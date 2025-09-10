Elektrikli Otomobil Üreticisinden RLUSD Hamlesi! XRP Fiyatı Yükselir mi?

Elektrikli araç üreticisi VivoPower, XRPL ekosisteminin Ripple USD (RLUSD) tokeniyle ödemeleri kabul edeceğini duyurdu. Peki bu gelişme XRP fiyat tahminlerini nasıl etkiler? XRP fiyatı yükselir mi?

$VVPR – VivoPower's

🔹Tembo to Accept Ripple USD (RLUSD) Stablecoin for Payments

🔹Partners with Doppler Finance for Institutional XRP and RLUSD Yield Programs: Maximizing Returns on Crypto Treasury Strategy

🔹Low Float/ OS near 4.5M shares



👆 1.1% PreM/ $5.02 pic.twitter.com/Z6rUJ9G3nz — John Zidar aka/ Stock Wizard (@JohnZidar) September 8, 2025

Şirket, bu hafta başında yapılan bir basın açıklamasında müşterilerin bankacılık masraflarından tasarruf edebileceğini ve kontrol sürecinin hızlanacağını söyledi.

Bu arada VivoPower, kısa bir süre önce 20 milyon VVPR hissesi satarak elde ettiği 21 milyon doları XRP’ye yatırım yapmak için kullandı.

Öte yandan Ripple USD ise Aralık 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana hızlı bir şekilde büyüdü ve piyasa değeri 700 milyon doları aştı.

VVPR’nin hisseleri bugün piyasa açılışından önce %1.3’lük bir artış yaşadı. XRP ise son 24 saatte %1.3 ve bir haftada %4’lük bir düşüş kaydetti.

XRP Fiyat Tahmini: XRP’nin 3.40 Doları Aşması Gerekiyor

XRP’nin günlük grafiğine bakıldığında kilit dirence ulaştığı ve yükseliş ivmesinin hız kazanması durumunda yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirebileceği görülüyor.

XRP’nin yükseliş eğiliminin doğrulanması için 3.40 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

Bu durumda 6 dolara doğru bir yükseliş görülebilir. XRP’nin bu seviyeye ulaşması yaklaşık %99’luk bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu arada Maxi Doge (DOGE) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı 2 Milyon Dolara Yaklaştı

Yeni bir kripto ön satış projesi olan Maxi Doge (MAXI) , ön satışında yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Projenin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a aktarılacak ve bu fonlar 1000 kata varan kaldıraçla yükselme potansiyeli olan projelere yatırılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak MAXI token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.