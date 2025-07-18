Donald Trump Jr. Destekli Şirketten Kripto Hamlesi: Bitcoin ve Bu Altcoinlere Yatırım Yapacak

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Reklam teknolojisi şirketi Thumzup Media Corporation, Bitcoin ve diğer kripto paralara 250 milyon dolara kadar yatırım yapmak için yönetim kurulu onayı aldı. Donald Trump Jr., Thumzup Media’nın önemli yatırımcıları arasında yer alıyor.

Perşembe günü yaptığı duyuruda bu kararı açıklayan şirket, kripto portföyüne Bitcoin’in yanı sıra Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Litecoin ve USDC eklemeyi planladığını söyledi.

Thumzup CEO’sundan Kripto Yatırımına İlişkin Açıklama

Thumzup CEO’su Robert Steele, şirketin bu hamlesini kriptoya politikalarındaki gelişmelere bağlayarak ABD hükümetinin kripto dostu düzenlemeleri nedeniyle kriptoya adım attıklarını söyledi.

Steele, “Kripto portföyümüzü çeşitlendirerek TZUP hissedarlarına önemli ölçüde değer sağlayabileceğimize inanıyoruz” dedi.

2020 yılında kurulan ve merkezi Los Angeles’ta bulunan Thumzup, sosyal medyada markaları tanıtan kullanıcıları nakit parayla ödüllendiren bir platform işletiyor.

Şirket, kısa bir süre önce hazine varlıklarını artırma planlarını açıkladı. Bu durum kurumsal yatırımcıların kripto paralara güveninin arttığını gösteriyor.

Thumzup’da yaklaşık 4 milyon dolar değerinde 350.000 hissesi bulunan Donald Trump Jr.’nin şirketle yakın bağları bulunuyor.

Thumzup’ın bu son açıklaması, Dominarı Securities’in 6 milyon dolarlık özel plasmanının ardından geldi. Dominari Securities’in ana şirketinin danışma kurulunda Trump Jr. ve kardeşi Eric yer alıyor.

Thumzup’s Board of Directors has authorized the company to hold up to $250 million in cryptocurrencies, including Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), XRP, Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), and Stablecoin USDC. 🙌



Read the press release: https://t.co/Rv5GxA2A40 $TZUP pic.twitter.com/HLg2FPL3Xa — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) July 17, 2025

Trump Jr.’ın yatırımını danışmanının tavsiyesi üzerine yaptığı ve şirketle başka bir ilişkisinin olmadığı söyleniyor.

Thumzup, Instagram’da ürün önerileri yapan kullanıcılara ödeme yapan bir uygulamaya sahip.

Şirket yılın ilk çeyreğinde 2.2 milyon dolar zarar kaydetti.

Thumzup, ocak ayında likit varlıklarının çoğunu Bitcoin’de tutacağını duyurarak önemli bir adım attı.

Şirket o zamandan bu yana 2 milyon dolardan fazla BTC satın aldı ve şimdi portföyüne altı coin daha eklemeyi planlıyor.

Trump Yönetiminden Yaklaşık 70 Yetkili Kripto Para Bulunduruyor

Trump yönetiminden yaklaşık 70 yetkilinin blockchain şirketlerinden kripto yatırımları bulunuyor. Yetkililerin varlıklarının değeri 120 milyon doların üzerinde.

Bu grupta, toplam 2 milyon dolar değerinde kripto varlıkları olduğunu açıklayan Başkan Yardımcısı JD Vance ve yedi kabine üyesi de yer alıyor.

Donald Trump, yönetiminin dijital varlıklarda en az 51 milyon dolar değerinde varlığı olduğunu açıkladı.

Bazı yetkililer bu açıklamaların ardından varlıklarını satmayı planlarken, yapılan açıklamalar hükümet yetkilileri ile kripto sektörü arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seriyor.

Bu durumun çıkar çatışmaları yarattığı ve riskli kripto yatırımlarını normalleştirdiği konusunda uyarılar var.