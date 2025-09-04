Ethereum Balinası Dev Miktarda ETH’yi Binance’den Stakinge Taşıdı – Altcoin Sezonu Yaklaşıyor mu?

Ethereum (ETH) son yedi gündür fiyat açısından yatay seyrediyor ve 4.500 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Ancak Binance borsasındaki son hareketler, varlığın değerinde önemli bir artış olabileceğine işaret ediyor.

Balinadan 60 Bin ETH Staking Hamlesi

Whale Alert verilerine göre, bu sabah Binance Spot’tan 60.000 ETH (yaklaşık 261,5 milyon dolar) Binance Beacon Chain staking adresine taşındı. Bu hamle, yatırımcının ETH’yi getiri elde etmek amacıyla kilitlemesi anlamına geliyor ve piyasaya güçlü bir güven sinyali veriyor.

Yedi gündür belirgin bir yükseliş kaydedilmese de Ethereum boğaları, artan staking ve daralan arz ile birlikte doğal bir fiyat artışı bekliyor. Özellikle kurumsal alımların hız kazanması dikkat çekiyor.

Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 44 milyon dolar değerinde 10.000 ETH satın alarak bir holding şirketi üzerinden stratejik Ethereum rezervi oluşturma sinyali verdi.

4.500 Doların Üzerinde Kırılım Bekleniyor

Son 24 saatte Ethereum %1,94 yükselerek 4.427 dolardan işlem görüyor. Gün içinde 4.489,20 doları test eden ETH, 4.500 dolar direncinde reddedildi. İşlem hacmi %0,20 artarak 31 milyar dolara ulaştı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 54,47 seviyesinde bulunan Ethereum, alım baskısı yeniden başlamadan önce hâlâ yukarı yönlü hareket için alan barındırıyor. Piyasa katılımcıları, ETH’nin 4.500 doları kırarak 5.000 dolar seviyesinde kalıcılık sağlayabileceğini öngörüyor.