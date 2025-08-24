Ethereum Fiyat Tahmini: ETH 20.000 Dolara Gider mi? İşte Veriler

Pazar günü Ethereum yaklaşık 4.770 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu seviye, bu ayın başında 4.100 dolara kadar gerileyen fiyatın ardından gerçekleşen keskin rallinin ardından istikrarlı bir seyir sergiliyor.

Bu fiyat hareketi, trader’lar ve analistler arasında yeni tartışmaları gündeme getirdi: Ethereum yalnızca konsolide mi oluyor, yoksa bu, $20,000 seviyesine doğru uzun bir yükselişin başlangıcı mı?

Ethereum Teknik Görünümü: Boğa Bayrağı ve Kırılma Potansiyeli

Teknik analiz açısından ETH güç kazanıyor ve bu da boğa yönlü Ethereum fiyat tahminini destekliyor. Fiyat hareketi, güçlü alım kararlılığını doğrulayan 4.900 dolarlık yükselişle birlikte boğa ABCD harmonik formasyonunu oluşturdu.

O zamandan bu yana ETH, direncin hemen altında konsolide oluyor ve bu, genellikle bir sonraki yükselişi işaret eden boğa bayrağı görünümü sergiliyor.

Ethereum is consolidating near $4,760 after a strong rally. Chart shows a bull flag under $4,900 resistance. A breakout could target $5,300–$5,700. #ETH #Crypto pic.twitter.com/xCZZVrDRLZ — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

Momentum olumlu seyrediyor. RSI 65 seviyesinde, güçlü talep gösteriyor ancak aşırı alım bölgesine geçmemiş durumda. MACD ise net bir şekilde boğa sinyali veriyor ve histogram çubuklarının genişlemesi momentumun arttığını gösteriyor.

Mumlar, daha yüksek dipler ve sıkışan konsolidasyon sergileyerek sağlıklı bir birikim olduğunu, yorgunluk yaşanmadığını işaret ediyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Öne çıkan kritik seviyeler: destekler 4.600 ve 4.420 dolar, direnç 4.900 dolar. Mum kapanışları 4.900 doların üzerinde gerçekleşirse, 5.300 dolara kadar alım fırsatı açılabilir ve kısa vadede 5.700 dolara, hatta psikolojik 6.000 dolara kadar uzanma olasılığı bulunuyor.

Ethereum On-Chain Verileri: Fonlama ve Açık Pozisyonlar Uyumlu

Grafiklerin ötesinde, Ethereum’un türev verileri de boğa senaryosunu destekliyor.

ETH Finansman Oranı – Kaynak: Coinglass

Büyük borsalarda fonlama oranları pozitif seyrediyor ancak aşırı ısınmış değil; bu durum, long pozisyonlardaki trader’ların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor, ancak ani düzeltmelere yol açabilecek aşırı kaldıraç bulunmuyor.

ETH Açık Faiz Oranı – Kaynak: Coinglass

Açık pozisyonlar ise durumu daha net ortaya koyuyor. Toplam ETH vadeli işlem OI 14,6 milyon ETH ($69,8 milyar) seviyesinde, bunun yüzde 20’si Binance’te, yüzde 15’i CME’de bulunuyor.

Artan açık pozisyonlar ve stabil fonlama birleşimi, piyasaya dengeli bir şekilde yeni sermaye girdiğini gösteriyor.

Funding rates are positive but not overheated — bulls in control without excess leverage. Open interest rising to $69.8B confirms fresh capital. Healthy setup for ETH’s next leg higher. 🚀#Ethereum pic.twitter.com/uUcxs3iJLp — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

Temmuz’daki aşırı kaldıraçlı long pozisyon sıkıştırmalarının aksine, mevcut ortam daha sağlıklı görünüyor; CME’de kurumsal birikim ve Binance’de istikrarlı perakende katılımı dikkat çekiyor.

Basitçe ifade etmek gerekirse, Ethereum rallisinin “yakıtı” artıyor, ancak dikkatsiz spekülasyon işaretleri yok.

ETH 20,000$ Yolunda: Ethereum’da Birikim Hızlanıyor

Kurumsal akışlar, balina birikimleri ve ETF talebi, Ethereum’un uzun vadeli hikayesini güçlendirmeye devam ediyor. Son on-chain veriler, büyük yatırımcıların pozisyonlarını artırdığını ve yalnızca Temmuz ayında ABD listeli ETH ETF’lerinin 1,6 milyon ETH’yi absorbe ettiğini gösteriyor; bu da fiyat için fiili bir taban oluşturuyor. Bu birikim trendi, birçok analistin bu piyasa döngüsü içinde ulaşılabilir gördüğü $20,000 tahmininin temelini oluşturuyor.

Trader’lar için kurulum basit: $4,900 üzerinde bir giriş ve $4,600 altında stop-loss, trendin devamına uyum sağlıyor; kısa vadede hedefler $5,300–$5,700 aralığında.

Yatırımcılar açısından ise, bugünkü konsolidasyon Ethereum’un bir sonraki yükselişi için üs kamp işlevi görebilir—makro destekler, düzenleyici netlik ve kurumsal benimsenme birleştiğinde, fiyatı $20,000 ve ötesine taşıyabilecek bir hareketin temeli atılıyor.

