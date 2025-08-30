Ethereum Fiyat Tahmini: 5 Milyar Dolarlık Bitcoin ETH’ye Taşındı, Sonunda Flippening Gerçekleşecek mi?

Ethereum yeniden gündemin merkezinde. Kripto piyasasının en büyük Bitcoin balinalarından biri, 5 milyar doların üzerinde BTC’yi Ethereum’a çevirdi. Bu dev hamle, uzun süredir tartışılan “Flippening” senaryosunu yeniden gündeme taşıdı.

Flippening, Ethereum’un piyasa değerinin bir gün Bitcoin’i geçmesi anlamına geliyor. Son işlemle birlikte yatırımcılar, ETH’nin piyasa hakimiyetini artırma potansiyelini daha yakından sorgulamaya başladı.

Balina Hamlesi Piyasayı Salladı

Blockchain analiz şirketleri, geçen hafta dikkat çeken işlemleri işaretledi. Arkham Intelligence verilerine göre, dev bir balina 1,1 milyar dolar değerinde Bitcoin’i Ethereum’a taşıdı.

Bu transferlerden sadece birkaç gün önce aynı balina 2,5 milyar dolarlık ETH alımı yapmıştı. Son haftalarda toplam dönüşüm 4,5 milyar doları aştı.

🔥HUGE: A $5B #Bitcoin whale is rotating into Ethereum.



Just shifted $1.1B $BTC to a new wallet



Already bought $2.5B $ETH last week



Now stacking even more $ETH through Hyperunit/HL pic.twitter.com/0i5T3LR6Ia — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) August 29, 2025

İşlemler Hyperliquid üzerinden gerçekleşti; balina spot ve vadeli işlemler açarak önceden açtığı long pozisyondan 33 milyon dolar kâr elde etti.

Şu anda elinde bulunan 220 binin üzerinde ETH ile bu balina, dünyanın en büyük ilk 5 ETH sahibi arasına girmiş durumda – hatta Ethereum Foundation’dan bile büyük olabileceği konuşuluyor.

Bitcoin, artan satış baskısıyla geçen hafta 4.000 dolar düştü.

Ethereum ise son bir ayda %14 yükseldi ve Bitcoin’in performansını 2’ye katladı.

Bu hareketler, balinanın 2025 döngüsünde Ethereum’a daha fazla güven duyduğunu açıkça gösteriyor.

Staking ve Kurumsal Akışlar Ethereum’u Destekliyor

Bu balina hareketi, Ethereum validator çıkış kuyruğunun tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Yaklaşık 5 milyar dolar değerinde ETH, çekim için bekliyor ve bu durum potansiyel satış baskısı endişesi yaratıyor. Unstaking süresi şimdi 19 günü geçti.

Buna rağmen analistler, kurumsal talebin bu riski büyük ölçüde dengelediğini belirtiyor. Sadece Ağustos ayında ABD’de listelenen Ether ETF’leri 4 milyar dolarlık net giriş gördü, bu da ETH’ye olan iştahı ortaya koyuyor.

Kurumsal hazinelerden Bitmine, portföyüne 190.500 ETH ekleyerek toplam ETH varlıklarını 1,7 milyon ETH’ye, yaklaşık 7,7 milyar dolara çıkardı.

On-chain veriler, her 1 ETH emisyonu için kurumların 35’ten fazla ETH aldığını gösteriyor. Bu durum, validator çıkışları olsa bile Ethereum’un artan kıtlığını ve talebin yüksek olduğunu doğruluyor.

Ethereum Teknik Görünüm

Ethereum fiyat tahmini yükseliş yönlü görünüm sergiliyor. Şu anda 4.391 dolardan işlem gören ETH, 4.865 dolar civarındaki yüksek seviyeleri test ettikten sonra konsolidasyon yaşıyor.

Fiyat, Ağustos başından gelen yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürüyor; bu da genel yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) 4.567 dolar, kısa vadeli direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Teknik açıdan, günlük kapanışın 4.567 dolar üzerinde gerçekleşmesi 4.665 doların yeniden test edilmesini tetikleyebilir, kırılım ise yolu 4.865 dolar ve psikolojik seviye 5.100 dolara açabilir.

Momentum göstergeleri de bu senaryoyu destekliyor. RSI 43 seviyesinde, ETH’nin yukarı yönlü hareket için hâlâ alanı var. MACD ise düşüş sinyali veriyor, 4.265 doların altına inmesi durumunda fiyatın 4.070 ve 3.865 dolara gerileme riski bulunuyor.

ETH holds trendline at $4,265 as whales & ETFs pour billions into the network. Eyes on $4,567 SMA—a breakout opens path to $5,100+, reviving the Flippening debate. pic.twitter.com/LUrWrc803g — Arslan Ali (@forex_arslan) August 30, 2025

İşlem için kritik seviyeler şöyle:

4.265 doların altında kapanış, satış sinyali olarak değerlendiriliyor.

4.567 dolar üzerinde oluşacak boğa yutan mum, 5.100 dolara kadar long pozisyon fırsatı sunuyor.

Flippening Gerçekleşir mi?

Ethereum hâlâ toplam piyasa değeri açısından Bitcoin’in gerisinde, ancak kurumsal girişler ve balina alımları dinamikleri değiştiriyor. Bitcoin dijital altın olarak öne çıkarken, Ethereum’un DeFi, tokenizasyon ve stablecoin alanlarındaki hakimiyeti giderek güçleniyor.

Balinanın 5 milyar dolarlık Ethereum transferi, Flippening’in kesin olacağını garanti etmese de, Bitcoin’e sadık yatırımcılar arasında bile Ethereum’un önümüzdeki yıllarda daha yüksek getiri sağlayabileceğine dair artan bir inancı yansıtıyor.

Ağ yükseltmeleri, ETF talebindeki artış ve kurumsal benimseme, Ethereum’un Bitcoin’in tahtını zorlama yolculuğunu her zamankinden daha inandırıcı kılıyor.

