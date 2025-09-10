BTC $113,723.51 1.98%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Elektrikli Otomobil Üreticisinden RLUSD Hamlesi! XRP Fiyatı Yükselir mi?

Ripple RLUSD XRP
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Zehra Ahmed
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Elektrikli araç üreticisi VivoPower, XRPL ekosisteminin Ripple USD (RLUSD) tokeniyle ödemeleri kabul edeceğini duyurdu. Peki bu gelişme XRP fiyat tahminlerini nasıl etkiler? XRP fiyatı yükselir mi?

Şirket, bu hafta başında yapılan bir basın açıklamasında müşterilerin bankacılık masraflarından tasarruf edebileceğini ve kontrol sürecinin hızlanacağını söyledi.

Bu arada VivoPower, kısa bir süre önce 20 milyon VVPR hissesi satarak elde ettiği 21 milyon doları XRP’ye yatırım yapmak için kullandı.

Öte yandan Ripple USD ise Aralık 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana hızlı bir şekilde büyüdü ve piyasa değeri 700 milyon doları aştı.

VVPR’nin hisseleri bugün piyasa açılışından önce %1.3’lük bir artış yaşadı. XRP ise son 24 saatte %1.3 ve bir haftada %4’lük bir düşüş kaydetti.

XRP Fiyat Tahmini: XRP’nin 3.40 Doları Aşması Gerekiyor

XRP’nin günlük grafiğine bakıldığında kilit dirence ulaştığı ve yükseliş ivmesinin hız kazanması durumunda yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirebileceği görülüyor.

xrp fiyat grafiği

XRP’nin yükseliş eğiliminin doğrulanması için 3.40 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

Bu durumda 6 dolara doğru bir yükseliş görülebilir. XRP’nin bu seviyeye ulaşması yaklaşık %99’luk bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu arada Maxi Doge (DOGE) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı 2 Milyon Dolara Yaklaştı

Yeni bir kripto ön satış projesi olan Maxi Doge (MAXI), ön satışında yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

maxi doge kripto ön satışı

Projenin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a aktarılacak ve bu fonlar 1000 kata varan kaldıraçla yükselme potansiyeli olan projelere yatırılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak MAXI token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
