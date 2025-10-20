Elon Musk’tan Floki Paylaşımı! Meme Coinin Fiyatı Fırladı, Yükseliş Devam Eder mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Elon Musk’ın Floki hakkında paylaşım yapması tokenin güçlü bir fiyat artışı yaşamasını sağladı.

Elon Musk’ın Shiba Inu cinsi köpeğini X’in yeni CEO’su yaptığı yönündeki şaka amaçlı paylaşımının ardından meme coin son 24 saatte %30’luk bir fiyat artışı yaşadı.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

Elon Musk’ın “FLOKI geri döndü” şeklindeki paylaşımı son üç ayda %43 değer kaybeden meme coinin yeniden hareketlenmesini sağladı.

Floki fiyatındaki bu artış Elon Musk’ın kripto paralar konusundaki paylaşımlarının etkisini gözler önüne seriyor. Musk daha önce de Dogecoin, Kekius Maximus ve Pnut hakkında paylaşımlar yaparak bu tokenlerin güçlü fiyat artışları yaşamasını sağlamıştı.

“Bonk Guy” ismiyle bilinen kripto yorumcusu, Elon Musk’ın Floki’ye desteğinin devam etmesi halinde güçlü fiyat artışları yaşanabileceğini söyledi.

Bonk Guy, “Elon Musk daha önce böyle bir şey yaptığında Floki fiyatı kaç kat artmıştı?” dedi.

Bu arada Valour Floki (FLOKI) SEK’in piyasaya sürülmesiyle birlikte Floki Avrupa piyasalarına girdi.

Floki’nin Avrupa’nın spot piyasalarına girmesi, tokene yönelik talebin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.

Floki Fiyat Tahmini: Floki 10 Kat Değerlenir mi?

Elon Musk’ın desteği Floki’nin değerlenmesini sağlarken, tokenin fiyat grafiğinde 0.000064 dolardaki talep bölgesinde güçlü bir ikili dip formasyonu görülüyor.

Bu bölge 15 aylık yükselen kanalın alt sınırıyla örtüşüyor. Söz konusu bölge daha önce güçlü fiyat desteği sağlayarak fiyat artışlarını tetiklemişti.

1 günlük FLOKI / USDT grafiği, simetrik üçgen formasyonu. Kaynak: TradingView.

Momentum indikatörleri de yükselişi destekliyor. RSI 50’nin (nötr) üzerine çıkarken, MACD histogramı ise sinyal çizgisinin üzerine çıkarak altın kesişim (golden cross) oluşturmak üzere.

Floki için kritik kırılım eşiği 0.000115 dolarda bulunuyor. Bu seviye desteğe dönüşürse güçlü bir yükseliş görülebilir.

Bu durumda Floki fiyatı 0.00035 dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden görebilir ve fiyat keşfi aşamasına girerek yaklaşık 10 kat artışla 0.00095 doları hedefleyebilir.

Snorter Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasadaki alternatif kripto projeleri değerlendirmek isteyen yatırımcılar yeni ön satış projelerine göz atabilirler.

Yeni bir ön satış projesi olan Snorter ($SNORT), yüksek potansiyelli projeleri tespit etmek isteyen yatırımcıların tercihi haline geldi.

Alım satım botu Snorter’ın özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli işlemler, kopya ticareti (copy trading) ve rug-pull vakalarından koruma yer alıyor.

Ayrıca Snorter yatırımcıların doğru zamanda kar almalarına imkan tanıyor.

Snorter Bot ve diğer popüler alım satım botları.

Sıradan alım satım botlarından farklı olan Snorter, yatırımcıların potansiyel barındıran projeleri tespit etmelerine yardımcı oluyor.

Öte yandan makroekonomik faktörlerin meme coinlerin sermaye çekmesini sağlaması Snorter’ı çok daha kıymetli hale getiriyor.

Projenin ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 5.25 milyon dolar fon toplandı.

Projenin resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilir ve erkenden SNORT token satın alabilirsiniz.

