El Salvador Ulusal Bitcoin Gününü Kutluyor: 21 BTC Satın Aldı

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin Bitcoin Yasası’nın dördüncü yıldönümünü kutlamak için 21 BTC satın aldığını açıkladı.

Bitcoin Office verilerine göre, Orta Amerika ülkesi Mart 2024’ten beri her gün 1 BTC satın alıyor.

El Salvador şu anda değeri 701 milyon dolardan fazla olan 6.313,18 Bitcoin’e sahip. Ülke, son 7 günde 28 BTC satın aldı.

Bu satın alma işlemi, El Salvador’un piyasadaki dalgalanmaya rağmen yatırım stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

El Salvador, Eylül 2021’de Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etti ve ülkenin Bitcoin Ofisi de bugünü ‘Bitcoin Günü’ ilan etti.

El Salvador’un BTC Alımları ve IMF Anlaşması

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), El Salvador Aralık 2024’te 1.4 milyar dolarlık bir kredi anlaşması yaptığı için Bitcoin alımlarını durdurdu.

Bu anlaşma kapsamında kamu kuruluşlarının BTC alımlarını durdurması gerekiyor. Ayrıca anlaşmaya göre hükümetin de Chivo cüzdan programından çıkması gerekiyor.

IMF uzun bir süredir El Salvador’un Bitcoin stratejisini eleştiriyor. IMF, 2021 yılında ülkenin Bitcoin’i resmi para birimi yapmasının “makroekonomik, finansal ve hukuki sorunlara” yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

El Salvador, IMF ile yapılan kredi anlaşmasının şartlarına rağmen her gün 1 Bitcoin satın almayı sürdürdü.

Öte yandan ülke, Bitcoin hazinesini 14 farklı adrese paylaştırdığını duyurdu. Buradaki amaç, kuantum bilgisarlarının yarattığı tehditlere yönelik endişeler nedeniyle güvenliği artırmaktı. Hükümet, BTC hazinesini şimdiye kadar tek bir cüzdanda tutuyordu.

Bitcoin Günü

El Salvador Bitcoin Ofisi, ülkenin Bitcoin konusunda kaydettiği ilerlemeleri paylaştı. Bunlar arasında El Salvador’un “Bitcoin Ülkesi” olarak anılmaya başlaması da yer alıyor.

Ayrıca Bitcoin Ofisi, 2025 yılı itibariyle yaklaşık 80.000 kamu görevlisinin Bitcoin sertifikası aldığını söyledi.

