Ethereum Fiyat Analizi: Steven McClurg’den Uyarı – BTC Yükselirken ETH Geri mi Kalacak?

Last updated: Ağustos 17, 2025

Ethereum (ETH) bugün %3’ün üzerinde yükselişle 4.500 doların üzerinde işlem görüyor, gün içi en yüksek seviyesi ise 4.563 dolar oldu. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para, kurumsal girişler ve iyileşen yatırımcı hissiyatıyla destek buluyor.

Ancak Canary Capital CEO’su Steven McClurg bu tabloya temkinli yaklaşıyor.

McClurg, Ethereum’un Momentumunu Reddediyor

Ethereum (ETH) güçlü seyrine rağmen, Canary Capital CEO’su Steven McClurg uzun vadeli potansiyeline şüpheyle yaklaşıyor.

McClurg, Ethereum’u “daha hızlı ve ucuz blokzincirlerin gölgesinde kalan eski bir teknoloji” olarak nitelendirdi. Solana ve Sui gibi ağları öne çıkaran McClurg, şirketinin Ethereum ETF başvurusu yapmadığını, buna karşın XRP, Hedera, CRO ve hatta Solana tabanlı bir meme coin için ETF girişiminde bulunduklarını hatırlattı.

Bu karamsar tablo, piyasadaki iyimser beklentilerle keskin bir tezat oluşturuyor. Amberdata Türev Ürünler Direktörü Greg Magadini, Ethereum’un geliştirici ekosistemini iPhone’un uygulama platformuna benzetti. Magadini’ye göre, ETH’nin Bitcoin karşısındaki değeri önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yükselebilir. Onun projeksiyonuna göre Ethereum fiyatı 8.000 ila 10.000 dolar aralığına ulaşabilir.

Kurumsal Talep Ethereum’u Güçlendiriyor – ETF Girişleri Rekor Kırdı

Ethereum (ETH), rekor seviyedeki kurumsal girişlerle güçlü yükselişini sürdürüyor. Ağustos 2025’te spot ETH ETF’lerine giren para 3 milyar doları aşarak aynı dönemdeki Bitcoin ETF’lerini geride bıraktı.

Bitmine Immersion Technologies ve Sharplink Gaming gibi büyük kurumlar, hazirandan bu yana 2 milyondan fazla ETH satın aldı. Bu alımlar Ethereum fiyatını kalıcı şekilde 4.000 doların üzerine taşıdı.

Geleneksel bankalar da giderek daha iyimser bir tablo çiziyor. Standard Chartered, yıl sonu ETH tahminini 4.000 dolardan 7.500 dolara yükseltti. Fundstrat’ın kurucu ortağı Thomas Lee ise Ethereum’un dijital ekonomideki rolünün güçlenmesiyle fiyatın uzun vadede 15.000 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Öne çıkan veriler

Ağustos 2025’te ETH ETF’lerine 3 milyar dolar giriş

Standard Chartered, yıl sonu hedefini 7.500 dolara çıkardı

Kurumlar Haziran’dan bu yana 2 milyon ETH biriktirdi

Balina Hareketi ve Teknik Görünüm – Ethereum’da Yükseliş Senaryosu Güçleniyor

Zincir üstü veriler, 1,5 yıl sonra 10.819 ETH (20,6 milyon $) unstake eden bir balinanın bu varlıkları Kraken’e transfer etmesiyle dikkat çekti. Yatırımcı bu süreçte 2,48 milyon $ faiz kazandı ve portföyüne 18,2 milyon $ ekledi. Bu hamle kısa vadeli satış baskısı yaratabilecek olsa da Ethereum’a yönelik uzun vadeli güvenin bir göstergesi olarak da yorumlanıyor.

Teknik açıdan ETH, 4.557 dolar seviyesinde yükselen kanal içinde konsolide oluyor. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.435 dolar desteği korunuyor ve her geri çekilmede alıcılar devreye giriyor. RSI 57 seviyesinde, aşırı ısınmadan momentumun güçlendiğine işaret ediyor. MACD ise boğa yönlü bir kesişim arıyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Öne çıkan seviyeler

Direnç: 4.610 $

Hedefler: 4.795 $ ve 4.965 $

Destek: 4.435 $ (altına sarkarsa 4.375 $ ve 4.170 $ test edilebilir)

İşlem stratejisi

4.610 $ üzerinde alım, 4.435 $ altına stop ile 4.965 $ hedeflenebilir. Daha temkinli yatırımcılar, desteğe yakın oluşacak “çekiç” ya da “yutan boğa” formasyonları gibi güçlü mum sinyallerini bekleyebilir.

