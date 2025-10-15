Elon Musk’tan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu! BTC Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte %1’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 12 bin dolar civarında işlem görüyor. Kripto piyasasının toplam değeri ise 3.82 trilyon dolar seviyesinde. Peki kripto para dünyasında neler oluyor? İşte son gelişmeler.

Elon Musk’ın Bitcoin hakkında yorum yaparak “enerji tabanlı” ve “enflasyona dayanıklı” olduğunu söylemesi BTC’nin yeniden odak noktası haline gelmesini sağladı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel piyasalardaki risklerin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Bu arada Japonya merkezli bir yatırım şirketi olan Metaplanet şu anda 3.5 milyar dolar değerinde BTC’ye sahip olduğu halde değerlemesinde sert bir düşüş görüldü.

Elon Musk Bitcoin’in “Enerji Tabanlı ve Enflasyona Dayanıklı” Olduğunu Söyledi

Tesla CEO’su Elon Musk, Bitcoin’in enerji tabanlı ve enflasyona dayanıklı olduğunu söyleyerek BTC ile “sahte” itibari paraları karşılaştırdı. Musk, hükümetlerin istedikleri zaman basabildikleri itibari paranın aksine BTC’nin proof-of-work modelinin sahte enerji üretimini engellediğini söyledi.

Musk, FTX’in iflasının ardından uzun süreli bir ayı piyasasının yaşanacağını öngördüğü 2022’den bu yana Bitcoin hakkında çok fazla konuşmuyor. Musk’ın Bitcoin hakkında yorumları, Bitcoin’in enflasyondan korunma aracı olarak rolünü ve madenciliğin enerji tüketimine ilişkin endişelere rağmen yapay zeka odaklı ekonomideki önemini gözler önüne serdi.

JUST IN: 🇺🇸 Elon Musk says, “#Bitcoin is based on energy: you can issue fake fiat currency, and every government in history has done so, but it is impossible to fake energy.” pic.twitter.com/5cSOGzZINp — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 14, 2025

Musk’ın yorumlarının ardından Bitcoin yeniden ivme kazanarak 111.000 dolara doğru yükseldi.

IMF Küresel Piyasa Riskleri Konusunda Uyarıda Bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel piyasaların ticaret gerilimleri, yüksek borç seviyeleri ve artan varlık fiyatları gibi riskler konusunda kayıtsız kaldığı konusunda uyarıda bulundu. IMF, ani güven kaybının büyük bir düşüşe yol açabileceğini söyledi.

The IMF just issued a stark warning: risk asset prices are "well above fundamentals," raising the odds of a "disorderly" market correction.



The International Monetary Fund's semiannual Global Financial Stability Report, released Tuesday morning, warns that investors have grown… pic.twitter.com/6BUOSaAWwQ — Aiime (@Aiime_ai) October 14, 2025

IMF’nin bu uyarısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurarak hem Bitcoin hem de hisse senedi piyasalarını sarsmasının ardından geldi. IMF, hükümetlerin kripto paraları ve stablecoinleri denetlemesi ve mali açıkları azaltması gerektiğini söyledi.

Kısa vadeli volatiliteye rağmen Bitcoin’in hızla toparlanması yatırımcıların kripto paranın uzun vadeli performansına duyduğu güveni gösteriyor.

Metaplanet’in Değeri BTC Varlıklarının Değerinin Altına Düştü

Japonya’nın önde gelen Bitcoin yatırımcılarından biri olan Metaplanet’in değeri ilk kez Bitcoin varlıklarının değerinin altına düştü. Şirketin mNAV değerinin 0.99’a düşmesi, Metaplanet’in değerinin sahip olduğu 3.5 milyar dolarlık 30.823 BTC’nin altında olduğunu gösteriyor.

Sık sık Bitcoin satın almasıyla bilinen Metaplanet, iki hafta önce Bitcoin alımlarını durdu. Metaplanet hisselerinin haziran ayından bu yana %75 değer kaybetmesi yatırımcıların ihtiyatlı yaklaşımını ve büyük şirketlerin Bitcoin hazine stratejilerine ilişkin belirsizlikleri gözler önüne seriyor.

Metaplanet’s market-to-Bitcoin NAV just dropped below 1 for the first time ever, meaning the company’s market value is now less than the value of its Bitcoin holdings.



Metaplanet is trading at a discount to its Bitcoin, a rare event for one of the largest public BTC holders. pic.twitter.com/yW8EKavdXX — Satoshi Club (@esatoshiclub) October 14, 2025

Analistler bu durumun Metaplanet’in stratejisinin zayıflığından ziyade piyasadaki yanlış fiyatlamadan kaynaklandığını düşünüyor. Analistlere göre şirketin Bitcoin rezervi ve uzun vadeli yatırım planları bilançosunun gücüne duyulan güveni destekliyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini: Üçlü Dip Formasyonunda Hedef Seviye 130.000 Dolar mı?

Bitcoin (BTC/USD) 109.600 dolar civarında üçlü dip formasyonu oluşturuyor. 109.600 dolar seviyesi eylül ayından bu yana birçok kez trend dönüşünü tetikledi. BTC grafiğindeki üçlü dip formasyonu satış baskısının azaldığını gösteriyor.

Bitcoin’in iki saatlik grafiğine bakıldığında 116.676 dolardaki 100 günlük SMA’nın 116.108 dolardaki 0.5 Fibonacci geri çekilme seviyesini geçtiği görülüyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI aşırı satış seviyelerinden 47’ye yükselerek düşüş ivmesinin zayıfladığının sinyallerini verdi. 114.500 doların üzerindeki bir yutan boğa mumu formasyonu doğrulayacak ve kısa vadeli alımları güçlendirecektir.

Bitcoin düşen kanal içinde işlem görmeye devam ediyor ancak TradingView’in tahminlerine göre 119.800 dolara doğru bir yükseliş görülebilir. Bitcoin 120.000 doların üzerinde kapanış yaparsa konsolidasyon aşamasından toparlanma aşamasına geçerek 125.000 dolar ve 130.000 dolar seviyelerini hedefleyebilir.

Volatilitenin azalması ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin etkisiyle Bitcoin fiyatı ivme yakalayarak 4. çeyrekte güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

