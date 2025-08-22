Dogecoin Yükselişe Geçti! DOGE Fiyatı Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Grayscale, kısa bir süre önce Dogecoin için bir ETF başvurusunda bulunarak bir ilk gerçekleştirdi. Grayscale’in böyle bir hamle yapması Dogecoin yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Öte yandan SEC ise geçtiğimiz günlerde Dogecoin de dahil olmak üzere birçok ETF başvurusu için son karar tarihini ekim ayına erteledi. Bu arada Bloomberg analistlerine göre bu ETF’lerin onaylanma olasılığı %90.

Ayrıca Polymarket verilerine göre Dogecoin ETF’lerinin onaylanma olasılığı %68. Bu ETF’lerin onaylanması hem Dogecoin hem de meme coin’ler için büyük bir adım olabilir.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Fiyatı Ne Olur?

Powell’ın eylül ayında faiz indirimi gerçekleştirilebileceğinin sinyallerini vermesinin ardından piyasalarda yükseliş görüldü. Powell’ın Jackson Hole konuşması kripto ve hisse senedi piyasasını hareketlendirdi.

Kaynak: DOGEUSD / TradingView

Dogecoin (DOGE) fiyatı %7’lik bir artış kaydetti ve şu anda ikili dip formasyonu oluşturuyor olabilir. Bu formasyon genellikle büyük fiyat hareketlerinin habercisi olarak değerlendirilir.

DOGE’nin RSI’si 51 seviyesinde olup daha fazla yükseliş olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca MACD de sağlam bir görünüm sergiliyor.

DOGE direnç seviyesini (kırmızı çizgi) aşarsa güçlü bir yükseliş kaydedebilir. DOGE’nin destek seviyesi (0.20) değişmedi ve fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması önem arz ediyor.

Maxi Doge Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Maxi Doge, Dogecoin’in yükselişinden en çok yararlanan kripto paralardan biri olabilir. Dogecoin’den esinlenen Maxi Doge, kısa bir süre önce başlayan ön satışında 1.4 milyon dolardan fazla fon topladı.

Maxi Doge arzının %40’ı ön satışa ayrıldı ve herhangi bir özel satış gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca Maxi Doge, MAXI sahipleri için bir staking programı da sunuyor. Ön satıştan alım yapan yatırımcılar %212’ye varan APY elde etme fırsatını yakalayabilirler.

Maxi Doge‘nin web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT, BNB ya da kredi kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.