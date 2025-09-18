BTC $117,628.07 1.59%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

DOJE ETF Bugün Piyasaya Sürülüyor: Dogecoin Fiyatı Yükselir mi?

DOGE Dogecoin ETF
Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bugün ilk meme coin tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) piyasaya sürülüyor. Peki bu lansman Dogecoin fiyatını nasıl etkiler?

REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) bugün işlem görmeye başlayacak. Söz konusu ETF, ABD piyasaları aracılığıyla meme coin’e yatırım yapma imkanı tanıyacak.

Dogecoin (DOGE) son 24 saatte %5.4 ve son 30 günde %27 değer kazandı.

Bu arada Dogecoin’in işlem hacimleri %37 arttı ve şu anda DOGE’nin dolaşımdaki arzının %13’üne tekabül ediyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE 2 Doları Görür mü?

Dogecoin’in son fiyat hareketleri sonucunda büyük bir kırılmayla sonuçlanabilecek bir yükselen kama formasyonu şekillendi.

dogecoin fiyat grafiği

DOGE ETF’inin piyasaya sürülmesi tokene yönelik ilginin artmasını sağlayabilir. Dolayısıyla en büyük meme coin olan DOGE’nin boğa piyasasında kayda değer fiyat artışları yaşama ihtimali var.

DOGE 0.32 doların üzerine çıkarsa Aralık 2024’te kaydettiği tepe seviyeleri yeniden test edebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma gerçekleşirse çok daha büyük fiyat artışları görülebilir.

Dolayısıyla Dogecoin’in 2 doları görme ihtimali olduğu söylenebilir. DOGE’nin Bitcoin’i geçmesi mümkün olmasa da 2 dolara yükselmesi halinde piyasa değeri de 300 milyar doları görecektir. Bu durumda meme coin’in piyasadaki en değerli üçüncü kripto para haline gelme ihtimali var.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği yönünde tahminler var.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Dogecoin dışında alternatif kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki daha yeni kripto paralara göz atabilirler.

Ethereum tabanlı yeni bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI) kısa bir süre önce ön satışına başladı.

maxi doge crypto presale

Maxi Doge ön satışı yatırımcılardan büyük bir ilgi gördü ve şimdiye kadar 2.2 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca proje, staking işlemlerinde %144’e varan APY sunuyor.

Projenin ön satışında elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a aktarılacak ve daha sonra en gelecek vadeden tokenlere yatırılacak.

Projenin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak Maxi Doge (MAXI) ön satışına katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ayrıca gelişmelerden haberdar olmak için Maxi Doge’yi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
