El Salvador Ulusal Bitcoin Gününü Kutluyor: 21 BTC Satın Aldı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin Bitcoin Yasası’nın dördüncü yıldönümünü kutlamak için 21 BTC satın aldığını açıkladı.

Bitcoin Office verilerine göre, Orta Amerika ülkesi Mart 2024’ten beri her gün 1 BTC satın alıyor.

El Salvador şu anda değeri 701 milyon dolardan fazla olan 6.313,18 Bitcoin’e sahip. Ülke, son 7 günde 28 BTC satın aldı.

Buying 21 bitcoin for Bitcoin Day. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 7, 2025

Bu satın alma işlemi, El Salvador’un piyasadaki dalgalanmaya rağmen yatırım stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

El Salvador, Eylül 2021’de Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etti ve ülkenin Bitcoin Ofisi de bugünü ‘Bitcoin Günü’ ilan etti.

El Salvador’un BTC Alımları ve IMF Anlaşması

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), El Salvador Aralık 2024’te 1.4 milyar dolarlık bir kredi anlaşması yaptığı için Bitcoin alımlarını durdurdu.

Bu anlaşma kapsamında kamu kuruluşlarının BTC alımlarını durdurması gerekiyor. Ayrıca anlaşmaya göre hükümetin de Chivo cüzdan programından çıkması gerekiyor.

IMF uzun bir süredir El Salvador’un Bitcoin stratejisini eleştiriyor. IMF, 2021 yılında ülkenin Bitcoin’i resmi para birimi yapmasının “makroekonomik, finansal ve hukuki sorunlara” yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

El Salvador, IMF ile yapılan kredi anlaşmasının şartlarına rağmen her gün 1 Bitcoin satın almayı sürdürdü.

Öte yandan ülke, Bitcoin hazinesini 14 farklı adrese paylaştırdığını duyurdu. Buradaki amaç, kuantum bilgisarlarının yarattığı tehditlere yönelik endişeler nedeniyle güvenliği artırmaktı. Hükümet, BTC hazinesini şimdiye kadar tek bir cüzdanda tutuyordu.

🇸🇻 El Salvador fortified its treasury by splitting its $682M BTC holdings into 14 separate addresses to guard against quantum computing threats.#Bitcoin #ElSalvadorhttps://t.co/pSeC02I2Fm — Cryptonews.com (@cryptonews) September 1, 2025

Bitcoin Günü

El Salvador Bitcoin Ofisi, ülkenin Bitcoin konusunda kaydettiği ilerlemeleri paylaştı. Bunlar arasında El Salvador’un “Bitcoin Ülkesi” olarak anılmaya başlaması da yer alıyor.

🥳EL SALVADOR CELEBRATES BITCOIN DAY!



The Bitcoin Office is proud to have been building BITCOIN COUNTRY for three of the four years since El Salvador made bitcoin legal tender.



🇸🇻 Guided by EXCELLENCE ONLY, our results prove that builders can just build extraordinary things:… pic.twitter.com/BReo1zC2pZ — The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) September 7, 2025

Ayrıca Bitcoin Ofisi, 2025 yılı itibariyle yaklaşık 80.000 kamu görevlisinin Bitcoin sertifikası aldığını söyledi.