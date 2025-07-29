BTC $117,676.13 -0.19%
ETH $3,768.78 -0.46%
SOL $181.63 -1.85%
PEPE $0.000011 -4.72%
SHIB $0.000013 -2.14%
DOGE $0.22 -2.59%
XRP $3.15 0.08%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

Eski Goldman Sachs Analistinden XRP İçin Şok Tahmin: 2030’da Bu Seviyeye Ulaşabilir!

Ripple XRP
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
Eski Goldman Sachs Analistinden XRP İçin Şok Tahmin: 2030’da Bu Seviyeye Ulaşabilir!

Kripto para topluluğu, eski Goldman Sachs analisti ve EasyA’nın kurucu ortağı Dom Kwok’un XRP için yaptığı çarpıcı fiyat tahminiyle çalkalanıyor. Kwok, XRP’nin 2030 yılına kadar 1.000 dolara ulaşabileceğini öngörerek tartışmaların fitilini ateşledi.

Kwok’un uzun vadeli bu ultra yükseliş senaryosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok XRP yatırımcısı, bu tahmini projeye olan inançlarının bir yansıması olarak değerlendirirken, bazı isimler ise böylesine dev bir sıçramanın nasıl mümkün olabileceğini sorguluyor. Çünkü XRP’nin 1.000 dolara ulaşması, token fiyatında yaklaşık %31.445’lik bir artış ve trilyonlarca dolarlık bir piyasa değeri anlamına geliyor.

Dom Kwok’un yakın ve orta vadeye dair XRP fiyat tahminleri ise daha temkinli: 5 ila 20 dolar aralığında. Bu öngörüler bile mevcut seviyelerin oldukça üzerinde.

CoinMarketCap verilerine göre XRP, şu anda 3,12 dolardan işlem görüyor ve yaklaşık 185 milyar dolarlık piyasa değeriyle piyasanın en büyük üçüncü kripto para birimi konumunda yer alıyor.

Kwok’un iddialı XRP fiyat tahmini, yatırımcılar arasında yeni bir heyecan dalgası yaratmış durumda. Ancak 1.000 dolarlık hedefin gerçekleşmesi için yalnızca zaman değil, çok daha geniş çaplı benimseme ve regülasyon gelişmeleri de gerekeceği açık.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Trump'ın Kripto Projesi World Liberty Financial 1 Milyon Dolarlık Ethereum Satın Aldı
2025-07-29 19:29:00
Google’ın Yapay Zekâsı Gemini 2025 Sonu İçin XRP, Shiba Inu ve Pepe Fiyat Tahminlerini Açıkladı
2025-07-29 18:22:52
Ekonomik Belirsizlikte Güvenli Liman Arayanlara: Bitcoin’e Yöneliş Büyüyor, Akıllı Cüzdanla Otomatik Yatırım – ICO 14.3M$’a Ulaştı!
2025-07-29 17:30:05
Eski Goldman Sachs Analistinden XRP İçin Şok Tahmin: 2030’da Bu Seviyeye Ulaşabilir!
2025-07-29 17:33:23
TOKEN6900 ICO’suyla 1.3 Milyon Dolar Topladı: Yatırımcılara Tek Sunduğu Şey Ruhani Vibes!
2025-07-29 16:08:56
XRP Yatırımcıları İçin Airdrop Duyurusu Yapıldı! XRP Fiyatı Ne Olur?
2025-07-29 17:48:23
Analistten Dikkat Çeken Solana ETF Yorumu: SOL Fiyatı 500 Dolar Olur mu?
2025-07-29 14:45:58
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Endüstri Sohbetleri
PENGU Dogecoin’i Solladı: %200’lük Fiyat Artışı Mümkün mü?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-07-29 19:48:36
Altcoin Haberleri
Trump’ın Kripto Projesi World Liberty Financial 1 Milyon Dolarlık Ethereum Satın Aldı
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-07-29 19:29:00
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi