Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini: Aralık 2025 İçin 4.500 Dolar Hedefi Güçleniyor!

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Kasım 2, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Son 24 saatte 3.889 dolar civarında işlem gören Ethereum (ETH), 14 milyar doları aşan işlem hacmiyle hafif konsolidasyona rağmen istikrarlı bir aktivite sergiliyor.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, 469 milyar dolarlık piyasa değeriyle değişen makroekonomik duyarlılığa rağmen direncini koruyor.

Trader’lar yıl sonu momentumuna odaklanırken, teknik göstergeler ETH’nin önemli bir kırılmaya doğru ilerlediğini ve Aralık 2025’e kadar 4.500 doları hedefleyebileceğini gösteriyor.

Ethereum’da 3.800 Dolar Yakınında Fiyat Konsolidasyonu

ETH/USD paritesi, Ekim ayından bu yana yüksek dipler oluşturarak simetrik bir üçgen formasyonu içinde konsolide oluyor. Volatilitenin azaldığı bu sıkışma aşaması, tipik olarak yaklaşan bir kırılmanın sinyalini verir. Kilit destek 3.680 dolarda yer alırken, 4.030 dolar civarındaki direnç kısa vadeli aralığı belirliyor.

46 civarındaki RSI (Göreceli Güç Endeksi) nötr kalmaya devam ederek alıcılar ve satıcılar arasındaki dengeye işaret ediyor. Bu sırada 50 periyotluk EMA’nın düzleşmesi, kısa vadeli kararsızlığı yansıtıyor. Ancak formasyonun geometrisi ve Ethereum’un tutarlı yüksek dipleri gibi yapısal gücü, momentum hızlandığında bir yükseliş eğilimine işaret ediyor.

Eğer ETH, 4.030 doların üzerinde kararlı bir kapanış yaparsa, önceki reaksiyon zirveleri ve kritik direnç seviyeleri olan 4.250 dolar ve 4.485 dolara doğru bir hareketi tetikleyebilir.

Haftalık Grafikte Yükseliş Devam Formasyonu

Haftalık zaman diliminde Ethereum, mevcut bir yükseliş trendinde genellikle yukarı yönlü uzantılardan önce gelen bir devam sinyali olan boğa bayrağı (bullish flag) formasyonunu sürdürüyor. Bu bayrak yapısı, güçlü temeller, artan zincir üstü aktivite, ölçeklendirme yükseltmeleri ve Ethereum tabanlı ETF’lere ve staking ürünlerine devam eden kurumsal akışlarla destekleniyor.

Ethereum Haftalık Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Kilit teknik işaretçiler şunları içeriyor:

Destek: 3.513 dolar ve 2.734 dolar

3.513 dolar ve 2.734 dolar Direnç: 4.960 dolar ve 6.353 dolar

4.960 dolar ve 6.353 dolar RSI: 63 civarında seyrederek istikrarlı yükseliş momentumunu gösteriyor

Eğer ETH, 4.960 dolarlık direnci kırarsa, Fibonacci 1.0 seviyesi olan 6.353 dolara doğru ivme kazanabilir; uygun piyasa koşulları altında ise uzun vadeli uzantılarla 8.136 dolara kadar potansiyel barındırıyor.

Aralık 2025 Görünümü ve İşlem Kurulumu

Ethereum (ETH) fiyat tahmini, daralan bir grafik yapısı içinde sıkışan görünümü nedeniyle boğa piyasası eğilimini koruyor. Bu sıkışma, trader’ların yakında kritik bir kararla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Yükseliş için temel koşul, 4.000 dolar ile 4.100 dolar bandının üzerinde yaşanacak bir kırılımdır. Böyle bir kırılma, yükselişin devamını onaylayarak, Aralık 2025 itibarıyla fiyatı 4.500 dolar hedefine taşıyacak alım (long) pozisyonlarının önünü açacaktır.

Aksi senaryoda, fiyatın 3.680 dolar seviyesinin altına inmesi kısa süreli bir zayıflığa neden olabilir; ancak 3.500 doların üzerindeki ana destekler sağlamlığını sürdürmektedir.

Uzun vadeli yatırımcılar açısından, Ethereum’un güçlü ağ talebi, sürekli yükseltmeleri ve tarihsel trend davranışları olumlu bir görünümü destekliyor. Grafikteki bu flama formasyonundan gerçekleşecek bir kırılım, Ethereum’un bir sonraki büyük döngüsünü başlatarak 2026’ya doğru değerlemesini yeniden belirleyebilir.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini: Simetrik Üçgen Daralıyor, Gözler 4.250 Dolar Kırılımında

Ethereum (ETH/USD), an itibarıyla 3.866 dolar seviyelerinde işlem görürken, piyasada simetrik üçgen formasyonu içinde konsolide oluyor. Trader’lar, bu formasyonun sıkışmasıyla birlikte fiyatın yakında belirleyici bir hareket yapmasını bekliyor.

Grafik, destek seviyesi olan 3.680 dolar ile direnç noktası olan 4.030 dolar arasındaki trend çizgilerinin birbirine yakınsadığını açıkça gösteriyor. Bu sıkışma, kırılım öncesinde oynaklığın azaldığını ve yeni bir trendin yaklaştığını işaret ediyor.

Son 24 saatte yüzde 0,29’luk hafif bir düşüş yaşanmasına rağmen, Ethereum’un piyasa değeri 469 milyar doların üzerinde kalmaya devam ederek piyasanın en büyük ikinci kripto para birimi konumunu koruyor.

4 saatlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yapısı, fiyat hareketinin 50 periyotluk EMA etrafında seyretmesi nedeniyle kararsızlığı yansıtıyor. Aynı zamanda Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 46 seviyesinde kalarak nötr bir sinyal veriyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bu tür bir pozisyonlanma, alıcılar ve satıcıların formasyonun tepe noktasına yakın bir yerde kontrol için rekabet ettiği, ardından ise keskin yönde hareketlerin geldiği dönemlerin habercisidir.

Teknik açıdan bakıldığında, Ethereum’un grafiğinde yüksek dipler serisi oluşuyor. Bu durum, genel makro belirsizliğe rağmen temkinli birikim (akümülasyon) yapıldığını gösteriyor.

Eğer ETH, 4.030 dolar direncinin üzerinde başarılı bir şekilde kırılım yapabilirse, trader’lar hızlı bir yükseliş bekleyebilirler. Bu durumda ilk hedefler sırasıyla 4.250 dolar ve 4.485 dolar seviyeleridir. Bu seviyeler aynı zamanda üçgenin üst sınırı ve önceki önemli salınım zirveleriyle de örtüşmektedir. Bu dirençlerin üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, güçlü bir boğa kırılımını teyit edecek ve ralliyi 4.750 dolar seviyesine doğru uzatabilir.

Ancak, piyasada bir zayıflık oluşur ve fiyat 3.680 dolar desteğinin altına düşerse, piyasa duyarlılığı hızla düşüşe geçebilir. Bu durumda, aşağı yönlü kilit hedefler olarak 3.500 dolar ve 3.350 dolar bölgeleri izlenmelidir.

Giriş ve çıkışlar için mum çubuğu davranışlarını (örneğin, yükselişi onaylamak için yutan boğa mumu ya da düşüşü teyit etmek için ayı kırılım mumu) yakından takip etmek, yanlış sinyallere karşı kritik önem taşımaktadır.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Bir Sonraki Evrimi Solana Hızıyla Geliyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir aşama getiriyor. BTC, güvenlik açısından dijital altın standardı olmayı sürdürürken, Bitcoin Hyper her zaman eksik olan şeyi ekliyor: Solana düzeyinde işlem hızı.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı çerçevesiyle birleştiren bu proje, Solana Sanal Makinesi (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin-yerel Katman 2 (Layer 2) çözümü olarak inşa edildi. Sonuç; Bitcoin’in güvenliğiyle teminat altına alınmış, yıldırım hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin yaratma yeteneğidir.

Consult tarafından denetlenen proje, benimsenme arttıkça güven ve ölçeklenebilirliğe vurgu yapmaktadır. Projenin ivmesi şimdiden güçlüdür: Ön satış, bir sonraki fiyat artışından önce yalnızca 0,013205 dolardan fiyatlanan token’larla şimdiden 25.5 milyon doları aşmıştır.

Bitcoin aktivitesi yükselirken ve verimli, BTC tabanlı uygulamalara olan talep artarken, Bitcoin Hyper, kriptonun en büyük iki ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkmaktadır. Eğer Bitcoin temelleri attıysa, Bitcoin Hyper onu yeniden hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirebilir.

Bitcoin Hyper’ı Ziyaret Edin