Ethereum Cüzdanı MetaMask Stablecoin Çıkarmaya Hazırlanıyor

Consensys tarafından geliştirilen kripto cüzdanı MetaMask, MetaMask USD (mUSD) adlı bir stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor.

Today, we're announcing MetaMask USD ($mUSD) – MetaMask's native stablecoin. 🦊



MetaMask is the first self custodial wallet to launch a stablecoin, and we have big plans for it. 🧵👇 pic.twitter.com/bbUqYGWXJw — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) August 21, 2025

Böylece MetaMask bir stablecoin çıkaran ilk kripto cüzdanı olacak ve merkezi olmayan finans (DeFi) için bir köprü olarak konumunu güçlendirecek.

Geçen hafta stablecoin mUSD’nin geliştirildiğine dair spekülasyonlar yayılmaya başladı. Stablecoin lansmanı artık doğrulandı.

Stablecoin’lere İlgi Artıyor

Stablecoin mUSD, dünya genelinde stablecoin’lere yönelik ilginin arttığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. Stablecoin’lere ilginin artmasının sebepleri arasında bu coin’leri ödemeler ve alım satım alanlarındaki kullanım durumlarının giderek artması yer alıyor.

Ayrıca ABD’nin GENIUS Yasası’nı onaylayarak stablecoin’ler için düzenlemeleri netleştirmesi de sektöre yönelik güveni artırdı.

MetaMask, doğrudan cüzdan altyapısına entegre olacak şekilde tasarlanmış bir stablecoin çıkararak bu durumdan yararlanmayı hedefliyor.

Ethereum ve Linea ile Entegrasyon

Stablecoin mUSD, Ethereum’da ve Consensys’in katman 2 ağı Linea‘da mevcut olacak. Tokenin likidite artışını ve ağ büyümesini destekleyerek Linea’nın DeFi ekosisteminin gelişmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Stablecoin mUSD, merkezi olmayan uygulamalara ve DeFi protokollerine entegre olacak ve doğrudan cüzdan içinden takaslara, transferlere ve zincirler arası etkileşime imkan tanıyacak.

MetaMask, tüm bu işlevlerle kullanıcıların stablecoin tabanlı finansal hizmetlere erişimini sorunsuz hale getirmeyi amaçlıyor.

mUSD, Ödemelerde Kullanılabilecek

Tüm bunlara ek olarak mUSD’nin yıl sonuna kadar gerçek dünya ödemelerini de desteklemesi bekleniyor. Kullanıcılar, MetaMask Card aracılığıyla Mastercard’ın kabul edildiği milyonlarca noktada mUSD harcayabilecek.

Stablecoin’in günlük harcamalarda kullanılabilecek olması, MetaMask’ın stratejisinin kripto ekosisteminin dışına uzandığını gösteriyor.