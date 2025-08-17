Ethereum Fiyat Analizi: Steven McClurg’den Uyarı – BTC Yükselirken ETH Geri mi Kalacak?
Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Ethereum (ETH) bugün %3’ün üzerinde yükselişle 4.500 doların üzerinde işlem görüyor, gün içi en yüksek seviyesi ise 4.563 dolar oldu. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para, kurumsal girişler ve iyileşen yatırımcı hissiyatıyla destek buluyor.
Ancak Canary Capital CEO’su Steven McClurg bu tabloya temkinli yaklaşıyor.
McClurg, Ethereum’un Momentumunu Reddediyor
Ethereum (ETH) güçlü seyrine rağmen, Canary Capital CEO’su Steven McClurg uzun vadeli potansiyeline şüpheyle yaklaşıyor.
McClurg, Ethereum’u “daha hızlı ve ucuz blokzincirlerin gölgesinde kalan eski bir teknoloji” olarak nitelendirdi. Solana ve Sui gibi ağları öne çıkaran McClurg, şirketinin Ethereum ETF başvurusu yapmadığını, buna karşın XRP, Hedera, CRO ve hatta Solana tabanlı bir meme coin için ETF girişiminde bulunduklarını hatırlattı.
Bu karamsar tablo, piyasadaki iyimser beklentilerle keskin bir tezat oluşturuyor. Amberdata Türev Ürünler Direktörü Greg Magadini, Ethereum’un geliştirici ekosistemini iPhone’un uygulama platformuna benzetti. Magadini’ye göre, ETH’nin Bitcoin karşısındaki değeri önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yükselebilir. Onun projeksiyonuna göre Ethereum fiyatı 8.000 ila 10.000 dolar aralığına ulaşabilir.
Kurumsal Talep Ethereum’u Güçlendiriyor – ETF Girişleri Rekor Kırdı
Ethereum (ETH), rekor seviyedeki kurumsal girişlerle güçlü yükselişini sürdürüyor. Ağustos 2025’te spot ETH ETF’lerine giren para 3 milyar doları aşarak aynı dönemdeki Bitcoin ETF’lerini geride bıraktı.
Bitmine Immersion Technologies ve Sharplink Gaming gibi büyük kurumlar, hazirandan bu yana 2 milyondan fazla ETH satın aldı. Bu alımlar Ethereum fiyatını kalıcı şekilde 4.000 doların üzerine taşıdı.
Geleneksel bankalar da giderek daha iyimser bir tablo çiziyor. Standard Chartered, yıl sonu ETH tahminini 4.000 dolardan 7.500 dolara yükseltti. Fundstrat’ın kurucu ortağı Thomas Lee ise Ethereum’un dijital ekonomideki rolünün güçlenmesiyle fiyatın uzun vadede 15.000 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.
Öne çıkan veriler
- Ağustos 2025’te ETH ETF’lerine 3 milyar dolar giriş
- Standard Chartered, yıl sonu hedefini 7.500 dolara çıkardı
- Kurumlar Haziran’dan bu yana 2 milyon ETH biriktirdi
Balina Hareketi ve Teknik Görünüm – Ethereum’da Yükseliş Senaryosu Güçleniyor
Zincir üstü veriler, 1,5 yıl sonra 10.819 ETH (20,6 milyon $) unstake eden bir balinanın bu varlıkları Kraken’e transfer etmesiyle dikkat çekti. Yatırımcı bu süreçte 2,48 milyon $ faiz kazandı ve portföyüne 18,2 milyon $ ekledi. Bu hamle kısa vadeli satış baskısı yaratabilecek olsa da Ethereum’a yönelik uzun vadeli güvenin bir göstergesi olarak da yorumlanıyor.
Teknik açıdan ETH, 4.557 dolar seviyesinde yükselen kanal içinde konsolide oluyor. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.435 dolar desteği korunuyor ve her geri çekilmede alıcılar devreye giriyor. RSI 57 seviyesinde, aşırı ısınmadan momentumun güçlendiğine işaret ediyor. MACD ise boğa yönlü bir kesişim arıyor.
Öne çıkan seviyeler
- Direnç: 4.610 $
- Hedefler: 4.795 $ ve 4.965 $
- Destek: 4.435 $ (altına sarkarsa 4.375 $ ve 4.170 $ test edilebilir)
İşlem stratejisi
4.610 $ üzerinde alım, 4.435 $ altına stop ile 4.965 $ hedeflenebilir. Daha temkinli yatırımcılar, desteğe yakın oluşacak “çekiç” ya da “yutan boğa” formasyonları gibi güçlü mum sinyallerini bekleyebilir.
Yeni Ön Satış Bitcoin Hyper ($HYPER) – Bitcoin Güvenliği Solana Hızıyla Buluşuyor
Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemini hızlandırmak için Solana Virtual Machine (SVM) tabanlı geliştirilen ilk Bitcoin-native Layer 2 çözümü olarak öne çıkıyor. Platform, düşük maliyetli akıllı kontratlar, dApp’ler ve meme coin yaratımıyla Bitcoin ağını yeni kullanım alanlarına taşıyor.
Bitcoin’in güvenliği ile Solana’nın performansını birleştiren proje, kesintisiz BTC köprüleme özelliğiyle güçlü fırsatlar sunuyor. Consult tarafından denetlenen proje, ölçeklenebilirlik, sadelik ve güven odaklı tasarlandı.
Yatırımcı ilgisi hızla artıyor. Ön satış 9,7 milyon doları aşarken, ayrılan token miktarı hızla tükeniyor.
Öne çıkan detaylar
- Satın alma: Resmî Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto veya banka kartı ile mümkün
- $HYPER token fiyatı: 0,012725 $
- Ön satış aşamasında fiyatın kısa süre içinde artması bekleniyor