,45 milyon ETH (yaklaşık 11 milyar dolar) çekilmeyi bekliyor. Bu durum, çekilme kuyruğunun tahmini süresini 42 güne uzatarak yakın vadede arz baskısı endişelerini gündeme getiriyor.

Ancak uzmanlar, kurumların bu ETH’leri satmak yerine portföylerini yeniden dengelediklerini ve bunun anlık satış anlamına gelmediğini belirtiyor.

Ağ temelleri ise güçlenmeye devam ediyor. İşlem ücretleri geçen haftaya göre %35 artarken, aktif adres sayısı %10 yükseldi. Bu artış, Ethereum ekosisteminin kullanımının genişlediğine işaret ediyor.

Artan ağ etkinliği, doğrulayıcı getirilerini yükseltirken, ücret yakma mekanizmaları toplam arzı azaltıyor.

Kurumsal hazineler de maruziyetini genişletiyor; geçtiğimiz ay yalnızca Bitmine, SharpLink Gaming ve The Ether Machine gibi şirketler rezervlerine toplam 877.800 ETH ekledi. Bu girişler, ETH’nin rezerv varlık olarak kurumsal ilgisini artıran güçlü bir eğilimi ortaya koyuyor.

ETF Girişleri ve Kurumsal Hazineler Ethereum’u 5.000 Dolara Hazırlıyor

Ethereum, son iki ayda genel kripto piyasasının %21 üzerinde performans göstererek DeFi ve merkezi olmayan uygulamalardaki hakimiyetini sürdürdü.

DeFiLlama verilerine göre, Ethereum ve ikinci katman ağları toplam kilitli değerin %64,5’ini kontrol ediyor; bu oran, Solana’nın %9’luk performansının çok üzerinde.

Spot Ether ETF’leri de kurumsal destek sağlıyor. Bu fonlarda yönetilen varlıklar 24,7 milyar dolara ulaşırken, sadece geçen Perşembe günü 213 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. ETF’ler, kurumlara Ethereum’a düzenlenmiş ve güvenli erişim sunarak ETH’nin geleneksel finans içindeki rolünü güçlendiriyor.

Borsalardaki ETH bakiyeleri düşmeye devam ediyor; son iki ayda 2,69 milyon ETH çekildi ve mevcut arz beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu daralan likidite, satış baskısını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda birikimlerin sürdüğünü de gösteriyor.

Daralan arz, kurumsal girişler ve şirket rezervleri, Ethereum’un bir sonraki yükseliş dalgası için sağlam bir temel oluşturuyor.

Ethereum Teknik Görünümü

Ethereum (ETH/USD), teknik açıdan nötr bir seyir izliyor. Fiyat, 4.566 dolar civarında direnç ve 4.440 dolar seviyesinde destek ile simetrik bir üçgen içinde konsolide oluyor.

Momentum göstergeleri karışık. RSI 41 civarında, aşırı satım koşullarına işaret ederken, mum grafikleri düşüş baskısının sürdüğünü gösteriyor. Ancak 4.566 doların üzerinde oluşacak yükseliş yönlü bir mum, piyasa duyarlılığını hızla tersine çevirebilir ve 4.670, 4.775 dolar seviyeleriyle birlikte 5.000 dolara giden yolu açabilir.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Yatırımcılar için kritik aralık 4.440–4.566 dolar bandı. Bu desteğin korunması, yükseliş trendinin devamı için önemli. Analizler önümüzdeki haftalarda ETH’nin 5.000–5.200 dolar seviyelerine doğru hareket edebileceğini öngörüyor. Öte yandan, 4.350 doların altına olası bir düşüş, ETH’yi 4.238 hatta 4.108 dolara kadar çekebilir.

Ethereum consolidates near $4,470 inside a symmetrical triangle.

– Support holds at $4,440, resistance at $4,566.

Kısa vadeli temkinliliğe rağmen, genel tablo yapıcı. Artan kurumsal girişler, daralan arz ve güçlü ağ aktivitesi, mevcut baskılar azaldığında 5.000 dolara giden yolun giderek daha ulaşılabilir olduğunu gösteriyor.

