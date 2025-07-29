Eski Goldman Sachs Analistinden XRP İçin Şok Tahmin: 2030’da Bu Seviyeye Ulaşabilir!

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Kripto para topluluğu, eski Goldman Sachs analisti ve EasyA’nın kurucu ortağı Dom Kwok’un XRP için yaptığı çarpıcı fiyat tahminiyle çalkalanıyor. Kwok, XRP’nin 2030 yılına kadar 1.000 dolara ulaşabileceğini öngörerek tartışmaların fitilini ateşledi.

right before we drop that $1,000 $XRP price target right on the NYSE floor 🫳🎤 pic.twitter.com/C44DNwWIuU — Dom (Bull/ish) | EasyA (@dom_kwok) July 28, 2025

Kwok’un uzun vadeli bu ultra yükseliş senaryosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok XRP yatırımcısı, bu tahmini projeye olan inançlarının bir yansıması olarak değerlendirirken, bazı isimler ise böylesine dev bir sıçramanın nasıl mümkün olabileceğini sorguluyor. Çünkü XRP’nin 1.000 dolara ulaşması, token fiyatında yaklaşık %31.445’lik bir artış ve trilyonlarca dolarlık bir piyasa değeri anlamına geliyor.

Dom Kwok’un yakın ve orta vadeye dair XRP fiyat tahminleri ise daha temkinli: 5 ila 20 dolar aralığında. Bu öngörüler bile mevcut seviyelerin oldukça üzerinde.

CoinMarketCap verilerine göre XRP, şu anda 3,12 dolardan işlem görüyor ve yaklaşık 185 milyar dolarlık piyasa değeriyle piyasanın en büyük üçüncü kripto para birimi konumunda yer alıyor.

Kwok’un iddialı XRP fiyat tahmini, yatırımcılar arasında yeni bir heyecan dalgası yaratmış durumda. Ancak 1.000 dolarlık hedefin gerçekleşmesi için yalnızca zaman değil, çok daha geniş çaplı benimseme ve regülasyon gelişmeleri de gerekeceği açık.