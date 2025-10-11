Ethereum Fiyat Tahmini: Ani Çöküş Satın Alma Fırsatı mı?

Ethereum, piyasalarda yaşanan geniş çaplı satış dalgasının etkisiyle yaklaşık 4.300 dolardan 3.510 dolara kadar geriledi ve ardından kısmi toparlanmayla 3.670 dolar civarına yükseldi.

Bu düşüş, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yaklaşık 19 milyar dolarlık tasfiye ile tetiklendi; bu, yılın en büyük günlük kayıplarından biri olarak kayda geçti.

Şok dalgasına rağmen, bazı piyasa göstergeleri Ethereum’daki son düşüşün uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel bir alım fırsatı sunabileceğine işaret ediyor.

Türev Piyasasında Çelişkili Sinyaller

Ethereum’da fiyat düşerken open interest (açık pozisyon sayısı) artış gösterdi. Bu, yatırımcıların pozisyonlarını kapatmak yerine yeni pozisyon açtığını, yani bir toparlanma beklentisiyle birikim yaptıklarını veya yükselişe hazırlandıklarını gösteriyor. Tarihsel olarak, düşüş trendinde open interest artışı yüksek volatilite veya trend dönüşünün habercisi olabiliyor.

Ethereum Faiz Oranları – Kaynak: Cryptoquant

Öte yandan, funding rate (perpetual futures’ta long veya short pozisyon tutma maliyeti) 9 Ekim’de +0,0029 iken, 11 Ekim’de -0,019’e geriledi. Negatif değer, short pozisyonların longlara ödeme yaptığı anlamına geliyor ve piyasada çoğu yatırımcının daha fazla düşüş beklentisi taşıdığını gösteriyor.

Ethereum Finansman Oranları – Kaynak: Cryptoquant

Ancak short pozisyonlar aşırı yoğunlaştığında, ufak bir yukarı yönlü hareket bile short squeeze tetikleyebilir; bu durumda ayılar pozisyonlarını kapatmak zorunda kalır ve fiyat hızlıca yükselir.

Özetle:

Artan open interest = Daha fazla yatırımcı pozisyon alıyor.

= Daha fazla yatırımcı pozisyon alıyor. Negatif funding rate = Piyasada düşüş beklentisi hakim.

= Piyasada düşüş beklentisi hakim. İkisi bir arada = Potansiyel yüksek volatilite veya hızlı toparlanma için bir ön hazırlık sinyali.

Ethereum Teknik Görünümü: Takip Edilecek Kritik Seviyeler

Ethereum fiyat tahmini kısa vadede düşüş eğiliminde görünse de, ETH 3.680 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. 4 saatlik grafik, ETH’nin alçalan kanaldan çıkış yaptığını gösteriyor; bu da direnç seviyeleri korunursa kısa vadeli bir toparlanma sinyali olabilir.

RSI göstergesi, aşırı satım bölgesi olan 24 seviyesinden sıçrayarak satış baskısının azaldığını işaret ediyor. MACD histogramının yataylaşması da, ayı momentumunun yavaşlamasının erken göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Fibonacci düzeltme seviyeleri de bu teknik sinyalleri destekliyor. Ethereum şu anda 23,6% düzeltme seviyesi (3.719 dolar) civarında hareket ediyor ve gözünü 38,2%–50% düzeltme aralığına (3.847–3.951 dolar) dikmiş durumda.

Kritik seviyeler açısından:

3.720 doların altında kalması, bir sonraki destek olarak 3.511 dolar psikolojik seviyesine doğru geri çekilme riski getirir.

Ethereum 4.055 doların üzerine çıkabilirse, kısa vadeli düşüş trendi geçersiz hale gelebilir ve fiyat 4.330–4.393 dolar aralığındaki 100 günlük hareketli ortalamaya doğru ilerleyebilir.

Ethereum İşlem Stratejisi ve Piyasa Görünümü

Kısa vadeli işlem açısından tablo temkinli bir iyimserlik sunuyor. 3.720–3.800 dolar aralığında oluşabilecek bir dipten alım fırsatı değerlendirilebilir. Bu senaryoda stop-loss seviyesi 3.680 dolar, kâr hedefleri ise 4.050–4.390 dolar olarak öne çıkıyor. Daha geniş trend yapısı hâlâ sağlam; artan open interest ve düşük fiyat seviyelerinde gözlemlenen erken birikim sinyalleri, bu durumu destekliyor.

Ethereum holds above $3,720 after a 11% slide. RSI rebounds from 24, hinting at cooling momentum. Watch $4,055 (61.8% Fib + key resistance) — a breakout there could open $4,330–$4,390. Below $3,720, risk extends to $3,511. pic.twitter.com/3yPHWvl7E5 — Arslan Ali (@forex_arslan) October 11, 2025

Makro volatilite azalır ve funding rate normalleşirse, Ethereum momentum kazanarak ay sonuna doğru 4.500 doları yeniden test edebilir. Uzun vadeli yatırımcılar için ise, son yaşanan ani düşüşler panik olarak değil, potansiyel değer fırsatı olarak değerlendirilebilir.

