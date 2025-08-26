Ethereum Bitcoin’i Solladı: Analistten ETH İçin 5 Bin Dolar Tahmini

Ethereum’un son zamanlarda güçlü bir ivme yakalayarak 4.300 doların üzerine yükselmesi, dünyanın en değerli ikinci kripto parasının yeni bir büyüme aşamasına girip girmediğine dair tartışmaların gündeme gelmesine yol açtı.

Analistler, Ethereum’un temelleri ve makroekonomik faktörler sayesinde önümüzdeki haftalarda yükselebileceğini düşünüyor.

Bitcoin Durağan Seyrederken Ethereum İvme Kazanıyor

Glonal kripto borsası Bitget’in CEO’su Gracy Chen, Bitcoin’in önümüzdeki iki hafta boyunca 110.000 dolar ile 120.000 dolar bandında seyretmesinin beklendiğini söyledi. Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lerine yatırımları, Bitcoin’i destekleyerek güçlü bir talep tabanı yaratıyor.

Chen, Ethereum’un iyi performans göstermeye hazır olduğunu düşünüyor ve ETH’nin 4.600 dolar ile 5.200 dolar bandında işlem görmesini bekliyor.

4.300 dolar seviyesi Ethereum için önemli bir kırılma seviyesi olarak görülüyor. Ethereum’un bu seviyeyi aşması, blok zincirine yönelik güçlü bir talep olduğunu gösteriyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da hisse senetlerinde ve dijital varlıklarda risk iştahını artırdı.

On August 22, Chair Powell spoke on the Federal Reserve’s monetary policy framework review.



Related materials:https://t.co/YlhoTfoVTYhttps://t.co/6f107U8PUuhttps://t.co/hpEG2BSI8R pic.twitter.com/oZdpYqJRkM — Federal Reserve (@federalreserve) August 22, 2025

Bu arada FED’in faiz oranlarına ilişkin açıklamalarının ardından piyasada risk iştahı artarken yatırımcı davranışlarında da değişiklik görüldü. On-chain verilerine göre balinalar Ethereum yatırımlarını artırmak için Bitcoin satıyor.

Balinalar Ethereum’a Yöneliyor

Ethereum’un merkezi olmayan finans (DeFi) ve gerçek dünya varlıklarını (RWA) tokenleştirme alanlarındaki kullanımının artması ETH’nin fiyatının yükselmesinde etkili oldu.

On-chain verileri, son günlerde büyük yatırımcıların 2 milyar dolar değerinde BTC’yi ETH’ye dönüştürdüğünü gösteriyor. Bu durum, Ethereum’un kısa vadeli gidişatına duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Ethereum, staking getirileri sunması nedeniyle de yatırımcılardan ilgi görüyor. Değer deposu işlevi gören Bitcoin’in aksine ETH, yatırımcıların staking işlemleri aracılığıyla pasif gelir elde etmesine imkan tanıyor.

5.000 Dolar Seviyesi Tarihe Karışabilir

RAAC’in Kurucusu Kevin Rusher, Ethereum’un 5.000 doların altındaki günlerinin sona erebileceğini söyledi.

Rusher, “ETH’nin hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kripto piyasasında kısa vadeli bir düşüş yaşansa da ETH’nin orta vadeli piyasa getirileri şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

Rusher, ETH’nin son 30 günde %17 değerlendiğini, Bitcoin’in ise bu süreçte %7’lik bir düşüş kaydettiğini ve bu durumun Ethereum’un nispeten daha güçlü olduğunun bir işareti olduğunu söyledi. Ayrıca Bitcoin hakimiyeti de %58.6’ya düştü. Bitcoin hakimiyetindeki bu düşüş de Ethereum’un dijital varlık alanındaki rolünün giderek arttığını gösteriyor.

Rusher, dijital varlık hazinelerinin ETH yatırımlarını artırmasının Ethereum’un iyi performans göstermesini sağladığını söyledi.

Bu arada Rusher, Avrupa Birliği’nin de dijital euro projesi için Ethereum’u değerlendirdiğini, bu gelişmenin ETH’nin pozisyonunu güçlendirebileceğini söyledi.

Makro Faktörler Büyümeyi Hızlandırabilir

Rusher, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin olası etkilerine işaret ederek faiz indirimi gerçekleşmesi halinde risk varlıklarının bireysel yatırımcı sermayesi çekebileceğini belirtti.

Rusher, Ethereum blok zincirinin potansiyelinin ortaya çıktığını ve ETH’nin yakında 5.000 doları aşmasıyla birlikte bu seviyenin altındaki fiyatların tarihe karışabileceğini söyledi.

Bitcoin dijital varlık alanındaki liderliğini koruyup spot ETF’ler aracılığıyla kurumsal yatırımcılardan yatırım çekmeye devam ederken, Ethereum da artan kullanım durumları, staking getirileri ve kurumsal yatırımcı ilgisi sayesinde eşsiz bir konuma sahip.

Balinaların Ethereum’a yönelmesi ve ETH’nin potansiyelinin ortaya çıkmasıyla birlikte kripto piyasasının bir sonraki rallisinin liderinin Ethereum olabileceği düşünülüyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.