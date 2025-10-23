Ethereum ETF’lerine Girişler Sürüyor: ETH Fiyatı Ekim Ayında Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum ETF’lerinin yüklü girişler görmeye devam etmesi ekim ayında güçlü fiyat artışları yaşanabileceği yönündeki beklentileri korudu. Kripto yatırımcıları şimdi Ethereum fiyatının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.

Son zamanlarda ETH fiyatında düşüş görülürken kurumsal yatırımcılar alım yapmaya devam etti. Salı günü altcoin fiyatının gerilemesiyle birlikte 141.7 milyon dolarlık alım gerçekleştirildi.

ETF akışları. Kaynak: TradingView.

Ethereum bu ay %10 değer kaybederken yatırımcılar bu düşüşten yararlanarak ETF’lere yatırım yaptı.

Piyasa genelinde de bu trend görülüyor. Kripto yatırım ürünlerine yönelik taleple birlikte Bitcoin ETF’leri 477 milyon dolar giriş gördü. Kripto yatırım ürünlerinin gördüğü girişler kurumsal yatırımcıların yükseliş beklediğini düşündürüyor.

Öte yandan yatırımcı duyarlılığı da pozitife dönmeye başladı. Birçok yatırımcı, kurumsal yatırımcı alımları, ETF girişleri ve DeFi sektörünün büyümesi gibi faktörlerin Ethereum’un güçlenmesini sağlayacağına inanıyor.

$ETH hard to be bearish on ETH when weekly support still holding



Little more consolidation around these levels and I’m expecting price discovery to begin towards $6k pic.twitter.com/MvQMzNN8xD — Johnny (@CryptoGodJohn) October 21, 2025

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Yükselişin Eşiğinde Olabilir mi?

ETF’lere yönelik talep devam ederken Ethereum fiyatı ise 4.000 dolar civarını yeniden test ediyor. Daha önce direnç işlevi gören bu bölge şimdi yükseliş trendini sürdürmek için korunması gereken bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Analistler de 4.000 dolar bölgesinin önemine dikkat çekiyor. X’te EtherWizz adıyla bilinen tanınmış kripto analisti, Ethereum fiyatının 4.000 dolar seviyesini koruması halinde düşüş beklemek için herhangi bir neden olmadığını söyledi.

1 günlük ETH / USD grafiği, boğa flaması formasyonu. Kaynak: TradingView.

Ethereum bu bölgeden güçlü bir şekilde sıçrarsa iki aylık boğa flaması formasyonunu kırabilir.

Öte yandan Ethereum’un momentum indikatörlerine bakıldığında RSI’nin nötr seviyeye yaklaştığı, MACD’nin ise sinyal çizgisinin altında olduğu ve aralarındaki mesafenin giderek açıldığı görülüyor. Hem RSI hem de MACD satış baskının arttığını gösteriyor.

Ethereum kısa vadede 3.700 dolar ve 3.800 dolar bölgesine gerileyebilir. ABD Merkez Bankası’nın (FED) önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı kripto piyasasının gidişatını belirleyecektir.

Ethereum’un formasyonu tamamen gerçekleşirse %105 artışla 8.000 dolar seviyesi görülebilir. ABD’nin 2026 yılında da faiz indirimlerini sürdürmesi halinde yatırımcıların risk iştahı artabilir ve bu durum da Ethereum fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

