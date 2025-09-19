Eric Trump’tan Kripto Yorumu: ABD Dolarını Kurtarabilir!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Eric Trump, kripto paraların ABD’ye sermaye çekerek ABD dolarını “kurtarabileceğini” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Financial Times’a verdiği röportajda dijital varlık patlamasının trilyonlarca dolarlık küresel sermayeyi ABD’ye çekebileceğini belirtti.

Trump, Bitcoin madenciliği ve finansal bağımsızlığın Amerika’da bir tür finansal devrime yol açabileceğini söyleyerek “bunun ABD dolarını kurtarabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın yorumları, Nasdaq’da American Bitcoin Corp’un halka arzını kutlamasının ardından geldi. Trump, American Bitcoin’de 500 milyon dolardan fazla hisseye sahip.

American Bitcoin Corp, bu yılın başlarında American Bitcoin ve Gryphon Digital Mining’in birleşmesiyle ortaya çıktı ve şu anda ABTC koduyla işlem görüyor.

ABD Dolarının Zayıflaması, FED’in Temkinli Gevşeme Politikalarını Yansıtıyor

Trump’ın yorumları ABD dolarının zayıfladığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve FED’e uyguladığı baskı yatırımcılar arasında huzursuzluğa yol açtı.

FED bu hafta çarşamba günü yılın ilk faiz indirimini gerçekleştirerek enflasyon ve kamu borcunun dolara baskı uygulamaya devam edeceğine dair endişeleri artırdı.

Donald Trump göreve başladığından bu yana faizlerin düşürülmesi için çağrıda bulunuyor. Ayrıca Trump, Amerika’yı dünyanın kripto merkezi yapma sözü vererek Bitcoin ve diğer tokenlerin rekor seviyeleri görmesinde etkili oldu.

Trump Ailesinin Kripto Girişimleri

Trump ailesinin kripto girişimleri arasında Truth Social Bitcoin ETF, Donald Trump ve Melania Trump’ın isimlerini taşıyan meme coin’ler ve Trump Media & Technology Group ile bağlantılı bir stablecoin girişimi bulunuyor.

Geçen ay Hong Kong’da gerçekleştirilen Bitcoin 2025 Asia konferansında konuşan Eric Trump, Bitcoin’in nihayetinde 1 milyon dolara ulaşacağı yönündeki tahminin açıkladı. Trump, hükümetlerin, şirketlerin ve varlıklı ailelerinin kripto talebine işaret ederek, “Herkes Bitcoin istiyor. Herkes Bitcoin alıyor” ifadelerini kullandı.

Eric Trump, Amerika’nın en büyük bankalarının yardımı olmadan kripto sayesinde büyük şirketler kurduğunu, bunun “büyük bankalardan ve modern finanstan alınan intikam olduğunu” söyledi.

Trump Ailesinin Stablecoin’lerle Bağlantısı

Stablecoin’ler, kripto ve bankacılık arasında önemli bir alan olarak öne çıkıyor. ABD’li bankacılar, stablecoin’lerin birikim hesaplarından daha fazla getiri sunmaları durumunda kullanıcıların bu varlıklara yönelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Beyaz Saray ise Tether ve Circle gibi stablecoin ihraççılarını ABD Hazine tahvilleri satın almaları için teşvik etti. Bu, tahvil piyasasını desteklemek için atılan bir adım olarak görülüyor.

Bu arada Eric Trump geçen yıl World Liberty Financial Inc’yi kurdu. World Liberty Financial’ın ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin’i bulunuyor. Resmi açıklamalara göre, Donald Trump’ın 2024 sonu itibariyle 15 milyar WLFI tokeni bulunuyordu.